Լավ լուր՝ վարորդական վկայական ստանալու համար դիմած քաղաքացիներին․ ինչ փոփոխություններ են կատարվել

Քաղաքացիների սպասարկումն ավելի արագ և հարմար կազմակերպելու նպատակով ՆԳ նախարարի հանձնարարությամբ իրականացվել են կարևոր փոփոխություններ։

ՆԳՆ-ից հայտնում են, որ մարտ ամսվա բոլոր շաբաթ օրերը հաշվառման-քննական ստորաբաժանումներում սահմանվել են որպես աշխատանքային։

Հերթագրման համակարգում ներդրվել են նոր տեխնիկական լուծումներ, որոնք արդեն իսկ տվել են իրենց արդյունքը․ հերթերը զգալիորեն նվազել են։

Ինչպես պիտի բաշխվեն մանդատները. մանրամասներ. Տեսանյութ

Խոշոր ու շղթայական ավտովթար Երևանում․ կա վիրավոր․ վարորդներից մեկը եղել է ոչ սթափ․ Լուսանկար

Երևան-Երասխ ավտոճանապարհին «BMW»-ն դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից և բախվել կայանած «KamAZ»-ին․ կա զnh. Լուսանկար

Ուրբաթ օրը ԵՄ դեսպանները կքննարկեն նոր անվտանգության ռազմավարությունը

Իրանը Չինաստանում կեղծ ընկերություններ է օգտագործել եվրոյով նավթային գործարքների համար

Կիպրոսը ՆԱՏՕ-ո՞ւմ. Անհնարին առաքելություն

ԱՄՆ-ն հավատարիմ է ԵՄ առևտրային համաձայնագրին

