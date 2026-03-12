Ուրբաթ օրը ԵՄ դեսպանները կքննարկեն նոր անվտանգության ռազմավարությունը

ԵՄ-ն փնտրում է նոր անվտանգության ռազմավարության վերաբերյալ կարծիք՝ փոփոխվող աշխարհաքաղաքական լանդշաֆտի պայմաններում։
ԵՄ դիվանագիտական ծառայությունը տարածում է երկէջանոց մի փաստաթուղթ, որում երկրների մայրաքաղաքներից կարծիք է հայտնվում դաշինքի առաջիկա անվտանգության ռազմավարության վերաբերյալ և հարց է առաջանում, թե ինչպես լավագույնս պաշտպանել ԵՄ շահերը։
Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենն առաջին անգամ այս տարվա սկզբին առաջ քաշեց նոր եվրոպական անվտանգության ռազմավարություն ստեղծելու գաղափարը՝ ասելով, որ ԵՄ-ն փաստաթուղթը կհրապարակի 2026 թվականին՝ արտացոլելու վերջին «աշխարհաքաղաքական փոփոխությունները» և տալու «համապատասխան արձագանք»։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարման նախորդ տարվա հունվարին վերադառնալուց ի վեր ԱՄՆ-ն բազմիցս սպառնացել է Բրյուսելին մաքսատուրքերով և կոչ է արել եվրոպացիներին ավելի մեծ պատասխանատվություն ստանձնել իրենց պաշտպանության համար։ Դա, զուգորդված Եվրոպայի Չինաստանից աճող կախվածության և ավելի ու ավելի անկայուն աշխարհաքաղաքական լանդշաֆտի վերաբերյալ մտահոգությունների հետ, ստիպել է ԵՄ-ին գնահատել իր անվտանգության խոցելիությունները։
Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության (EEAS) կողմից այժմ շրջանառվող «շրջանակային փաստաթուղթը» անդրադառնում է այս մարտահրավերներին՝ սկսած Եվրոպայի կախվածությունից Չինաստանից, որը Պեկինը կարող է զենք դարձնել, մինչև Միացյալ Նահանգների աշխարհաքաղաքական շրջադարձը Թրամփի վարչակազմի օրոք, Euractiv-ին ասել են երկու դիվանագետներ, որոնք ծանոթ են ամբողջական փաստաթղթին։
EEAS-ը նաև հարցնում է ազգային կառավարություններին, թե ինչպես են նրանք կարծում, որ Եվրամիությունը կարող է առավել արդյունավետորեն նվազեցնել իր անվտանգությանը ազդող ռազմավարական կախվածությունները, ցույց է տալիս Euractiv-ի կողմից տեսած փաստաթղթի ուրվագիծը։
Կախվածության վրա կենտրոնանալուց բացի, EEAS-ը նաև հարցնում է մայրաքաղաքներին, թե որ «առաջնահերթ ոլորտներում» պետք է ԵՄ-ն ընդլայնի իր արդեն իսկ գոյություն ունեցող գործիքները, և ինչպես կարող է ԵՄ-ն «ավելի լավ օգտագործել» առկա անվտանգության և պաշտպանության գործընկերությունները։
Վերջապես, հանձնաժողովը քննարկում է, թե ինչպես թարմացնել իր դիրքորոշումը համաշխարհային ասպարեզում։ Փաստաթղթում հարց է տրվում, թե ինչպես պետք է ԵՄ-ն շարունակի խթանել բազմակողմանիությունը և կանոնների վրա հիմնված միջազգային կարգը՝ միաժամանակ ընդունելով «սկզբունքային պրագմատիզմ» իր շահերը պաշտպանելու համար, Euractiv-ը նախկինում հաղորդել էր։
ԵՄ դեսպանները ռազմավարությունը կքննարկեն ուրբաթ օրը՝ երկուշաբթի օրը կայանալիք արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումից առաջ։ Թեև ԵՄ-ն պլանավորում է հրապարակել իր ռազմավարությունը այս տարի, դեռևս պարզ չէ՝ այն կհրապարակվի՞ մինչև հուլիսյան ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, թե՞ դրանից հետո։
Ավարտական տեսք ստանալուց հետո ԵՄ անվտանգության ռազմավարությունը կգոյություն ունենա ԵՄ արտաքին գործերի ծառայության ռազմավարական կողմնացույցի հետ մեկտեղ, որը հաստատվել է դաշինքի կողմից 2022 թվականին և ներառում է ԵՄ քաղաքացիներին և շահերին ուղղված «բազմաշերտ» սպառնալիքներ՝ սկսած ռազմական սպառնալիքներից մինչև հիբրիդային հարձակումներ և տնտեսական մրցակցություն։
