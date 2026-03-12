Փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ Իրանը Չինաստանում կեղծ ընկերություններ է օգտագործել եվրոյով նավթային գործարքների համար:
ԵՄ-ն պատժամիջոցներ է սահմանել 19 իրանցի պաշտոնյաների և կազմակերպությունների նկատմամբ, սակայն նոր գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին, ըստ լուրերի, բացառել է դրանցից
Euractiv-ի կողմից տեսած փաստաթղթերի համաձայն՝ Իրանի կառավարությունը մինչև վերջերս կեղծ ընկերություններ է օգտագործել պատժամիջոցներից խուսափելու և իր ֆինանսական պահուստները պահպանելու համար։
Երեքշաբթի օրը երկրի երկու խոշոր պետական վարկատուները դադարեցրել են գործունեությունը, այն բանից հետո, երբ հունվարին իրանական ռիալն արդեն անկում էր ապրել մինչև մոտ 1,500,000 ԱՄՆ դոլար։
Այնուամենայնիվ, ռեժիմը պահպանում է ֆինանսական պահուստներ, որոնք ստացվել են պատժամիջոցներից խուսափելու սխեմաների և ստվերային բանկային գործունեության միջոցով։ Euractiv-ի կողմից տեսած արևմտյան հետախուզական ծառայության փաստաթղթերը հայտնում են, որ Թեհրանը մինչև վերջերս նավթ է վաճառել Չինաստանում կեղծ ընկերությունների միջոցով՝ եվրոյով գործարքներով։
Արևմտյան հետախուզական ծառայությունները գնահատում են, որ իրանական նավթի արտահանման մոտ 90%-ը հայտնվում է Չինաստանում։ Չնայած համապարփակ գնահատական չկա, արևմտյան հետախուզական ծառայության վերլուծաբանները նշում են, որ կեղծ և կեղծ ընկերությունների ցանցը ամեն տարի մշակում է մի քանի միլիարդ եվրոյի գործարքներ։
Հարյուր միլիոնավոր եվրոներ են գնահատվում, որոնք անցնում են եվրոպական բանկային համակարգով, քանի որ միջազգային վճարումները սովորաբար հիմնված են թղթակցային բանկային հարաբերությունների վրա։
Այս ստվերային բանկային մեխանիզմի շրջանակներում, վերլուծաբանները նշում են, որ եվրոյով բանկային հաշիվների զգալի կենտրոնացում կա, որոնցից շատերը կարգավորվում են մասնավոր ֆինանսական հաստատությունների կողմից: Փաստաթղթերում թվարկված այս եվրոյով հաշվարկները կարգավորող թղթակից բանկերի թվում են Deutsche Bank-ը, Commerzbank-ը, Standard Chartered-ը, Barclays-ը, BNP Paribas-ը, ինչպես նաև Bank of China-ի և J.P. Morgan SE-ի գերմանական մասնաճյուղերը։
Դժվար է հետևել
Վերլուծաբանները Euractiv-ին ասել են, որ բանկային պաշտոնյաները տարիներ շարունակ տեղյակ են եղել խնդրի մասին՝ հավելելով, որ կեղծ ընկերությունների անընդհատ փոփոխվող ցանցը դժվարացնում է գործարքների հետևելը, քանի որ բանկերը հաճախ տեսնում են միայն անմիջական հաճախորդին և հաջորդ ստացողին։
Իրանական ստվերային բանկային գործունեության եղանակի օրինակ է Sepehr Energy Jahan-ը՝ իրանական պետական ընկերությունը, որը նավթ է վաճառում Չինաստանին Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի անունից, որը պատասխանատու է Իրանի կանոնավոր զինված ուժերի, ինչպես նաև Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի (IRGC) համար։
2023 թվականին ընկերությունը ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության կողմից ներառվել է պատժամիջոցների ցանկում։
Euractiv-ի կողմից ուսումնասիրված հաշիվ-ապրանքագրերը ցույց են տալիս, որ Sepehr Energy Jahan-ը նավթը վաճառում է եվրոյով Հոնկոնգում գործող Huatai Limited ներդրումային ընկերության միջոցով: Հետախուզական վերլուծաբանների տվյալներով՝ ստացված եկամուտը օգնում է ֆինանսավորել Իրանի ռազմական ապարատը, չնայած որ, ըստ հետախուզական վերլուծաբանների, երբեմն վեճեր են առաջանում ԻՀՊԿ-ի և կանոնավոր զինված ուժերի միջև շահույթի բաշխման վերաբերյալ։
Ուղղորդվում է դեպի ԵՄ
Արևմտյան հետախուզական գործակալությունը գնահատում է, որ անօրինական նավթի առևտրից ստացված լրացուցիչ միլիոնավոր դոլարների շահույթ է ներդրվել ամբողջ Եվրամիությունում։
Bloomberg-ի հաղորդագրության համաձայն՝ Իրանի նոր գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին՝ իր հանգուցյալ հոր՝ Ալի Խամենեիի իրավահաջորդը, վերահսկում է համաշխարհային անշարժ գույքի կայսրություն, որը ներառում է Ֆրանկֆուրտում և Մալյորկայում հյուրանոցներ։
«Եթե պատժամիջոցների տակ գտնվող կազմակերպությունները կամ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ կապված ցանցերը պահում կամ փոխանցում են ակտիվներ Եվրոպայում, այդ միջոցները պետք է բացահայտվեն և անհապաղ սառեցվեն», – ասել է Եվրոպական խորհրդարանի Իրանի հետ հարաբերությունների պատվիրակության նախագահ Հաննա Նոյմանը։
«Սակայն պատժամիջոցները հավաստի են միայն այն դեպքում, եթե դրանք խստորեն կիրառվում են», – ասել է Նոյմանը, հավելելով, որ դա «նշանակում է փակել օրենսդրական բացթողումները, ամրապնդել ֆինանսական հետախուզության համագործակցությունը և ապահովել, որ պատժամիջոցների ենթարկված անհատների, կազմակերպությունների կամ միջնորդ ցանցերի հետ կապված ակտիվները չեն կարող աննկատ մնալ եվրոպական իրավասություններում»։
ԵՄ-ն չորեքշաբթի օրը պատժամիջոցներ է կիրառել 19 իրանցի պաշտոնյաների և կազմակերպությունների նկատմամբ, սակայն, ըստ տեղեկությունների, Մոջթաբա Խամենեին, ով ենթարկվում է ԱՄՆ պատժամիջոցների, չի ներառվել դրանց մեջ։
