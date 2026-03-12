Ի՞նչն է խառնել Վլադիմիր Զելենսկուն – Թրամփին. Ավելի շատ ճնշում գործադրեք Պուտինի, «ոչ թե ինձ վրա»

Քանի որ պատերազմը շարունակվում է, իսկ բանակցությունները կանգ են առնում, Ուկրաինայի նախագահի հիասթափությունը Արևմուտքի նկատմամբ տարածվում է հանրության ուշադրության կենտրոնում։
Վոլոդիմիր Զելենսկիի համբերությունը, կարծես, սպառվում է, և դա սկսում է դրսևորվել։
Վերջին շաբաթներին Ուկրաինայի նախագահը սրել է իր հռետորաբանությունը և՛ քննադատների, և՛ դաշնակիցների նկատմամբ՝ նախատելով եվրոպացի առաջնորդներին աջակցության հարցում չափազանց դանդաղ շարժվելու համար, քննադատելով Հունգարիայի Վիկտոր Օրբանին և բացահայտ կասկածի տակ դնելով Դոնալդ Թրամփի մոտեցումը պատերազմին։
Ավելի կոշտ տոնը արտացոլում է Կիևում աճող հիասթափությունը, քանի որ խաղաղության բանակցությունները կանգ են առել, և ֆինանսական աջակցությունը կախված է մազից, բայց նույնիսկ Զելենսկիին մոտ կանգնածները զգուշացնում են, որ հռետորաբանությունը վտանգում է օտարացնել հենց այն գործընկերներին, որոնց վրա Ուկրաինան հույսը դնում է փողի, զենքի և դիվանագիտական աջակցության համար։
Զելենսկիի նախկին արտաքին քաղաքականության խորհրդականի խոսքով՝ այդ հիասթափությունը սկսում է ձևավորել նախագահի հանրային ուղերձը։ «Այս հիասթափությունն է մղում ավելի կոշտ հռետորաբանությունը», – ասել է նախկին խորհրդականը, որը խնդրել է չհրապարակել իր անունը, քանի որ դեռևս լավ հարաբերություններ ունի Ուկրաինայի առաջնորդի հետ։
«Սա մի ցիկլ է, որը դառնում է ինքնաոչնչացնող», – հավելեց նա։
Ուկրաինացի ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլայ Կնիաժիցկին ասաց, որ այս տեղաշարժը կապված է նաև Կիևի վրա ճնշման հետ՝ կասեցված խաղաղության բանակցություններում։
«Զելենսկին հասկանում է, որ չի կարող զոհաբերել ազգային շահերը և հրաժարվել» երկրի արևելյան շրջաններից, ինչպես պահանջել է Կրեմլը, ասաց Կնիաժիցկին։ «Ահա թե ինչու նրա հայտարարությունները արևմտյան առաջնորդների հետ շփման մեջ դարձել են ավելի հստակ և անմիջական»։
Նա հավելեց, որ Ուկրաինայի նախագահը նաև փորձում է ցույց տալ ներքին վճռականություն։ «Զելենսկիի հայտարարություններում կարելի է տեսնել ինչպես բանակցություններին մասնակցող գործընկերների վրա հուզական ազդեցություն թողնելու ցանկություն…, այնպես էլ իր ներքին քաղաքական դիրքը ամրապնդելու փորձ՝ որպես Ուկրաինայի ազգային շահերի կոշտ պաշտպան»։
Լարվածությունը դրսևորվեց անցյալ շաբաթ, երբ Եվրամիությունը հրապարակավ նկատողություն արեց ուկրաինացի առաջնորդին այն խոսքերի համար, որոնցում նա, կարծես, սպառնում էր Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանին։
Զելենսկին ասել էր, որ ուկրաինացի զորքերին կտա «որոշակի անձի» հասցեն, որպեսզի նրանք կարողանան նրա հետ խոսել «իրենց լեզվով»։
Չնայած նա չնշեց Օրբանի անունը, լայնորեն ընկալվում էր, որ նա նկատի ուներ հունգարացի առաջնորդին, որը արգելափակում էր ԵՄ 90 միլիարդ եվրոյի վարկային փաթեթը, որը Կիևին հուսահատորեն անհրաժեշտ էր, նախքան գարնանը կանխիկի պակասը։ Օրբանը նաև զայրացրել էր Զելենսկիին իր պնդումներով, որ ուկրաինացիները դիտավորյալ դադարեցրել են ռուսական նավթի հոսքը խորհրդային դարաշրջանի «Դրուժբա» խողովակաշարով։
Բացի Եվրոպական հանձնաժողովին նյարդայնացնելուց, որը հազվադեպ դատապարտող արտահայտություններով Զելենսկիին ասել էր, որ նա չպետք է «սպառնալիքներ հնչեցնի ԵՄ անդամ պետությունների հասցեին», ուկրաինացի առաջնորդի դիտողությունը դուր չի եկել Բուդապեշտում ընդդիմության առաջնորդներին և Օրբանի քննադատներին։ Նրանք վախենում են, որ Օրբանը Զելենսկիին գայթակղում է հռետորական սրացման, որը կարող է օգնել հունգարացի առաջնորդին երկրի առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում։
Չնայած Վլադիմիր Զելենսկին չնշեց Վիկտոր Օրբանի անունը, լայնորեն ընկալվում էր, որ նա նկատի ուներ հունգարացի առաջնորդին։ | Ֆերենց Իսա/AFP via Getty Images
«Զելենսկիի մեկնաբանությունը հիմարություն էր», – ասել է Պիտեր Կրեկոն Բուդապեշտում գործող անկախ քաղաքական հետազոտությունների խորհրդատվական ընկերություն Political Capital-ից։ «Նույնիսկ եթե դուք, ինչպես ես, կարծում եք, որ Հունգարիայի կառավարությունը իր արդարացի ներդրումն է ունենում իրավիճակի սրման գործում, օրինակ՝ Օրբանի կողմից նավթը ուժով վերցնելու սպառնալիքներով, ուկրաինացի առաջնորդի մեկնաբանությունը խիստ անպատասխանատու էր»։
Բառերի պատերազմը Օրբանի քարոզարշավին «ապացույց է տալիս նրանց ենթադրյալ պնդումների համար, որ Ուկրաինան սպառնում է Հունգարիային», – հավելեց նա։
Welt-ի համար Գորդոն Ռեպինսկու հետ հարցազրույցում Զելենսկին մերժեց քննադատությունը, որ ինքը քաղաքականապես օգնում է Օրբանին, և մեղադրեց հունգարացի առաջնորդին Մոսկվայի կողմը լինելու մեջ։
«Նա կանգնած է Ռուսաստանի առաջնորդի կողքին», – ասաց Զելենսկին՝ պնդելով, որ Օրբանը փորձել է խոչընդոտել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները և կանխել արևմտյան զենքի տարանցումը Հունգարիայով։
Զելենսկին հավելեց, որ Հունգարիան «երբեք չի օգնել մեզ ռազմական աջակցությամբ այս պատերազմի հենց սկզբից», քանի որ Օրբանի «ընկերները, ռազմավարական գործընկերները» գտնվում են Ռուսաստանում։ Նա ասաց, որ դիվանագիտական լռությունը չի փոխի իրավիճակը։
Զելենսկին նաև դժգոհություն հայտնեց Եվրոպական Միության նկատմամբ՝ Օրբանի դեմ ավելի կոշտ չճնշելու համար։ «Ես չտեսա եվրոպացի առաջնորդների կողմից ուժեղ ուղերձներ», – ասաց նա՝ ընդգծելով, որ բախումը անձնական չէր, այլ վերաբերում էր «ուկրաինացիների կյանքին, Ուկրաինայի անվտանգությանը և Եվրոպայի անվտանգությանը»։
Զելենսկին նկատելիորեն ավելի կոշտ տոն է ընդունել ոչ միայն Օրբանի նման հակառակորդների հետ։ Փետրվարին Դավոսում կայացած Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում նա զարմացրեց եվրոպացի առաջնորդներին՝ իր ելույթի մեծ մասը նվիրելով նրանց հանդիմանելուն՝ Ուկրաինային օգնելու համար բավարար ջանքեր չգործադրելու և սեփական պաշտպանության համար բավարար ջանքեր չգործադրելու համար։
«Եվրոպայում չափազանց հաճախ ինչ-որ բան ավելի հրատապ է», – ասաց նա: «Եվրոպան սիրում է քննարկել ապագան, բայց խուսափում է այսօր գործողություններ ձեռնարկելուց»:
ԱՄՆ նախագահ Թրամփի կողմից եվրոպացի առաջնորդներին արդեն իսկ փորձության ենթարկելուց հաջորդ օրը Զելենսկու կոշտ քննադատությունները նրա լսարանին ապշեցրին: «Դա բավականին զարմանալի էր», – ասաց Նատյա Սեսկուրիան, Լոնդոնում գործող Royal United Services Institute վերլուծական կենտրոնի վերլուծաբանը: «Զելենսկին դժգոհ է այն ձևից, որով եվրոպացիները մոբիլիզացրել են աջակցությունը»:
Ուկրաինայի նախագահը նախկինում էլ է քննադատել եվրոպացի առաջնորդներին, այդ թվում՝ պատերազմի առաջին ամիսներին և անցյալ տարի Դավոսում: Սակայն այս անգամ նրա ելույթը գրեթե ծաղրական էր, քանի որ նա ներկայացրեց բողոքների երկար ցանկ՝ սկսած ԵՄ-ի կողմից Եվրոպայում սառեցված ռուսական ակտիվները չօգտագործելու որոշումից՝ Ուկրաինային ֆինանսավորելու համար:
Զելենսկին նաև պակաս զգույշ է դարձել Թրամփի մասին իր արտահայտություններում՝ շեղվելով անցյալ տարի Օվալաձև գրասենյակում լարված զրույցից հետո ցուցաբերած մանրակրկիտ զգուշությունից, որի ընթացքում նա շեղվեց սցենարից, մասամբ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի կողմից նրան մեղադրելով անշնորհակալության մեջ։
Այդ դրվագից հետո Զելենսկին հիմնականում հավատարիմ մնաց Թրամփի զայրույթից խուսափելու ռազմավարությանը՝ հույս ունենալով, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կհիասթափեցնի ԱՄՆ առաջնորդին՝ առաջինը խաղաղությանը «ոչ» ասելով։
Զելենսկիի և Պուտինի միջև խաղաղության խոչընդոտ հանդիսացող մյուսին ներկայացնելու դիվանագիտական բանավեճում Ուկրաինայի առաջնորդը կարճ ժամանակով թվում էր, թե հաղթում է։ Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունները վերականգնելու համար բրիտանացի Քեյր Սթարմերի և այլ եվրոպական առաջնորդների հետ համագործակցելուց հետո Կիևը կարծում էր, որ առաջընթաց է ապահովել, երբ Թրամփը պատրաստակամություն հայտնեց մասնակցել պատերազմից հետո Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքներին։
Սակայն վերջին շաբաթներին տոնը կրկին փոխվել է։ Զելենսկին հրապարակավ քննադատել է Թրամփի բազմիցս գործադրած ջանքերը՝ Կիևին, այլ ոչ թե Մոսկվային, զիջումների մղելու համար, այդ մոտեցումը անվանելով «անարդար»։ Այս շաբաթ նա բողոքել է, որ Թրամփը դեռևս լուրջ ճնշում չի գործադրել Ռուսաստանի վրա։
Զելենսկին ենթադրել է, որ Վաշինգտոնը անտեսում է Ռուսաստանի պատասխանատվությունը պատերազմի համար։ «Այժմ նախագահ Թրամփը չի բարձրացրել պատասխանատվության հարցերը, և ոչ ոք չի խոսում դրա մասին», – ասել է նա՝ պնդելով, որ Ուկրաինան արդեն զգալի զիջումներ է արել խաղաղության որոնման գործում։ «Ուկրաինան արդեն շատ զիջումներ է ցույց տվել»։
Զելենսկին նաև չի խուսափել Թրամփին պարբերաբար խորամանկորեն քննադատելուց։ Այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահը խնդրել է Ուկրաինայի օգնությունը իրանական անօդաչու թռչող սարքերը որսալու հարցում, անցյալ շաբաթ մամուլի ասուլիսում Զելենսկիին հարցրել են, թե արդյոք Կիևն այժմ ձեռքում է խաղաքարտերը։ «Դուք ասեք ինձ», – պատասխանել է նա ժպիտով։
Խնդիրն այն է, որ լրացուցիչ քննադատությունը «շոշափելի արդյունքների չի հասնում», – ասել է նախկին արտաքին քաղաքականության խորհրդականը։
Անցյալ շաբաթ՝ ԵՄ հանձնաժողովի կողմից քննադատությանը զուգընթաց, Թրամփը կրկնապատկեց Զելենսկու՝ որպես Ռուսաստանի հետ համաձայնության հասնելու գլխավոր խոչընդոտ ներկայացնողի իր պատկերացումը՝ Պուտինին անվանելով համագործակցող և հավելելով, որ Ուկրաինայի առաջնորդը «պետք է գործի անցնի» և փոխզիջումների գնա։
Այս փոխանակումն ընդգծում է, թե որքան արագ կարող է Զելենսկու ավելի սուր հռետորաբանությունը արձագանք գտնել Կիևից այն կողմ։ Վաշինգտոնում և որոշ եվրոպական մայրաքաղաքներում ռիսկ կա, որ նրա քննադատները կարող են օգտագործել նրա մեկնաբանությունները՝ ամրապնդելու այն փաստարկը, որ Ուկրաինան, այլ ոչ թե Ռուսաստանը, խանգարում է համաձայնության հասնելուն։
«Նա պետք է մի փոքր զգույշ լինի իր դաշնակիցներին քննադատելիս», – ասաց Սեսկուրիան։ «Զելենսկու համար կարևոր կլինի բոլոր եվրոպացի դաշնակիցներին աջակցել, երբ խոսքը վերաբերում է Թրամփի վարչակազմի հետ գործ ունենալուն»։
Զելենսկին Թրամփին. Ավելի շատ ճնշում գործադրեք Պուտինի, «ոչ թե ինձ վրա»
Ուկրաինայի նախագահը POLITICO-ին ասել է, որ ցանկանում է ավելի շատ պարզություն այն մասին, թե ինչ է անելու ԱՄՆ-ն՝ Ռուսաստանի հետ ապագա խաղաղությունը երաշխավորելու համար։
ԿԻԵՎ — Վլադիմիր Զելենսկին ցանկանում է, որ Դոնալդ Թրամփը սրի ճնշումը Վլադիմիր Պուտինի վրա և դադարեցնի ճնշում գործադրել նրա վրա՝ չորս տարուց ավելի պատերազմից հետո հրադադարի համաձայնվելու համար։
Կիևի նախագահական պալատում Welt-ի համար Գորդոն Ռեպինսկու հետ տված բացառիկ հարցազրույցի ժամանակ Ուկրաինայի առաջնորդն ասել է, որ իր ժողովուրդը «հոգնած է», սակայն ոգին դեռևս բարձր է, և նրանք պատրաստ չեն ընդունել Ռուսաստանի վերջնագրերը՝ երկրի արևելքում հսկայական հողատարածքներ հանձնելու վերաբերյալ։
Զելենսկին կոչ է արել եվրոպացի առաջնորդներին մշակել B պլան՝ Ուկրաինայի երկարաժամկետ ֆինանսավորումն ապահովելու համար, որպեսզի գտնեն միջոց՝ շրջանցելու այն, ինչը նա անվանել է Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի «շանտաժը», որը խոչընդոտում է ԵՄ-ի կողմից խոստացված 90 միլիարդ եվրոյի վարկը։
Չորեքշաբթի օրը POLITICO-ն հաղորդել է, որ որոշ բալթյան և սկանդինավյան երկրներ ծրագիր ունեն Ուկրաինային բավարար գումար տրամադրելու՝ այն ջրի երեսին պահելու համար այս տարվա առաջին կեսին, նույնիսկ եթե Օրբանը պահպանի իր վետոն։
Սակայն, երբ խոսքը վերաբերում է խաղաղության բանակցություններին, Զելենսկին հստակ նշեց, որ Թրամփի ազդեցությունը դեռևս կարևոր կլինի։ «Մեզ անհրաժեշտ են բանակցություններ։ Մենք աջակցում ենք դրանց», – հարցազրույցում ասել է Զելենսկին։ «Մենք չենք վստահում Ռուսաստանին, բայց կարծում եմ, և վստահ եմ, որ ամերիկացիները իսկապես ցանկանում են ավարտել այս պատերազմը։ Հուսով եմ, որ նրանք կօգնեն մեզ, բայց մեզ անհրաժեշտ է ավելի շատ ճնշում Ռուսաստանի վրա, ոչ թե ինձ վրա»։
Նրա մեկնաբանությունները հնչել են մեկ շաբաթ անց այն բանից հետո, երբ Թրամփը կրկին արտահայտեց իր հիասթափությունը Զելենսկու նկատմամբ՝ ասելով, որ Ուկրաինայի առաջնորդը պետք է «գործի» և համաձայնության գա։ Թրամփը ենթադրել է, որ ավելի շատ վստահություն ունի Պուտինի՝ հրադադարի շուրջ բանակցելու պատրաստակամության նկատմամբ, քան Զելենսկու՝ առանց իր տեսակետի ապացույցներ ներկայացնելու։ «Կարծում եմ՝ Պուտինը պատրաստ է համաձայնության գալ», – ասել է Թրամփը։
2025 թվականի հունվարին Սպիտակ տուն վերադառնալուց ի վեր Թրամփը անհանգստացրել է Կիևին և նրա եվրոպացի դաշնակիցներին՝ բազմիցս հայտնվելով Պուտինի կողմը բռնելով, Զելենսկուն դատապարտելով որպես «դիկտատոր» և մեղադրելով նրան պատերազմը սկսելու մեջ, չնայած այն հանգամանքին, որ 2022 թվականի փետրվարին հենց ռուսական զինվորականներն էին ներխուժել չհրահրված հարձակման միջոցով։
Այնուամենայնիվ, դեկտեմբերին Թրամփի դեսպանների հետ բանակցությունները ենթադրում էին, որ ԱՄՆ-ն պատրաստ է Ուկրաինայի համար անվտանգության որոշակի երաշխիքներ տրամադրել, որոնք կհիմնավորեն ցանկացած խաղաղության համաձայնագիր։ Սակայն դեռևս մանրամասներ չկան այն մասին, թե ինչ տեսք կունենան այդ խոստումները, ասել է Զելենսկին։
«Անկեղծ եղեք։ Մեզ համար դա շատ կարևոր է, բայց մենք հստակ պատասխան չունենք», – ասել է նա։
«Նախագահ Թրամփն ինձ ասաց. «Հավատո՞ւմ եք, որ մեր անվտանգության երաշխիքները կարող են ավելի ուժեղ լինել, քան ՆԱՏՕ-ն»։ Ես ասացի. «Այո, այսօրվա համար դա կախված է ձեզանից։ Դա կախված է ձեզանից, պարոն նախագահ։ Աստված օրհնի, եթե մենք ունենանք ավելի ուժեղ անվտանգության երաշխիքներ, քան ՆԱՏՕ-ն։ Բայց ի՞նչ կլինի ձեզանից հետո։ Եվ ի՞նչ կլինի ինձանից հետո»։ – ասաց Զելենսկին։
Անվտանգության երաշխիքները կպահանջեն ազգային խորհրդարանների և ԱՄՆ Կոնգրեսի հաստատումը՝ ապահովելու համար, որ դրանք չեն կարող մերժվել ապագա վարչակազմերի կողմից, – ասաց Զելենսկին։
Թրամփը բազմիցս պնդել է, որ Զելենսկին Ռուսաստանի հետ բանակցություններում «խաղաթղթեր» չունի, բայց անցյալ շաբաթ դինամիկան փոխվեց՝ շնորհիվ Թրամփի՝ Իրանի դեմ շարունակական ռազմական գործողություններ սկսելու որոշման։
Զելենսկին հաստատեց, որ անօդաչու թռչող սարքերի մարտական մասնագետների խմբեր է ուղարկում Պարսից ծոց՝ օգնելու Ամերիկայի դաշնակիցներին տարածաշրջանում պաշտպանվել իրանական ռմբակոծություններից՝ անօդաչու Շահեդ անօդաչու թռչող սարքերի միջոցով, որոնք Ռուսաստանը վերջին չորս տարիների ընթացքում օգտագործում է Ուկրաինայի դեմ։
Զելենսկին հույս ունի դրա դիմաց ապահովել Patriot հակաօդային պաշտպանության համակարգերի համար նախատեսված բարձրակարգ, ամերիկյան արտադրության PAC-3 հրթիռների մատակարարումը, սակայն նաև մտահոգված է, որ դրանք կսպառվեն, քանի որ դրանք օգտագործվում են ԱՄՆ զինված ուժերի կողմից Պարսից ծոցը պաշտպանելու համար։
Զելենսկին ասել է, որ վերջնական համաձայնություններ դեռևս չկան, և ցանկացած բանակցություն, հավանաբար, նուրբ կլինի։ Նա ընդունել է, որ Թրամփը ճիշտ էր ասելով, որ «ատում է» Պուտինին։
«Իհարկե, կարծում եմ, որ մենք ատում ենք միմյանց», – ասել է Զելենսկին։ «Այստեղ նա [Թրամփը] ճիշտ է։ Ոչ ամեն ինչում»։
Զելենսկին նաև դժվարությունների է բախվում իր եվրոպացի աջակիցների աջակցությունը ապահովելու հարցում՝ հունգարացի Օրբանի հետ շարունակվող թշնամանքի ֆոնին։ Հունգարիան և Սլովակիան պահում են ԵՄ երկրների կողմից նախապես համաձայնեցված 90 միլիարդ եվրոյի վարկը՝ Ուկրաինայի տնտեսությանը և պաշտպանական արդյունաբերությանը հաջորդ մի քանի տարիների ընթացքում աջակցելու համար։
Զելենսկին ասաց, որ ցանկանում է, որ ԵՄ-ն մշակի B պլան, այն դեպքում, եթե Օրբանի «շանտաժը» չկարողանա հաղթահարվել մինչև Կիևի ռեսուրսների սպառվելը։
«Մենք և Եվրոպան, մեզ բոլորիս անհրաժեշտ է այս B պլանը», – ասաց նա։ «Մեր եվրոպացի գործընկերներն ու իրական ընկերները գիտեն, որ մենք պաշտպանում ենք ոչ միայն ուկրաինական արժեքները, այլև ամբողջ Եվրոպայի ազատությունը»։
Հարցին, թե արդյոք նա չափազանց հեռու է գնացել Օրբանի դեմ վերջերս ուղղված քողարկված ֆիզիկական սպառնալիքով, Զելենսկին ասաց, որ չի կարծում, որ «դիվանագիտական լռությունը» «շատ օգտակար» է եղել Հունգարիայի վարչապետի հետ գործ ունենալու հարցում։
Նա Օրբանի վարքագծի վերաբերյալ իր ամենաբացահայտ քննադատություններից մեկն էր հնչեցրել՝ նրան քննադատելով Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները խոչընդոտելու և ապա չեղարկելու փորձերի համար, և մեղադրելով ԵՄ վարկի համար «շանտաժի» մեջ։
Հունգարիան և Սլովակիան ցանկանում են, որ Զելենսկին վերանորոգի «Դրուժբա» խողովակաշարի վնասը, որը ռուսական նավթը Ուկրաինայի տարածքով տեղափոխում է իրենց երկրներ։ Օրբանը մեղադրում է Զելենսկիին քաղաքական պատճառներով վերանորոգումը դիտավորյալ հետաձգելու մեջ։ Սակայն Զելենսկին պնդում է, որ խնդիրը Օրբանն է, այլ ոչ թե խողովակաշարը, որը վնասվել է ռուսական ռմբակոծություններից։
Հունգարիայի վարչապետը Ռուսաստանի «ընկերն» է և «ռազմավարական գործընկերը» և Պուտինի «դաշնակիցն է», – ասել է նա։
«Նա կանգնած է Ռուսաստանի առաջնորդի կողքին։ Նա նույնն է անում՝ արգելափակելով ամեն ինչ Ուկրաինայի համար։ Այսօր նա միայն մեկ բան չի անում՝ նա չի հարձակվում մեր տարածքի վրա հրթիռներով կամ անօդաչու թռչող սարքերով», – ասել է Զելենսկին Օրբանի մասին։ «Եվ նա իր զինվորներին չի ուղարկում»։ Սակայն նա արգելափակում է Ուկրաինային տրամադրվող ֆինանսավորումը, Ուկրաինային տրամադրվող զենքը և դեմ է Ուկրաինայի ԵՄ-ին անդամակցությանը, հավելեց Զելենսկին։
«Եվ նաև ռուսական պատմությունների հետ կապված՝ նա կիսում է նույն պատմությունները։ Նա անձամբ է դա անում»։
