ԱՄՆ-ն հավատարիմ է ԵՄ առևտրային համաձայնագրին, Բրյուսելին հայտնել է Թրամփի բարձրաստիճան պաշտոնյան:
Վաշինգտոնը փորձում է վստահեցնել ԵՄ-ին, որ չի հրաժարվի համաձայնագրից, քանի որ Եվրախորհրդարանը սպառնում է չեղյալ հայտարարել այն Դոնալդ Թրամփի կողմից Իսպանիայի վրա հարձակումների և Իրանի վրա հարվածների պատճառով։
ՍՏՐԱՍԲՈՒՐԳ — Թրամփի վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյան վստահեցրել է Բրյուսելին, որ Վաշինգտոնը շարունակում է հավատարիմ մնալ Եվրամիության հետ առևտրային համաձայնագրին՝ Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում աճող մտավախությունների ֆոնին, որ համաձայնագիրը կարող է խզվել։
ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը երկուշաբթի երեկոյան հեռախոսազրույցի ժամանակ ԵՄ առևտրի ղեկավար Մարոշ Շեֆչովիչին հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգները մտադիր է հավատարիմ մնալ համաձայնագրին, հայտնել են զրույցին ծանոթ երեք անձինք։
Բեսենթը և Շեֆչովիչը «կանոնավոր կերպով քննարկում են առևտրին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Համատեղ հայտարարության մեջ նշված պարտավորությունները կատարելու ձգտումը կրկին վերահաստատվել է և՛ ԵՄ, և՛ ԱՄՆ կողմից», – ասել է Շեֆչովիչի կաբինետի անդամը։ Նրանք նաև հավելեցին, որ այս շաբաթ առևտրի հանձնակատարը զրուցել է ԱՄՆ առևտրի ներկայացուցիչ Ջեյմիսոն Գրիրի հետ։
Հաղորդակցությունը տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ Եվրոպական հանձնաժողովը փորձում է համոզել Եվրոպական խորհրդարանի սկեպտիկ օրենսդիրներին աջակցել անցյալ ամռանը Շոտլանդիայում ԱՄՆ նախագահի Թուրնբերի գոլֆի հանգստավայրում կնքված համաձայնագրի ԵՄ կողմի իրականացման օրենսդրական նախաձեռնությանը։
Խորհրդարանը տարեսկզբից դանդաղ է ընթանում համաձայնագրի վերաբերյալ իր քննարկումների ընթացքում։ Հունվարի վերջին Գերագույն դատարանի որոշումից հետո, որը չեղյալ հայտարարեց ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի սակագնային օրակարգի մեծ մասը, օրենսդիրները պնդում են Թրամփի վարչակազմից երաշխիքներ ստանալ, որ եվրոպական արտահանումը չի ենթարկվի ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրում սահմանված 15 տոկոսի սահմանից ավելի բարձր սակագների։
Աջակենտրոն և աջակողմյան օրենսդիրները ցանկանում են արագացնել համաձայնագրի կնքումը և այն հաստատել հնարավորինս շուտ, սակայն սոցիալ-դեմոկրատները, լիբերալները և կանաչները քվեարկել են առաջ շարժվելու դեմ՝ հղում անելով ԱՄՆ նախագահի վերջին հարձակումներին Իսպանիայի դեմ, Իրանի դեմ հարվածներին և Կուբայի «բարեկամական զավթման» սպառնալիքներին։
Քանի որ խորհրդարանը հաջորդ շաբաթ պետք է քվեարկի գործարքի վերաբերյալ, Շեֆչովիչը երեքշաբթի օրը Ստրասբուրգում վերջին փորձը ձեռնարկեց՝ համոզելու օրենսդիրներին աջակցել համաձայնագրին՝ ԵՄ բարձրաստիճան օրենսդիրներին ներկայացնելով Թրամփի վարչակազմի հետ իր բանակցությունների մասին։
Առևտրի հանձնակատարի ճեպազրույցից հետո Բերնդ Լանգեն, որը Սոցիալ-դեմոկրատներից է և ղեկավարում է խորհրդարանի առևտրային հանձնաժողովը, համեմատաբար վստահ էր թվում։
Լանգեն ասաց, որ տրանսատլանտյան հարաբերությունների հարցերով առաջատար օրենսդիրները մարտի 17-ին կգնահատեն, թե արդյոք պետք է անցնել մարտի 19-ին հանձնաժողովում քվեարկությանը։ Սա այնուհետև կհարթի ճանապարհը մարտի 26-ի լիագումար նիստում քվեարկության համար։
Աջակենտրոն Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը նույնպես փորձեց համոզել խորհրդարանի կենտրոնամետ մեծամասնությանը շարունակել քվեարկությունը՝ առաջարկելով «արևածագի դրույթ», որը կապահովի, որ նախապայմանները պետք է հարգվեն Թրամփի վարչակազմի կողմից, նախքան առևտրային գործարքի ուժի մեջ մտնելը։
