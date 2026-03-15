Բալկանյան նախկին նախագահները քննադատում են Իրանի պատերազմը Բաքվի գլոբալ ֆորումում

Իրանական պատերազմի ստվերում Ադրբեջանում անցկացված Բաքվի գլոբալ ֆորումն ավարտվեց շաբաթ օրը՝ միջազգային համակարգը վերագործարկելու վերաբերյալ վահանակով և հակամարտության դիվանագիտական լուծման բացակայության դեպքում հետևանքների վերաբերյալ խիստ կանխատեսումներով, որոշ առաջնորդներ զգուշացնում էին, որ պատմությունը կկրկնվի առանց համակարգային վերանայման։
Բալկանյան «Tinderbox»-ի երկու նախկին առաջնորդներ քննադատել են Իրանի դեմ ԱՄՆ-Իսրայել պատերազմը՝ ասելով, որ այն խորացրել է համաշխարհային ճգնաժամը, այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը 2022 թվականին սկսեց Ուկրաինայի լիամասշտաբ ներխուժումը։
«Իրանական պատերազմը նոր ճգնաժամ է առաջացնում Ուկրաինայից հետո՝ պատերազմում ներգրավելով երկրորդ խոշոր տերությանը», – Euronews-ին ասել է Սերբիայի նախկին նախագահ Բորիս Թադիչը։
«Այս պահին նրանք կարող են քննադատել միմյանց՝ Ռուսաստանին և Միացյալ Նահանգներին, միջազգային իրավունքի խախտման պատճառով, բայց դա կարող է մեծ խնդիրներ և ճգնաժամ առաջացնել բոլոր տարածաշրջանի երկրներում: Նույնիսկ Ադրբեջանը կարող է տուժել»:
Միլոշևիչի ռեժիմի օրոք ժողովրդավարական ընդդիմության առաջնորդ Բորիս Թադիչը նաև քննադատել է ԱՄՆ-ի կողմից Սերբիայի ռմբակոծությունը 1999 թվականին Կոսովոյի պատերազմի ժամանակ՝ առանց ՄԱԿ-ի բանաձևի, ինչպես նաև այսօրվա այլ գործողություններ:
«Երբ մեծ տերությունները փորձում են նվաճել այլ ինքնիշխան երկրների մասեր կամ միջամտել, օրինակ՝ գերի վերցնելով այլ երկրների նախագահներին կամ սպանելով այլ երկրների նախագահներին որպես ՄԱԿ-ի անդամ պետություն: Սա աղետալի իրավիճակ է»:
Այսպիսով, ո՞րն է լուծումը: Թադիչն ասում է, որ առանց ՄԱԿ-ի կողմից ղեկավարվող վերագործարկման ելք չկա:
«Սպիտակ տունը և [ԱՄՆ նախագահ] Դոնալդ Թրամփը ձախողվում են՝ թերագնահատելով Իրանին», – ասել է Թադիչը: «Նրանք չեն կարող ավարտել հակամարտությունը մի քանի շաբաթվա ընթացքում: Սա հնարավոր չէ, և սա ներկայիս հակամարտության հավանական լուծում չէ», – նշելով այն փաստը, որ անհրաժեշտ են միջնորդներ:
Թադիչի խոսքով՝ մենք հայտնվում ենք «պատմության վայրի կողմում, և մենք պետք է վերադառնանք միջազգային իրավունքին, և սա միակ լուծումն է, որը մենք կարող ենք ունենալ», – ասաց նա։ «Մենք պետք է բարձրացնենք Միավորված Ազգերի Կազմակերպության, բազմակողմանի հաստատությունների հեղինակությունը»։
Այնուհետև կա Խորվաթիայի նախկին նախագահ Իվո Յոսիպովիչը, որը 2013 թվականին իր երկիրը տարավ ԵՄ անդամակցության։ Նա վախենում է գլոբալ անկումից, եթե դիվանագիտական լուծում չգտնվի։
«Նավթի, էներգիայի, սննդի նման բաների դեպքում կան շատ, շատ մարդիկ, ովքեր փախչում են, ովքեր փորձում են փախչել պատերազմից, դա առաջացնում է մեկ այլ խնդիր։ Եվ դա նաև շատ, շատ հսկայական մարդասիրական խնդիր է», – ասաց Յոսիպովիչը։
Ահա թե ինչու Յոսիպովիչը նույնիսկ վախենում է երրորդ համաշխարհային պատերազմից։
«Այս տեսակի պատերազմները հակված են նոր պատերազմներ առաջացնելու, հատկապես, երբ գերտերությունները հետաքրքրված են զարգացմամբ, ինչպես Ռուսաստանը, Չինաստանը և մյուսները», – ասաց Յոսիպովիչը։ «Այնպես որ, ես իսկապես վախենում եմ, որ հնարավոր սցենարը նաև համաշխարհային պատերազմն է»։
Ֆրանսիական ընտրություններ. Ինչպես հետևել կիրակի օրվա քվեարկությանը որպես պրոֆեսիոնալ
Գերմանիայի կանցլեր Մերցը դեմ է Թրամփին՝ Իրանի պատերազմի հարցում
ԵՄ-ն հակադարձում է ԱՄՆ-ի որոշմանը՝ մեղմացնել ծովում մնացած ռուսական նավթի նկատմամբ պատժամիջոցները