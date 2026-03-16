Ճապոնիայի «քլիքբեյթ» դիվանագիտությունը վկայում է Եվրոպայում մեղմ ուժի վերանայման մասին

Մինչ Տոկիոն դաշնակիցներ է փնտրում, Լոնդոնում և Փարիզում նրա դեսպանները ընդունել են սոցիալական ցանցերը:
Եվրոպայում երկու կոճկված ճապոնացի դեսպաններ դարձել են անսպասելի սոցիալական ցանցերի աստղեր՝ իրենց հաղորդավարներին հուզելով ֆրանսիական և բրիտանական մշակույթում իրենց արկածների մասին վիրուսային բովանդակություն հրապարակելով։
Բայց արդյո՞ք կա ավելի խորը ռազմավարություն։
«Սա իսկապես նոր միտում է ճապոնական դիվանագիտության մեջ», – ասաց Բրյուսելի Ազատ Համալսարանի Ճապոնիայի ամբիոնի վարիչ Եվա Պեյսովան, ով նշեց, որ Ճապոնիան տատանվում է Չինաստանի հետ Թայվանի շուրջ դիվանագիտական վեճից և նաև բախվում է ավելի անկայուն ԱՄՆ-ի հետ, որը մինչև վերջերս նրա ամենամոտ դաշնակիցն ու անվտանգության գործընկերն էր։
«Ճապոնիան աշխարհաքաղաքական առումով անցնում է ավելի դժվար իրավիճակի միջով. այն պետք է ամրապնդի իր պաշտպանությունը։ Նրանք շատ լավ գիտակցում են, որ դա պետք է ուղեկցվի պատշաճ ռազմավարական հաղորդակցությամբ», – ասաց Պեյսովան։
Այդ ռազմավարական հաղորդակցությունը, գոնե Մեծ Բրիտանիայում և Ֆրանսիայում, ի հայտ է եկել որպես զանգվածաբար աճող սոցիալական ցանցերի ներկայություն։
Մեծ Բրիտանիայում Ճապոնիայի դեսպան Հիրոշի Սուզուկին ուշադրություն է գրավել երկրով մեկ կատարած իր ուղևորությունների ժամանակ՝ խմելով «Դիթըր» գարեջրի գավաթներ, երգելով Ուելսի ազգային օրհներգը և վայելելով ավանդական ձուկ և չիպսեր։
Նա իրեն նկարագրել է որպես «Բիթլզի» երկրպագու, խոսել տեղական լեզվով և հագնվել բրիտանական «Peaky Blinders» հեռուստասերիալի կերպարի նման։
Հատկանշական է, որ դեսպանի համար, որը ժամանել է միայն 2024 թվականի վերջին, բրիտանական հաստատության սիրելի թերթը՝ «The Telegraph»-ը, ծաղրել է, որ նա ազգային գանձի կարգավիճակի ճանապարհին է։
Նրա գործընկերը Փարիզում՝ Հիդեո Սուզուկին (ազգականություն չունի), ժամանել է միայն 2025 թվականի դեկտեմբերին, բայց արդեն իսկ մեծ ժողովրդականություն է վայելում։
Նրա հռչակի գրավականը նրա վիրուսային լուսանկարներն են, որտեղ նա լուսանկարվում է համեղ ֆրանսիական հրուշակեղենի խանութների մոտ և ամենուրեք՝ Վերսալից մինչև Մոն Սեն Միշել, երբեմն թերթելով «Աստերիքս» կոմիքսները, հավաքելով հազարավոր վերահրապարակումներ X-ում։
Ֆրանսիական «Paris Match» շաբաթաթերթը նրան ներկայացրել է որպես մի մարդ, որը ֆրանսիացիներին սովորեցնում է սիրել սեփական երկիրը։
Սիրային ռմբակոծությունը կտրուկ հակադրվում է Եվրոպայում Դոնալդ Թրամփի դեսպանների վարքագծին, որոնք վեճերի մեջ են մտել եվրոպական կառավարությունների հետ՝ Փարիզից մինչև Բրյուսել: Ի տարբերություն ճապոնացի կարիերային դիվանագետների, որոնց ուշադրությունը կենտրոնացած է միջմշակութային կամուրջներ կառուցելու վրա, ամերիկացիները սկսում են կողմնակալ քաղաքական բանավեճեր։
Ճապոնիայի դիվանագիտական հասանելիությունը նաև նշանավորում է իր արտաքին գործերի նախարարության նոր գործելաոճը, որի խիստ զգույշ դեսպանները սովորաբար հայտնի են որպես ինքնամփոփ՝ գրեթե անտեսանելիության աստիճանի։
Քաղաքագետ Կազուտո Սուզուկին, կրկին՝ ազգակցական կապ չունեցող, ասել է, որ սոցիալական ցանցերում նոր ներկայությունը ճապոնական մեղմ ուժի մինչ օրս ձախողման հետևանք է։
«Սկզբում արտաքին գործերի նախարարությունը փորձում էր խթանել անիմեն և մանգան», – ասել է Տոկիոյի համալսարանի պրոֆեսոր Սուզուկին, ով անձամբ ճանաչում է Հիդեո Սուզուկիին: «Իրականում այս հանրային առաջխաղացումը իրականում այդքան էլ հետաքրքիր չէր, գրավիչ չէր և ազդեցիկ չէր»։
Չնայած նա ասել է, որ սոցիալական ցանցերում առաջխաղացումը, հավանաբար, դեսպանների անձնական ընտրությունն էր, այլ ոչ թե Ճապոնիայի արտաքին գործերի նախարարության կողմից որդեգրված «կոլեկտիվ, համակարգային մոտեցում», նա այն դիտարկել է Ճապոնիա-ԱՄՆ ավելի բարդ հարաբերությունների համատեքստում։
«Շատ տարիներ Ճապոնիան միայն ԱՄՆ-ին էր նայում», – ասաց նա։ «Մենք պետք է դիվերսիֆիկացնենք մեր գործունեությունը և ավելի շատ ընկերներ ունենանք»։
Դա նկատվել է նաև հայրենիքում։ «Դա քաղաքի խոսակցությունների թեման է։ Մարդիկ այժմ հետևում են երկու դեսպանների գործունեությանը սոցիալական ցանցերում։ Եվ դրանք տաք թեմա են», – ասաց քաղաքագետ Սուզուկին։
Ոչ բոլոր ջանքերն են գործադրվում ճապոնական կողմից։ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին հունվարին այցելել է Ճապոնիա, իսկ անցյալ տարի ԵՄ 11 հանձնակատարներ են այցելել երկիր՝ երկու տերությունների միջև դիվանագիտական գործընկերությունն ամրապնդելու համար։
Բրյուսելում բնակվող հետազոտող Պեյսովան նաև ասաց, որ իրենց սոցիալական ցանցերում հրապարակումները կարող են նաև փորձ լինել ցույց տալու Ճապոնիայի ավելի մեղմ կողմը։
Երկիրը ձեռնարկում է կոշտ պաշտպանական կառուցում՝ այսօրվա անվտանգության սպառնալիքների պատճառով, որոնք Չինաստանի «Գայլ-զինվոր» դիվանագետները հռետորաբանորեն շահագործում են՝ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը հղում անելով, որպեսզի ենթադրեն, որ Ճապոնիան կրկին վտանգավոր է դառնում։
Ճապոնիայի արտաքին գործերի նախարարությունը նշել է, որ սոցիալական ցանցերի օգտագործումը «ավելի ու ավելի կարևոր է» և որ «առաքելության ղեկավարի անձնական մոտեցումը» նպաստում է տեղի լսարանի և ճապոնացի ժողովրդի միջև կապի զգացողության ձևավորմանը։
