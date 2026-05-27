Զգուշությունը գերակշռում է, երբ ԵՄ-ն մտածում է Ռուսաստանի հետ խոսելու մասին

Լատվիայի նախագահ Էդգարս Ռինկևիչը, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, Էստոնիայի նախագահ Ալար Կարիսը և Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդան:
Նաև այս լրատուում. Ուկրաինայի փոխվարչապետը Euronews-ին ասում է, որ իր երկրի համար «ԵՄ-ում լիիրավ անդամակցությանը այլընտրանք չկա», և Մելոնին կոշտ քննադատություն է հնչեցնում Եվրոպական Միության հասցեին՝ ուղղված արդյունաբերության առաջնորդներին, քանի որ Հռոմի և Բրյուսելի միջև լարվածությունը մեծանում է։
Բարև Բրյուսելից։ Ես Մարեդ Գվինն եմ, որը այսօր առավոտյան կրկին գրում է լրատուն։ Իմ գործընկեր Անժելա Սկույինսը վաղը ձեզ հետ կլինի։
Այսօր ավելի ուշ ԵՄ արտաքին գործերի նախարարները կհավաքվեն Կիպրոսում ընթրիքի՝ հինգշաբթի օրվա ոչ պաշտոնական հանդիպումից առաջ, որը վեցամսյա, մտերմիկ ձևաչափ է, որը թույլ է տալիս նախարարներին անկեղծ երկխոսություն ունենալ։
Նրանց օրակարգում գլխավորում է այն հարցը, թե արդյոք դաշինքը պետք է կոտրի 2022 թվականի սկզբին Ռուսաստանի վրա դրված դիվանագիտական մեկուսացումը և մասնակցի ուղիղ խաղաղության բանակցությունների։ Գաղափարը, որը հրապարակային աջակցություն է ստացել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիից, շարունակում է բաժանել անդամ պետություններին, որոշները մտահոգված են, որ թերությունները կգերակշռեն դրական կողմերին, գրում է իմ գործընկեր Խորխե Լիբորեյրոն՝ տեղեկագրելու համար։
Երեքշաբթի օրը Ֆրանսիայի ԵՄ հարցերով նախարար Բենջամին Հադդադն ասել է, որ Եվրոպան պետք է «պատրաստ լինի» Ռուսաստանի հետ իր «սեփական դիվանագիտական ուղին» ունենալուն, սակայն «այժմ առաջնահերթությունը հստակորեն Ուկրաինային շարունակելն է և Ռուսաստանի վրա ճնշումը մեծացնելը»։
Հադդադի զգուշավոր մեկնաբանությունները Ֆրանսիայի նախկին դիրքորոշումից նահանջ են։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական ուղիներ բացելու առաջին կողմնակիցներից մեկն էր և փետրվարին իր դիվանագիտական խորհրդական Էմանուել Բոնին ուղարկեց Կրեմլի հետ բանակցությունների, սակայն Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը մերժեց այն։
Միևնույն ժամանակ, Եվրոպայի արևելյան թևի երկրները մշտապես ավելի զգույշ են եղել իրենց մոտեցման հարցում։ Ռումինիայի արտաքին գործերի նախարար Օանա Ցոյուն, երեքշաբթի օրը Euronews-ին բացառիկ հարցազրույցում ասել է, որ «որևէ անվան կամ դեսպանի մասին խոսելուց» առաջ ԵՄ-ն պետք է համոզվի, որ հետևողականորեն «մեծացնում է ճնշումը պատժամիջոցների առումով» Ռուսաստանի վրա։
Երեքշաբթի օրը Լիտվայից խոսելով՝ Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարար Մարգուս Ցախնան անուղղակիորեն զգուշացրել է, որ ուղիղ բանակցությունները ԵՄ-ն կվերածեն «չեզոք միջնորդի», որը, ինչպես սպասվում է, կթեթևացնի պատժամիջոցները Մոսկվային։ Միևնույն ժամանակ, Լատվիայի նախագահ Էդգարս Ռինկևիչսն ասել է, որ Ռուսաստանը կփորձի ցանկացած շփում վերածել «հասարակական կապերի խաղի», և ԵՄ-ն «կկորցնի գրեթե ոչնչի» զգացումը։
«Ռուսաստանը իսկապես ատում է ԵՄ-ն և ՆԱՏՕ-ն որպես կոլեկտիվ ուժ, քանի որ այդ դեպքում մենք շատ ավելի ուժեղ ենք։ Նրանք փորձում են մեզ բաժանել։ Եթե մենք կարողանանք հասնել ընդհանուր դիրքորոշման, կարծում եմ, որ Ռուսաստանը կկորցնի բանակցելու հետաքրքրությունը», – ասել է Ռինկևիչսը։
Արտգործնախարարների միջև բանավեճը տեղի կունենա Կիևում գտնվող եվրոպացի դիվանագետների վրա հարձակվելու Ռուսաստանի բացահայտ սպառնալիքի ֆոնին, որը Բրյուսելը կտրականապես մերժել է։ «Մի փոքր դժվար է խոսել այն մարդկանց հետ, ովքեր ուզում են քեզ սպանել», – Խորխեին ասել է բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Դիվանագետն ասել է, որ պոտենցիալ դեսպանի անունների քննարկումը «պարզապես հիմարություն» է այս փուլում։
Այսօր առավոտյան ուշադրության է արժանի նաև Ջորջիա Մելոնիի կծու քննադատությունը Եվրամիության հասցեին։
Երեքշաբթի օրը Հռոմում հզոր Cofindustria բիզնես լոբբիի գլխավորությամբ արդյունաբերական առաջնորդների հավաքի ժամանակ Մելոնին լսարանին ասել է, որ ԵՄ-ն պետք է ավելի քիչ բան անի՝ Միությունը նկարագրելով որպես բյուրոկրատական հսկա, որը զոհաբերում է աճը «գաղափարական, տեխնոկրատական մոտեցումների զոհասեղանին»։
Մելոնիի մեկնաբանությունները հնչել են Հռոմի և Բրյուսելի միջև աճող լարվածության ֆոնին։ Իտալիայի կառավարությունը անցյալ շաբաթ դժգոհություն է հայտնել Հանձնաժողովի նկատմամբ՝ պնդելով, որ Բրյուսելը գրեթե ոչինչ չի արել Իրանի պատերազմի հետևանքով առաջացած էներգետիկ ճգնաժամը լուծելու համար։ Արտահոսած նամակում Հռոմը պնդել է, որ Բրյուսելը պետք է իրավիճակը դիտարկի որպես իրական արտակարգ իրավիճակ և առաջարկել է էներգետիկ միջոցառումների համար առանձնացում դաշինքի հարկաբյուջետային կանոններում, ինչպես արվել է պաշտպանական ծախսերի համար։
Մինչ այժմ ԵՄ գործադիր մարմինը մերժել է այդ գաղափարը՝ հիմնվելով այն բանի վրա, որ արտակարգ բյուջետային միջոցառումները կարող են կիրառվել միայն լուրջ տնտեսական անկման դեպքում: Այս տարի Բրյուսելը տեսնում է աճի դանդաղում, բայց ոչ անկում:
Սակայն Մելոնին նաև սպասում է 2027 թվականի ընտրություններին և երկրորդ ժամկետը ապահովելու հեռանկարին և վճռականորեն տրամադրված է խուսափել կենսապահովման արժեքի և էներգակիրների բարձր գների պատճառով խաթարված քարոզարշավից: Ընդդիմությունը պնդում է, որ նա քիչ բան է արել իտալական տնային տնտեսությունների և արդյունաբերության վրա ճգնաժամի ազդեցությունը մեղմելու համար:
Բրյուսելը պետք է արագացնի Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության գործընթացը, և լիիրավ անդամակցությունը մնում է միակ տարբերակը, լրագրող Սաշա Վակուլինային ասել է Ուկրաինայի եվրոպական և եվրատլանտյան ինտեգրման հարցերով փոխվարչապետ Տարաս Կաչկան:
«Արագ, արժանիքների վրա հիմնված, բայց Եվրոպական Միության լիիրավ անդամակցությանը այլընտրանք չկա», – երեքշաբթի օրը հարցազրույցում ասել է Կաչկան։
Այս ամսվա սկզբին Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը առաջ քաշեց այն գաղափարը, որ Ուկրաինան կարող է դառնալ ԵՄ-ի «ասոցացված անդամ», նախքան լիիրավ անդամ պետություն դառնալը։
Կաչկան մերժել է այդ գաղափարը՝ այն անվանելով «անընդունելի, եթե այն լիիրավ անդամակցության այլընտրանք է»։
Նա նշել է, որ Ուկրաինային անհրաժեշտ է «արագ, համապարփակ, նորմալ անդամակցության գործընթաց, որը կավարտվի Եվրոպական Միության պայմանագրի 49-րդ հոդվածի համաձայն անդամակցության պայմանագրի ստորագրմամբ»։
Ֆինլանդիա-Ռուսաստան սահմանի մոտ ընթանում են ՆԱՏՕ-ի խոշոր զորավարժություններ
Ֆինլանդիայից, Էստոնիայից, Լիտվայից, Նորվեգիայից, Ֆրանսիայից, Միացյալ Թագավորությունից, ԱՄՆ-ից, Իտալիայից, Հունգարիայից և Լեհաստանից 9000 ՆԱՏՕ-ի զինվորներ մասնակցում են խոշոր զորավարժությունների Վուոսանկա ռազմական վարժարանում, որը գտնվում է Ռուսաստանի սահմանից մոտ 30 կմ հեռավորության վրա, որտեղից հաղորդում է մեր թղթակից Շոնա Մյուրեյը։
Մեկ ամսից ավելի է, ինչ ՆԱՏՕ-ի «Հյուսիսային աստղ» զորավարժությունները միավորում են Բալթյան և այլ երկրներ՝ այս տարածքում անօդաչու թռչող սարքերի ներխուժման սպառնալիքի աճի ֆոնին։
Երկրների համար հիմնական առաջնահերթությունը ՆԱՏՕ-ի զսպման ուժերի արդիականացումն է՝ հաշվի առնելով անօդաչու թռչող սարքերի նշանակալի դերը Ուկրաինայի մարտադաշտում, ինչպես նաև ռուսական ագրեսիայի մշտական սպառնալիքը՝ անօդաչու թռչող սարքերի կամ անօդաչու թռչող սարքերի GPS խլացման միջոցով Բալթյան/ՆԱՏՕ տարածքում։
Միևնույն ժամանակ, ՆԱՏՕ-ի երկրները դանդաղորեն պարզում են Ամերիկայի երկարաժամկետ ռազմավարության մանրամասները՝ պատերազմի կամ ներխուժման դեպքում դաշնակիցներին հասանելի միջոցները դուրս բերելու վերաբերյալ։
Նախագահ Դոնալդ Թրամփի ղեկավարությամբ ԱՄՆ-ն այժմ հիմնարար կերպով հեռանում է եվրոպական անվտանգության ճարտարապետության և ավանդական դաշինքների երաշխավորի իր դերից։ Մի քանի կործանիչներ, որոշակի անօդաչու թռչող սարքեր, սուզանավեր և ռազմանավեր ի վերջո կհանվեն ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների համար հասանելի ռեսուրսների պաշարից, երբ նրանք կարիք ունենան։
