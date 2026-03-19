Արաբական և իսլամական մի շարք երկրներ Իրանի և Իսրայելի դեմ հայտարարություն են տարածել

Արաբական և իսլամական երկրների արտաքին գործերի նախարարների՝ Էր Ռիադում կայացած խորհրդակցական հանդիպումից հետո հայտարարություն է ընդունվել՝
– Երկրները խստիվ դատապարտում են Իրանի կողմից տարածաշրջանի երկրների դեմ հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարվածները։
– Իրանի հարձակումները թիրախավորում են բնակելի տարածքները, քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, նավթի և ջրային օբյեկտները, օդանավակայանները և դիվանագիտական առաքելությունները։
– Նման գործողությունները չեն կարող արդարացվել որևէ հանգամանքներում։
– ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածին համապատասխան պետությունների ինքնապաշտպանության իրավունքի վերահաստատում։
– Կոչ Իրանին անհապաղ դադարեցնել հարձակումներն ու հետևել միջազգային իրավունքին և բարիդրացիության սկզբունքներին։
– Իրանի հետ հարաբերությունների հետագա զարգացումը կախված կլինի պետական ինքնիշխանության նկատմամբ նրա հարգանքից և այլ երկրների ներքին գործերին չմիջամտելուց։
– Ընդգծվել է ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 2817 (2026) բանաձևի կատարման և բոլոր թշնամական գործողությունները դադարեցնելու անհրաժեշտությունը։
– Հորմուզի նեղուցում և Բաբ էլ-Մանդեբում միջազգային նավարկությանը սպառնացող սպառնալիքները մերժվում են։
– Արաբական երկրներում կիսառազմական խմբավորումներին աջակցությունը և զինումը դատապարտվում է։
– Լիբանանի անվտանգության և կայունության աջակցությունը վերահաստատվում է, ինչպես նաև զենքը բացառապես պետության ձեռքում կենտրոնացնելու անհրաժեշտությունը, և դատապարտվում են Իսրայելի կողմից նրա տարածքում իրականացվող հարվածները։
– Հաստատվում է համակարգումն ու խորհրդակցությունները շարունակելու, նաև տարածաշրջանում անվտանգությունն ու կայունությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ բոլոր միջոցները ձեռնարկելու մտադրությունը։
Մասնակից երկրներ՝ Սաուդյան Արաբիա, Ադրբեջան, Բահրեյն, Եգիպտոս, Հորդանան, Քուվեյթ, Լիբանան, Պակիստան, Կատար, Սիրիա, Թուրքիա, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։
