Ֆրանսիան պայքարում է քաղաքական հավասարակշռություն գտնելու համար

Մունիցիպալ ընտրությունների առաջին փուլը իրականում ցույց է տալիս ոչ այնքան մեկ ուղղությամբ շարժվող երկիր, որքան մի ուղղությամբ միաժամանակ մի քանիսին ներքաշող երկիր։
Ֆրանսիայի մունիցիպալ ընտրությունները երբեք նախատեսված չէին լինել հաջորդ նախագահական մրցավազքի գլխավոր փորձը։ Եվ այնուամենայնիվ, մարտի 15-ի քվեարկության առաջին փուլը հենց դա էր՝ առաջարկելով քաղաքականապես պառակտված երկրի բացահայտող և խորապես պարադոքսալ պատկեր։
Առաջին հայացքից արդյունքները, կարծես, հաստատում էին գերիշխող պատմությունը. որ Մարին Լը Պենի ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորումը» (RN) մնում է ֆրանսիական քաղաքականության գերիշխող ուժը, իսկ ազգային հասարակական հարցումները կուսակցությանը տալիս են 19 միավորի գերակշռություն 2027 թվականի նախագահական ընտրություններից առաջ։
Սակայն այս վերնագրերի տակ իրականությունն ավելի բարդ է, և, թերևս, ավելի փխրուն
Նախ, RN-ի առաջին փուլի ելույթը լավագույն դեպքում անհավասար էր։ Այն որոշակի առաջընթաց գրանցեց. այն շարունակում է մրցունակ մնալ Մարսելում, առաջատար է Թուլոնում և ամենակարևորը՝ պատրաստ է գրավել Ֆրանսիայի հինգերորդ խոշորագույն քաղաքը՝ Նիցան, այս կիրակի կայանալիք երկրորդ փուլում։
Այնուամենայնիվ, վերլուծաբանները նշել են, որ քաղաքի քաղաքապետի թեկնածու Էրիկ Չիոտին՝ կենտրոնամետ աջ հանրապետականների նախկին նախագահը, վերջերս է միացել RN-ին և իր քարոզարշավի ընթացքում ձգտում էր հեռու մնալ ծայրահեղ աջ կուսակցությունից։
Ավելին, այս ձեռքբերումները չեն համապատասխանել ո՛չ կուսակցության, ո՛չ էլ հարցազրուցավարների սպասումներին։ Փաստորեն, Ֆրանսիայի խոշոր քաղաքային կենտրոնների մեծ մասում, ինչպիսիք են Փարիզը, Լիոնը, Թուլուզը, Նանտը, Մոնպելյեն, Ստրասբուրգը և Բորդոն, RN-ն ստացել է 8 տոկոսից պակաս։
Կուսակցության դժվարությունները այս խոշոր քաղաքներում ենթադրում են, որ իր ազգային գրավչության հետ մեկտեղ, այն դեռևս դիմադրության է հանդիպում, երբ ընտրողներին խնդրում են վստահել նրան կառավարման իրական մանդատ։ Ֆրանսիացի ընտրողները տեսականորեն կարող են սիրախաղ անել ծայրահեղ աջերի հետ, բայց գործնականում շատերը զգույշ են մնում։
Մինչդեռ, ամենաանսպասելի զարգացումը Ժան-Լյուկ Մելանշոնի ծայրահեղ ձախակողմյան «Անհնազանդ Ֆրանսիա» շարժման ելույթն էր, որը գերազանցեց ամբողջ երկրի սպասումները: Կուսակցությունը գրավեց Սեն Դենիում, հավանաբար կհաղթի Ռուբեում և ուժեղ ելույթ ունեցավ այնպիսի քաղաքներում, ինչպիսիք են Թուլուզը և Լիլը։
Կարծես թե այս աճը, գոնե մասամբ, պայմանավորված էր աշխարհաքաղաքական զարգացումներով, մասնավորապես՝ Իրանում պատերազմով: Տեղում ստացված տպավորությունների հիման վրա, պատերազմի դեմ բարձրացված տրամադրությունները, կարծես, մոբիլիզացրել են կուսակցության բազան կազմող ինչպես մուսուլման, այնպես էլ երիտասարդ ծայրահեղ ձախակողմյան ընտրողներին։
Սա նշանակալի հետևանքներ ունի. շատերը Մելանշոնին անտեսել էին մի շարք սկանդալներից և ազգային հարցումների անկումից հետո: Սակայն այս հաջողությունները ենթադրում են, որ նա դեռ կարող է կարևոր դեր խաղալ նախագահական ընտրությունների ձևավորման գործում՝ կրկին՝ դժվարացնելով ավելի չափավոր ձախ թեկնածուի ի հայտ գալը և հնարավոր է՝ նույնիսկ ծայրահեղ աջերի հետ միասին եզրափակիչ փուլ հասնելը։
Մինչդեռ, Ֆրանսիայի ավանդական կուսակցությունները՝ ձախակենտրոն սոցիալիստները և աջակենտրոն հանրապետականները, շարունակում են ցուցադրել անսպասելի դիմադրողականություն տեղական մակարդակում, չնայած 2017 թվականից ի վեր ազգային մակարդակով մեկուսացված լինելուն։ Միասին նրանք գերիշխում էին քաղաքների մեծ մասում, այդ թվում՝ երկրի խոշորագույն քաղաքներից շատերում՝ խորապես արմատացած մնալով մունիցիպալ քաղաքականության մեջ։
Ի տարբերություն դրա, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի կենտրոնամետ շարժումը մնում է ակնհայտորեն թույլ՝ չկարողանալով ստեղծել նշանակալի մունիցիպալ բազա գրեթե մեկ տասնամյակ իշխանության գալուց հետո։ Այս բացակայությունն է, որը բացատրում է գործող նախագահի դեմ հստակ հակակառավարական ալիքի բացակայությունը, քանի որ ընտրողները սահմանափակ հնարավորություններ ունեին տեղական ընտրատեղամասերում կառավարության նկատմամբ դժգոհություն հայտնելու՝ հաշվի առնելով համեմատաբար քիչ կենտրոնամետ քաղաքապետերի, որոնց նրանք կարող էին հեռացնել։
Վերջապես, այս մասնատված դաշտում առանձնանում է նախկին վարչապետ Էդուար Ֆիլիպը
Ֆիլիպի ուժեղ ելույթը Լե Հավրում, որտեղ նա առաջին փուլում ապահովեց ձայների 43 տոկոսը, հարմարավետորեն դիրքավորում է նրան վերընտրվելու համար։ Եվ նախագահական ընտրություններում ծայրահեղ աջերից հետ մնացած թեկնածուների մեծ խմբից նա այժմ թվում է ամենաուժեղը (թեև աննշան) և ամենափորձառու մրցակիցը։ Ֆիլիպը նախկինում ասել էր, որ կհրաժարվի իր ազգային նկրտումներից, եթե պարտվի քաղաքապետի ընտրություններում, բայց կիրակի օրը լավ հաղթանակը կարող է հեշտությամբ վերսկսել նրա թուլացած ազգային քարոզարշավը։
Մունիցիպալ ընտրությունների երկրորդ փուլը, իհարկե, կարևոր կլինի։ RN-ի ուժեղ ելույթը, հատկապես, եթե կուսակցությունը կարողանա գրավել Մարսելն ու Տուլոնը, կարող է վերականգնել իր թափը և ամրապնդել իր ցուցանիշները ազգային մակարդակով։
Սակայն նման անորոշ միջավայրում հաջորդ տարվա ընտրությունները դեռևս որոշված չեն։ Եվ այն, ինչ իրականում բացահայտում են մունիցիպալ ընտրությունների առաջին փուլը, ոչ թե մեկ ուղղությամբ շարժվող երկիր է, այլ միաժամանակ մի քանի ուղղությամբ շարժվող երկիր՝ փնտրելով՝ գուցե անհանգիստ կերպով, նոր քաղաքական հավասարակշռություն։
