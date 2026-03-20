Թրամփն իջավ Լուկաշենկոյի մակարդակին, վերջինս հայտարարել է ԱՄՆ-ի հետ «մեծ գործարքի» մասին

Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն պատրաստվում է «մեծ գործարք» կնքել։
Առաջարկը քննարկվել է Մինսկի և Վաշինգտոնի միջև բանակցությունների մի քանի փուլերի ընթացքում, և նախաձեռնությունը եղել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից։ Բելառուսական կողմը հաստատել է համաձայնագրի վրա աշխատելու իր պատրաստակամությունը և արդեն ներկայացրել է իր առաջարկները։
Լուկաշենկոն նշել է, որ քննարկումները շարունակվում են, չնայած, իր կարծիքով, ամերիկյան կողմը այս պահին կարող է այլ առաջնահերթություններ ունենալ։ «Մենք ուրվագծել ենք մեր շահերը և ամերիկացիներին ուղարկել համապատասխան առաջարկներ։ Ինչպես նրանք ինձ տեղեկացրին, դրանց վրա աշխատանքներ են տարվում։ «Մեծ հարցը միայն քաղբանտարկյալների մասին չէ, ինչպես ասում են», – ասաց Լուկաշենկոն՝ հավելելով, որ ինքը երբեք ԱՄՆ-ից ոչինչ չի խնդրել փոխարենը, նույնիսկ պատժամիջոցների վերացում։
Նա ընդգծել է, որ գործարքը կներառի նաև դիվանագիտական առաքելությունների գործունեությունն ու միջուկային նյութերի վերահսկողությունը։ Նրա խոսքով՝ այդ նյութերը ԱԷՄԳ-ի հսկողության տակ են ու հետաքրքրություն են ներկայացնում չտարածման համատեքստում։
Բաց մի թողեք
