Զոհեր և վիրավորներ Մոսկվայում․ քաղաքի կենտրոնում բազմաբնակարան շենք է այրվել. Լուսանկար

Մոսկվայի կենտրոնում՝ Նիկոլոյամսկայա փողոցում տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով երեք մարդ զոհվել է, ևս չորսը՝ վիրավորվել։
Այս մասին հայտնել են ռուսական լրատվամիջոցները։
Երկու տուժած մահացել է բժշկական օգնություն և վերակենդանացում ցուցաբերելու փորձի ժամանակ։
Հրշեջ-փրկարարական ջոկատներին հաջողվել է փրկել 19 մարդու, այդ թվում՝ հինգ երեխայի։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներին մասնակցել է 86 մարդ և 23 միավոր տեխնիկա։
