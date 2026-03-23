Սլովենիայի ելքային հարցումներ. իշխող «Ազատություն շարժումը» պատրաստվում է հաղթել խորհրդարանական ընտրություններում

Գործող վարչապետ Ռոբերտ Գոլոբի լիբերալները կիրակի օրվա խորհրդարանական ընտրություններում նեղ առավելությամբ գերազանցում են Յանեզ Յանշայի պահպանողականներին:
Առաջին ելքային հարցումը ցույց է տալիս, որ Գոլոբի կուսակցությունը հավաքում է 29.9 տոկոս, իսկ Յանշայի պահպանողականները՝ 27.5 տոկոս:
Քվեարկությունը բաժանվում է երկու հիմնական խաղացողների՝ վարչապետ Ռոբերտ Գոլոբի «Ազատություն շարժումը» և աջակողմյան Սլովենիայի դեմոկրատական կուսակցությունը (SDS), որը գլխավորում է երեք անգամ վարչապետ Յանեզ Յանշան, Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի դաշնակիցը և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի երկրպագուն:
Մրցավազքը, ինչպես սպասվում է, լարված կլինի և կորոշի, թե արդյոք երկիրը կշարունակի իր կենտրոնամետ ուղղությունը, թե կշարժվի դեպի աջ: Մինչդեռ Յանշան սկզբում հարցումներով առաջ էր Գոլոբից, վերջերս տարբերությունը կրճատվել է:
Վերլուծաբանները կանխատեսում են, որ ոչ մեկը, հավանաբար, չի կարողանա հստակ մեծամասնություն կազմել 90 անդամից բաղկացած խորհրդարանում, ինչը փոքր կուսակցություններին կդարձնի «գլխավոր դերակատարներ»։
Արդյունքը «լիովին անորոշ է, ինչը Սլովենիայի համար անսովոր բան չէ, քանի որ ընտրազանգվածը միշտ բևեռացված է եղել», – ասել է սլովենացի սոցիոլոգ Սամո Ուհանը։
Սլովենիան վաղուց խորը բևեռացված է եղել, բայց այս բաժանումներն ավելի են սրվել կիրակի օրվա ընտրություններից ընդամենը մի քանի օր առաջ բռնկված խոշոր քաղաքական սկանդալի պատճառով։
Գոլոբը մեղադրել է «արտաքին ծառայություններին» երկրի առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին միջամտելու մեջ, այն բանից հետո, երբ հաղորդագրություններ են հայտնվել, որ իսրայելական մասնավոր Black Cube լրտեսական ընկերության պաշտոնյաները, իբր, դեկտեմբերին այցելել են երկիր և հանդիպել ընդդիմադիր գլխավոր թեկնածուի հետ։
Սլովենիայի իրավապաշտպան խումբը՝ հետաքննող լրագրողի և երկու հետազոտողների հետ միասին, երկուշաբթի օրը մամուլի ասուլիսում պնդել է, որ Black Cube-ը կանգնած է ենթադրյալ կոռուպցիան ցույց տվող տեսանյութերի հետևում և այն կապել է Յանշայի Սլովենիայի դեմոկրատական կուսակցության (SDS) հետ։
Այս ամսվա սկզբին հրապարակվել է ազդեցիկ սլովենացի լոբբիստի, փաստաբանի, նախկին նախարարի և մենեջերի հետ գաղտնի ձայնագրված զրույցների շարք։
Տեսանյութերում նրանք առաջարկում են Գոլոբի կենտրոն-ձախ կոալիցիոն կառավարության վրա ազդելու որոշումներ կայացնողներին ազդելու եղանակներ՝ ընթացակարգերը արագացնելու կամ պայմանագրեր ձեռք բերելու համար։
Յանշայի ՍԴՍ-ն հայտարարության մեջ նշել է, որ երբեք չի լսել «Սև խորանարդի» մասին։ Նա քննադատել է տեսանյութերի միջոցով բացահայտված «ձախակողմյան էլիտայի աննախադեպ կոռուպցիան»։
