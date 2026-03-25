Դանիայում գործող վարչապետի գլխավորած բլոկը հաղթել է

Դանիայում կայացած խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել է ձախակենտրոն բլոկը՝ վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենի գլխավորությամբ։
Սակայն նրա ղեկավարած Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը գրանցել է ավելի քան 120 տարվա ընթացքում ամենացածր արդյունքը։
Առաջիկայում սպասվում են կոալիցիոն կառավարության ձևավորման շուրջ բանակցություններ։ Ֆրեդերիկսենը հայտարարել է, որ պատրաստ է շարունակել պաշտոնավարումը, սակայն ընդգծել է, որ «կառավարության ձևավորումը հեշտ չի լինելու»։
Դանիայի միապալատ խորհրդարանը՝ Ֆոլկետինգը, ունի 179 մանդատ։ Ներկայիս կառավարող կոալիցիայի կազմում ընդգրկված են երեք կուսակցություններ՝ Սոցիալ-դեմոկրատականը, Լիբերալ («Վենստրե») և «Չափավորները»։ Կոալիցիան փոքրամասնություն է՝ ընդհանուր 85 մանդատով, մինչդեռ պարզ մեծամասնության համար անհրաժեշտ է առնվազն 90 մանդատ։ Այն աջակցություն է ստանում նաև չորս տարածաշրջանային կուսակցություններից (յուրաքանչյուրը՝ մեկական մանդատ) և մեկ անկախ պատգամավորից։
Քվեների մեծ մասի հաշվարկից հետո ձախակենտրոն («կարմիր») բլոկը, որի կազմում է Ֆրեդերիկսենի կուսակցությունը, նոր խորհրդարանում ստանում է 84 մանդատ, իսկ աջակենտրոն («կապույտ») բլոկը՝ 77 մանդատ։
Ավանդաբար երկրի ամենամեծ քաղաքական ուժ համարվող Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը այս ընտրություններում ստացել է ընդամենը 21,8% ձայն՝ ապահովելով 38 մանդատ։ Սա կուսակցության ամենաթույլ արդյունքն է 1903 թվականից ի վեր։
«Մենք սպասում էինք դիրքերի որոշակի կորստի․ դա բնական է, երբ երրորդ անգամ ես առաջադրվում», — հայտարարել է Ֆրեդերիկսենը՝ միաժամանակ ընդունելով, որ կցանկանար ավելի բարձր արդյունք։
2019 թվականից վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Ֆրեդերիկսենը նաև նշել է, որ «պատրաստ է ստանձնել պատասխանատվությունը և առաջիկա չորս տարիներին շարունակել ծառայել որպես Դանիայի վարչապետ»՝ կրկնելով, որ կառավարության ձևավորման գործընթացը հեշտ չի լինելու։
