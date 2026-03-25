«Իմ դուստրը չի սպանվել». Ընտանիքը հերքում է Իսրայելի դերը ֆրանսիացի լրագրողի մահվան մեջ

Վերջին օրերին սոցիալական ցանցերում կեղծ լուրեր տարածող արշավ է սկսվել՝ ֆրանսիացի լրագրողի մահը շահագործելու համար, որը մեղադրում է Իսրայելին նրան սպանելու մեջ՝ Ղազայի մասին նրա ռեպորտաժները գրաքննելու համար: Նրա ընտանիքի և ընկերների խոսքով՝ այս պնդումները անհիմն են:
2024 թվականի նոյեմբերին Մարսելի իր բնակարանի տանիքում մահացած գտնված ֆրանսիացի լրագրող Մարինե Վլահովիչի հայրը հերքել է սոցիալական ցանցերում տարածված ենթադրությունները, որ իր դուստրը սպանվել է Իսրայելի կողմից:
Ժան-Իվ Վլահովիչը՝ լրագրող Մարինե Վլահովիչի հայրը, որը հայտնի է իր վավերագրական փոդքասթերով և Արևմտյան ափի Ռամալլահից թղթակից աշխատանքով, Euronews-ին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է, որ ցանկանում է «ժամանակ հատկացնել վերջ դնելու» այն լուրերին, որոնք, նրա խոսքով, «ոչնչի վրա հիմնված» են:
Վերջին շաբաթներին սոցիալական ցանցերում մի շարք գրառումներ, որոնցից մի քանիսը X-ում հավաքել են ավելի քան 3 միլիոն դիտում, մեղադրել են Իսրայելին Վլահովիչի մահը կազմակերպելու մեջ: Որոշ օգտատերերի պնդումները ավելի հեռուն են գնացել՝ մատնացույց անելով Իսրայելի արտաքին հետախուզական գործակալություն Մոսադին։
Այս սոցիալական ցանցերի գրառումներից շատերում նույն նախադասությունն է եղել, որտեղ ասվում է. «Ֆրանսիացի լրագրող Մարին Վլահովիչը մահացած է գտնվել Մարսելում գտնվող իր տանը՝ Գազայի հատվածում Իսրայելի կողմից պաղեստինցիների դեմ իրականացված ցեղասպանական պատերազմի մասին վավերագրական ֆիլմի վրա աշխատելիս»։
Այլ հաշիվներում հակասեմական մեղադրանքներ են շրջանառվել՝ X-ում նշելով. «Հրեական գրաքննությունը, կարծես, խլել է ևս մեկ լրագրողի կյանքը»։
Այս հաշիվներում ենթադրվում է, որ Վլահովիչի՝ Ղազայի մարդասիրական ճգնաժամի մասին վավերագրական ֆիլմի վրա աշխատելը ենթադրյալ դրդապատճառ է եղել։
Այնուամենայնիվ, Ժան-Իվ Վլահովիչը և նրա ընտանիքը շեշտել են, որ դիահերձումը «չէ ցույց տվել մահվանը նպաստող բռնության վերաբերյալ տրավմատիկ վնասվածքների որևէ ապացույց»։
Նրանք նաև ընդգծել են, որ շենքի աստիճաններից և փողոցից տեսախցիկների տեսագրությունները թույլ են տվել Մարսելի դատական ոստիկանությանը և դատախազությանը եզրակացնել, որ Մարինե Վլահովիչի մահից առաջ շենքում ոչ մի չարտոնված անձ չի մտել կամ դուրս չի եկել։
Կրկնվող կեղծ մեղադրանքներ
Սա առաջին դեպքը չէ, որ Վլահովիչի մահվան մասին լուրերը տարածվում են, նմանատիպ պատմությունը տարածվել է 2025 թվականին։
Այս անգամ շատ գրառումներում չի նշվել, որ Վլահովիչը մահացել է մեկ տարուց ավելի առաջ, փոխարենը նրա մահը ներկայացնելով որպես վերջերս։ Սոցիալական ցանցերի այլ հաշիվներ հարցականի տակ են դրել, թե ինչու նրա դիահերձման մանրամասները երբեք չեն հրապարակվել։
Իրականում, Մարսելի դատախազությունը 2024 թվականի դեկտեմբերի սկզբին հայտարարել է, որ դիահերձման փորձաքննությունը «բացառել է երրորդ կողմի ներգրավվածությունը», բայց որ «տոքսիկոլոգիական թեստեր» են ընթանում։
Մարինե Վլահովիչի ընտանիքը Euronews-ին հաստատել է, որ ծանոթացել է դիահերձման եզրակացությանը, որը հաստատել է, որ նա չի սպանվել, նշելով, որ «բռնության հետ կապված տրավմատիկ վնասվածքներ չեն հայտնաբերվել, որոնք կարող էին նպաստել մահվանը»։ Ընտանիքը չի ցանկացել բացահայտել զեկույցի այլ մանրամասներ։
Հիասթափություն Ղազայի պատերազմի լուսաբանումից
Մեղադրանքների այս նորացված ալիքը, որը Վլահովիչի սպանության համար մեղադրում է Իսրայելին, տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ նրա կառավարությունը բախվում է հանրային քննադատության՝ ԱՄՆ-ի հետ Իրանի դեմ ռազմական արշավի պատճառով։
Ժան-Իվ Վլահովիչը մանրամասնեց, որ այն տեղեկությունները, որ Մարինն իր մահվան պահին աշխատում էր «Գազայի հատվածում» վերնագրով վավերագրական ֆիլմի վրա, ճշգրիտ չէին։
«Իմ դուստրը Ղազայում վավերագրական ֆիլմ չի նկարահանել։ Նա գործընկերոջ հետ մեկնել է Կահիրե, քանի որ հույս ուներ 2023 թվականի վերջին հասնել Գազա, բայց այնտեղ հասնելու ոչ մի ճանապարհ չկար։ Եգիպտոսում նա հանդիպել է Ղազայից իսրայելական ռմբակոծություններից փախած մարդկանց՝ դրա վրա էր կենտրոնացած նրա վավերագրական ֆիլմը», – ասաց նա։
Չնայած Վլահովիչի մահվան Իսրայելի հետ կապված լինելու որևէ ապացույց չկար, լրագրողը դժգոհություն էր հայտնել ֆրանսիական լրատվամիջոցների կողմից Ղազայի հատվածում հակամարտության լուսաբանման եղանակից։
2024 թվականին Télérama-ն հաղորդել էր, որ Վլահովիչը որոշել էր չերկարաձգել իր մամուլի քարտը՝ Ղազայի պատերազմի լրատվամիջոցների լուսաբանումից դժգոհ լինելու պատճառով։ Նրա հայրը Euronews-ին պարզաբանեց նրա որոշումը՝ մանրամասնելով, որ իր դուստրը խորապես ազդվել էր այն բանից, ինչը նա համարում էր Ղազայում բնակվող պաղեստինցի լրագրողների նկատմամբ անվստահություն։
Պաղեստինցի լրագրողները Իսրայել-Համաս պատերազմի ժամանակ տեղում լրատվության քիչ աղբյուրներից էին, այն բանից հետո, երբ Իսրայելը արգելեց օտարերկրյա լրագրողների մուտքը Սթրիթ՝ Համասի կողմից Իսրայելի վրա 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին ահաբեկչական հարձակումներից հետո։
«Նա մի քանի տարի ապրել էր Արևմտյան ափին և այնտեղ շատ ընկերներ ուներ, այդ թվում՝ լրագրողներ Ղազայում։ Նա սարսափած էր ֆրանսիական լրատվամիջոցների հետ կապի անջատումից։ Նա ինձ ասաց, որ որոշ լրատվամիջոցներ չեն վստահում Ղազայի լրագրողներին, և դա նրան ցնցեց», – ասաց նա։
Մարին Վլահովիչն ինքը խոսել է այս հիասթափության մասին իր «Carnets de Correspondante» փոդքասթի վերջաբանում, որը Arte Radio-ն հրապարակել էր 2024 թվականի հունիսի վերջին՝ անդրադառնալով Եգիպտոսում անցկացրած իր ժամանակին։
«Gaza Calling» վերջին դրվագում նա ասել է. «Ես վերջիվերջո վերադարձա Ֆրանսիա, բայց կապված եմ Ղազայի հետ։ Ես հեռանում եմ լրագրությունից՝ ես հիասթափված եմ լրատվամիջոցների լուսաբանումից։ 15 տարվա ընթացքում առաջին անգամ ես չեմ դիմելու իմ մամուլի քարտը երկարաձգելու համար»։
