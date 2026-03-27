Եվրախորհրդարանը վավերացրել է ԱՄՆ-ի հետ առևտրային համաձայնագիրը, որով Եվրամիությունից ներմուծվող ապրանքների համար սահմանվում է 15% մաքսատուրք, իսկ ԵՄ ամերիկյան ապրանքների ներմուծման համար՝ զրոյական մաքսատուրք:
Բրյուսելը նաև պարտավորվում է մինչև 2028 թ. վերջը 750 միլիարդ եվրոյի ամերիկյան էներգակիրներ գնել: Այս համաձայնագիրն արդեն կիրառվում է, սակայն «ժամանակավոր ռեժիմով», ինչը ցանկացած կողմի թույլ է տալիս արագ կասեցնել դրա գործունեությունը։
ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև առևտրային համաձայնագիրը կնքվել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի միջև 2025 թ. օգոստոսին կայացած բանակցությունների արդյունքում:
Բաց մի թողեք
