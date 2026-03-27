«ՆԱՏՕ-ն ավելի անվտանգ է Թրամփի օրոք», – ասում է գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեն

ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը պնդում է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ավելի դիմացկուն է դարձրել դաշինքը:
Ռուտտեն արդարացրեց Թրամփի ճնշումը դաշնակիցների վրա՝ պաշտպանության վրա ավելի շատ ծախսեր կատարելու համար, և գովաբանեց Պուտինին բանակցությունների սեղանի շուրջ ներգրավելու կարողությունը:
Դոնալդ Թրամփը ՆԱՏՕ-ին բարիք է արել՝ ստիպելով դաշնակիցներին պարտավորվել ՀՆԱ-ի 5%-ը ծախսել պաշտպանության վրա, ըստ գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեի հինգշաբթի օրվա մեկնաբանության, որտեղ նա կրկնապատկեց, որ ԱՄՆ նախագահը նպաստել է դաշինքի ամրապնդմանը և անվտանգ դառնալուն:
Ռուտտեն ելույթ ունեցավ այն ժամանակ, երբ ՆԱՏՕ-ն ներկայացրեց իր տարեկան զեկույցը, որը ցույց է տալիս, որ բոլոր դաշնակիցներն այժմ վճարում են ՀՆԱ-ի 2%-ը, ինչը, նրա պնդմամբ, տեղի չէր ունենա առանց Թրամփի միջամտության, այդ թվում՝ հետ մնացած Իսպանիան, Բելգիան և Իտալիան, որոնք տասնամյակներ շարունակ չեն կարողացել հասնել նպատակներին:
«Ես չեմ կարծում, որ ամբողջ ՆԱՏՕ-ն կհասնի 2%-ի մինչև 2025 թվականը առանց ԱՄՆ ներկայիս վարչակազմի», – լրագրողներին ասաց Ռուտտեն Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսում: Նոր նպատակը, որը բանակցվել է Թրամփի համար անցյալ տարի Հաագայում հատուկ պատրաստված գագաթնաժողովում, ՀՆԱ-ի 5%-ն է՝ բաժանված երկու կատեգորիայի, այդ թվում՝ 3.5%-ը՝ կոշտ կարողությունների համար:
Ռուտտեն պնդեց, որ առանց Թրամփի ՆԱՏՕ-ն չէր պարտավորվի կատարել այն, ինչ նա անվանել է հավակնոտ, բայց բացարձակապես անհրաժեշտ ծախսերի նպատակ։ Ռուտտեն ելույթ ունեցավ Բրյուսելում գտնվող ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում՝ դաշինքի 2025 թվականի տարեկան զեկույցի հրապարակման կապակցությամբ։
Զեկույցում նշվում է, որ Ռուսաստանը մնում է «մեր անվտանգության և եվրատլանտյան տարածքում խաղաղության ու կայունության համար ամենակարևոր և անմիջական սպառնալիքը», միաժամանակ նշելով, որ «Ուկրաինայի դեմ դաժան ագրեսիայի պատերազմը սատարվում է Չինաստանի, Հյուսիսային Կորեայի, Իրանի և Բելառուսի կողմից»։
Նիդեռլանդների նախկին վարչապետը հաճախ քննադատության է ենթարկվել Եվրոպայում՝ նախագահ Թրամփի նկատմամբ չափազանց հարմարվողական և ԱՄՆ որոշումների կայացման նկատմամբ անկողմնակալ վերաբերմունքի համար, որը վնասում է մնացած դաշինքներին։
Հաջորդող մամուլի ասուլիսում Ռուտտեն ստիպված էր պատասխանել ԱՄՆ-ի՝ որպես դաշինքի ամենաազդեցիկ գործընկերոջ հուսալիության վերաբերյալ հարցերին՝ դաշնակից Գրենլանդիան խլելու սպառնալիքներից և Իրանի հետ շարունակվող պատերազմից հետո։
Ռուտտեն, կարծես, աջակցում էր ԱՄՆ-ի կողմից Իսրայելի հետ միասին Իրանի դեմ Իսրայելի հետ համատեղ ղեկավարվող շարունակվող ռազմական գործողությանը՝ ենթադրելով, որ «այն, ինչ Միացյալ Նահանգներն այժմ անում է, քայքայում է (ռազմական) կարողությունները», և այլընտրանքը կլինի միամիտ։ «Եվ այո, ես ծափահարում եմ դա», – ասաց նա։
ՆԱՏՕ-ն ուղղակիորեն ներգրավված չէ հակամարտության մեջ։
Նա նշեց, որ Թրամփը հիասթափվում է եվրոպացի դաշնակիցների՝ մինչ այժմ Հորմուզի նեղուցի վերաբացմանը նպաստելու իր կոչին չարձագանքելու անպատրաստությունից, որը Իրանի կողմից հարձակման է ենթարկվել՝ ի պատասխան ԱՄՆ-Իսրայելի հարվածների։ Ջրային ուղին տեղափոխում է համաշխարհային նավթի մատակարարման մեկ հինգերորդը և, որպես արդյունք, էներգակիրների գները հասցրել է անկայուն պարույրի։
Ռուտտեն պնդեց, որ ՆԱՏՕ-ի հիմնական երկրները՝ Ֆրանսիան, Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան, Նիդեռլանդները, ինչպես նաև դաշինքից դուրս գտնվող մի քանի երկրներ, ինչպիսին է Ճապոնիան, մշակում են տարածաշրջանին օգնելու և երթուղին բացելու ծրագրեր։ Սա «տեղի է ունենում հենց հիմա», – ասաց նա։
Անցյալ շաբաթ ԵՄ երկրները Բրյուսելի գագաթնաժողովում առաջարկեցին, որ միջամտելու ցանկացած ջանք կարվի, քանի դեռ տարածաշրջանը «տաք», վտանգավոր հակամարտության մեջ չէ։
Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության խոսնակը հայտարարեց, որ Միացյալ Թագավորությունը և Ֆրանսիան այս շաբաթվա վերջում կնախագահեն ռազմական բանակցությունները ավելի քան 30 երկրների հետ՝ Հորմուզի նեղուցը վերաբացման համար կոալիցիա կազմելու համար՝ առանց լրացուցիչ մանրամասներ հաղորդելու։
Բաց մի թողեք
