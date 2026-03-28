ԵՄ-ն քվեարկելու է Թրամփի սակագնային համաձայնագրի շուրջ, բայց ուշադրությունը կենտրոնացնում է աշխարհի մնացած մասի վրա

Բրյուսել (Բելգիա) (AFP) – Եվրոպական Միության օրենսդիրները ճիշտ ուղու վրա են՝ պայմաններով կանաչ լույս վառելու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ դաշինքի սակագնային համաձայնագրին, որը Եվրոպան հույս ունի փրկել՝ միաժամանակ մրցելով իր առևտրային կապերը ամբողջ աշխարհում դիվերսիֆիկացնելու համար։
Եվրոպական խորհրդարանը քվեարկելու է ԱՄՆ-ից որոշ ներմուծվող ապրանքների վրա ԵՄ սակագները նվազեցնելու հարցի շուրջ։
Բրյուսելն ու Վաշինգտոնը անցյալ ամռանը կնքեցին համաձայնագիր, որը ԵՄ ապրանքների մեծ մասի համար սահմանում էր 15 տոկոս սակագներ։
Սակայն Թրամփի 2025 թվականի սակագնային բլիցը, ներառյալ պողպատի, ալյումինի և ավտոմեքենաների մասերի վրա բարձր մաքսատուրքերը, 27 երկրներից բաղկացած դաշինքին մղել է ամբողջ աշխարհում առևտրային կապեր զարգացնելու։
Հարավային Ամերիկայի հետ կնքված համաձայնագրերից մինչև Ավստրալիա, ԵՄ-ն իր հայացքն ուղղել է բազմաթիվ մրցանակների։
Սակայն դա չի նշանակում, որ ԵՄ-ն մտադիր է հրաժարվել իր հիմնական առևտրային գործընկերոջ՝ Միացյալ Նահանգների հետ 1.6 տրիլիոն եվրոյի (1.9 տրիլիոն դոլար) հարաբերություններից։
Եվրոպական խորհրդարանը հինգշաբթի օրը քվեարկում է ԱՄՆ-ից որոշ ներմուծվող ապրանքների վրա ԵՄ մաքսատուրքերը կրճատելու հարցի շուրջ՝ որպես 2025 թվականի համաձայնագրի իրականացման առաջին քայլ, սակայն լրացուցիչ երաշխիքներով։
Հավանական կանաչ լույսը տրվում է ամիսներ տևած հետաձգումից հետո, քանի որ օրենսդիրները դիմադրում էին համաձայնագրի հաստատմանը՝ Գրենլանդիայի շուրջ տրանսատլանտյան լարվածության պատճառով, ապա այն կրկին կասեցրել են ԱՄՆ Գերագույն դատարանի՝ Թրամփի մաքսատուրքերը չեղյալ համարելու որոշման պատճառով։
Գնդակը նորից սկսեց պտտվել այն բանից հետո, երբ ԵՄ առևտրային քաղաքականության համար պատասխանատու Եվրոպական հանձնաժողովը հայտարարեց, որ կպահպանի համաձայնագիրը՝ չնայած ԱՄՆ որոշմանը, և կոչ արեց օրենսդիրներին անել նույնը՝ Վաշինգտոնից հավաստիացումներ ստանալով։
Այնուամենայնիվ, Թրամփը վեջնարդյունքից հետո հակադարձեց նոր մաքսատուրքային ռեժիմով՝ ստիպելով ԵՄ օրենսդիրներին խստացնել գործող համաձայնագիրը՝ բազմաթիվ երաշխիքներով։
Կորցնելով ԱՄՆ էներգիային հասանելիությունը
Առևտրի հարցերով առաջատար օրենսդիրները մի քանի դրույթներ են ավելացրել՝ ԵՄ մաքսատուրքերի կրճատումը ավտոմատ կերպով չեղյալ հայտարարել 2028 թվականի մարտին, և պողպատի և ալյումինի ապրանքների մաքսատուրքերի կրճատումները կապել ԱՄՆ կողմից նմանատիպ կրճատումների հետ։
Խորհրդարանի բոլոր անդամները համոզված չեն։ Ֆրանսիացի ԵՄ օրենսդիրները կենտրոնամետ «Renew» խմբից հայտարարել են, որ դեմ կքվեարկեն համաձայնագրին։
«Այս համաձայնագրի միակ քաղաքական արժեքը կայունությունն ու կանխատեսելիությունն էր, նույնիսկ եթե շատերը կարծում են, որ դա անարդար համաձայնագիր է։ Եթե այն այլևս կանխատեսելիություն չի ապահովում, ապա համաձայնագիրը աջակցելու ոչ մի պատճառ չկա, նույնիսկ եթե այն բարելավվել է», – ասել է Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Պասկալ Կանֆենը։
Միացյալ Նահանգները կոչ է արել դաշինքին իրականացնել համաձայնագիրը։
ԵՄ-ում Վաշինգտոնի դեսպան Էնդրյու Պուզդերը Financial Times-ին ասել է, որ եթե դաշինքը շարունակի հետաձգել, ապա ռիսկի է դիմում կորցնելու ԱՄՆ հեղուկ բնական գազին «բարենպաստ» հասանելիությունը այն ժամանակ, երբ Մերձավոր Արևելքի պատերազմը հանգեցրել է էներգիայի գների աճի։
Մինչև ԱՄՆ սակագնային համաձայնագիրը դաշինքի կողմից կիրականացվի, այն դեռ պետք է բանակցվի ԵՄ անդամ պետությունների հետ, չնայած Բրյուսելը հույս ունի, որ բանակցությունները արագ կընթանան։
«Թրամփի գործոնը»
Հենց ԵՄ-ի խոցելիությունն է պատերազմների և այլ ցնցումների հետևանքների նկատմամբ, որը դրդել է հանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին դիվերսիֆիկացնել առևտրային գործընկերներին՝ ԱՄՆ-ից և Չինաստանից գերկախվածությունը նվազեցնելու համար։
Խառնաշփոթը սկսվեց Հարավամերիկյան Մերկոսուր դաշինքի հետ հունվարին երկար սպասված համաձայնագրով։ Շաբաթներ անց Բրյուսելը ևս մեկ համաձայնագիր կնքեց Հնդկաստանի հետ, իսկ այս շաբաթ՝ Ավստրալիայի հետ, որը դեռ չէր ավարտվել։
«Թրամփի գործոնը արագացրեց դրանց ավարտը՝ մեզ համար, ինչպես նաև մեր գործընկերների համար», – ասաց տնտեսագետ Անդրե Սապիրը։
Թրամփի կողմից խրախուսված, Սապիրն ասաց, որ ԵՄ-ն ձգտում է ստեղծել աշխարհի ամենամեծ ազատ առևտրի գոտիների ցանցը՝ «պաշտպանական չափում» ունեցող ռազմավարություն, որը թույլ է տալիս դիմակայել առևտրային «հարկադրանքին»։
«Այս ազատ առևտրի ցանցը կշիռ ունի երկու հսկաների՝ Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի հետ մեր քննարկումներում», – ասաց նա։
«Այս համաձայնագրերը մեր զինանոցի մասն են կազմում», – հավելեց Բրյուգել վերլուծական կենտրոնի ներկայացուցիչ Սապիրը։ «Մեր ռազմավարական զենքերը միջազգային կարգում»։
