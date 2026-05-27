Բալթյան երկրների անօդաչու թռչող սարքերի ներխուժումները ԵՄ անվտանգությունը փորձարկում են, զգուշացնում է ֆոն դեր Լեյենը՝ հիբրիդային սպառնալիքների սրման ֆոնին

Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտարարել է, որ վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում Եվրամիության (ԵՄ) երկրների օդային տարածք անօդաչու թռչող սարքերի ներխուժումների ալիքը «մեկուսացված միջադեպեր չեն», քանի որ Բալթյան երկրների առաջնորդներն ու ԵՄ պաշտոնյաները զգուշացնում են, որ Եվրոպայի արևելյան սահմանի երկայնքով հիբրիդային սպառնալիքները սրվում են։
«Սա Ռուսաստանի կողմից մեր ժողովրդավարական հասարակությունները անկայունացնելու փորձ կատարող կանխամտածված ռազմավարություն է», – ասել է նա՝ երեքշաբթի օրը Վիլնյուսում կայացած մամուլի ասուլիսում կանգնած Լիտվայի, Լատվիայի և Էստոնիայի պետությունների ղեկավարների կողքին։ «Երբ Բալթյան երկրները փորձարկվում են, ամբողջ Եվրոպան փորձարկվում է», – ասել է նա։
ԵՄ ղեկավարը Բալթյան տարածաշրջանում էր՝ վերահաստատելու դաշինքի աջակցությունը երեք երկրներին, քանի որ վերջին շաբաթներին նրանք բազմիցս տուժել են ներխուժումներից, որոնցից առնվազն վեցը գրանցվել են մայիսի սկզբից ի վեր։
«Սա է իրականությունը Եվրոպայի արևելյան սահմանին 2026 թվականին», – ասաց ֆոն դեր Լեյենը՝ հավելելով. «Այսօր այն այստեղ է, վաղը կլինի արևելյան սահմանի երկայնքով այլուր»։
Եվրահանձնաժողովի նախագահի հետ մամուլի ասուլիսում ելույթ ունենալով՝ Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդան ընդունեց, որ Բալթյան երկրների երկինքը «բավարար չափով անվտանգ չէ»։
Էստոնիայի նախագահ Ալար Կարիսը նշեց, որ այս օդային տարածքի խախտումները և այլ հիբրիդային սպառնալիքները նպատակ ունեն վախեցնել Եվրոպային, սակայն պատասխանը պետք է լինի հանգիստ, համակարգված և «ամուր»։
Լատվիայի նախագահ Էդգարս Ռինկևիչսը այլ տոնով արտահայտվեց՝ նշելով, որ այս հիբրիդային փորձերը հստակ են. «Ռուսաստանը ձախողվում է» Ուկրաինայի հետ մարտադաշտում։
Ի՞նչ է պատահել
Լատվիայում տեղի ունեցած մեկ միջադեպը՝ և կառավարության կողմից չարձագանքելու բացակայությունը, հանգեցրեց վարչապետ Էվիկա Սիլինիայի և պաշտպանության նախարար Անդրիս Սպրուդսի հրաժարականին։
Ֆինլանդիայի մայրաքաղաք Հելսինկիի վերևում գտնվող փխրուն երկնքում մեկ այլ միջադեպ հանգեցրեց ներքին գործերի նախարարության կողմից հանրային ուղեցույցների թարմացմանը։ Քաղաքացիներին այժմ խորհուրդ է տրվում մտնել տուն, տեղափոխվել շենքի կենտրոնում գտնվող ամուր պատերով սենյակ և սպասել հետագա հրահանգների։
Անցյալ շաբաթ Լիտվայում տեղի ունեցած խոշոր միջադեպի պատճառով երկրի նախագահն ու վարչապետը ստորգետնյա բունկերներ էին տեղափոխվել, մինչդեռ վերևում գտնվող պաշտոնյաները փորձում էին ավելի լավ հասկանալ ենթադրյալ ներխուժումը Բելառուսի հետ երկրի սահմանի մոտ։
Ռումինական F-16 կործանիչները նույնպես անցյալ շաբաթ Էստոնիայի օդային տարածքում որսացել են ուկրաինական անօդաչու թռչող սարք։ Ներխուժումից հետո Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Հեորհի Տիխյին ասել է. «Մենք ներողություն ենք խնդրում Էստոնիայից և մեր բոլոր բալթյան բարեկամներից նման չնախատեսված միջադեպերի համար»։
Երեքշաբթի օրը Euronews-ին հարցրել են, թե արդյոք Բուխարեստը անհարմար իրավիճակի մեջ է հայտնվել՝ խոցելով իր դաշնակիցներից մեկի ինքնաթիռը, Ռումինիայի արտաքին գործերի նախարար Օանա-Սիլվիա Տոյուն ասել է, որ GPS-ի խափանման միջադեպի համար պատասխանատու է Ռուսաստանը։ Նա նաև հավելել է, որ նախկինում անօդաչու թռչող սարքերի բազմաթիվ ներխուժումներ սկսվել են Մոսկվայից, որոնցից մի քանիսը նախատեսված էին մահացու լինելու համար։
«Երկու դեպքում դրանք անօդաչու թռչող սարքեր էին, որոնք պայթուցիկ նյութեր էին տեղափոխում», – ասել է Տոյուն։
«Սա բացարձակապես անընդունելի է, և այդ պատճառով, Բալթյան երկրների և արևելյան թևի մնացած մասի հետ համակարգված աշխատելով՝ մենք կանչում ենք դեսպաններին՝ տեղեկացնելու, որ սա այն սահմանն է, որը պետք է հատվի կամ Բալթյան երկրներում, կամ Ռումինիայում, կամ որևէ այլ տեղ»։
Բուխարեստի պաշտոնյան ասել է, որ «անիրատեսական» կլինի ենթադրել, որ ռիսկ չկա՝ նշելով. «Մենք պատերազմի եզրին ենք»՝ նկատի ունենալով Ռումինիայի և Ուկրաինայի 600 կիլոմետրանոց սահմանը։
Աջակցության խաթարում
Անցյալ շաբաթ Լիտվայում տեղի ունեցած միջադեպը առաջին դեպքն էր, երբ Եվրոպական Միության կամ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի կազմակերպության (ՆԱՏՕ) անդամ պետությունը հրամայեց քաղաքացիական անձանց ապաստան փնտրել անօդաչու թռչող սարքերի կասկածելի ներխուժման պատճառով։
Լիտվայի պաշտպանության նախարար Ռոբերտաս Կաունասը նախկինում հաստատել էր Euronews-ին, որ ձեռնարկվել են ճիշտ նախազգուշական միջոցներ, և անհապաղ «խուճապը» ցրվել է։ Սակայն մնում են հարցեր այն մասին, թե ինչպես և արդյոք Եվրոպան կարող է խուսափել Մոսկվայի զորավարժություններից, հատկապես, եթե անօդաչու թռչող սարքերը ուկրաինական ծագում ունեն, և արդյոք դա խաթարում է պատերազմից տուժած երկրի աջակցությունը։
Մայրաքաղաքում բնակվող 24-ամյա լիտվացի Վիկտորիա անունով մի կին ասաց, որ փորձում է չմտածել անօդաչու թռչող սարքերի ներխուժման մասին: «Դա ինձ իսկապես սթրեսի է ենթարկում», – ասաց նա: Այնուամենայնիվ, նա խոստովանում է, որ երբեմն երազում է տեղափոխվել այնպիսի երկիր, որն ավելի քիչ լարված հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ։
Լիտվան, Էստոնիայի և Լատվիայի հետ միասին, շարունակում է ապրել խորհրդային օկուպացիայի ժառանգության հետ. մի ժամանակաշրջան, որը տարածաշրջանում շատերը համարում են տասնամյակների անեքսիա և բռնաճնշումներ: ԵՄ Անվտանգության ուսումնասիրությունների ինստիտուտի (ISS) քաղաքական վերլուծաբան Օնդրեյ Դիտրիխի խոսքով՝ այս թափանցող անհանգստությունը Մոսկվայի ռազմավարության մի մասն է։
«Կա Ռուսաստանի կողմից մտավոր կամ հոգեբանական պատերազմի բաղադրիչ, որը միտումնավոր վերաուղղորդում է ուկրաինական անօդաչու սարքերը, ըստ էության՝ առևանգում դրանք, որպեսզի վախեցնի եվրոպական բնակչությանը՝ պատերազմի ռիսկի ավելի անմիջական փորձ ստեղծելու համար, և, իհարկե, նաև խաթարում է Ուկրաինայի աջակցությունը», – ասաց նա։
Կիևի նկատմամբ եվրոպական աջակցությունը խաթարելու ջանքերը՝ պատժամիջոցների թուլացման կամ ռազմական և ֆինանսական օգնության կրճատման միջոցով, մինչ օրս ձախողվել են։ Ռումինիայի գլխավոր դիվանագետ Տոյուն ասել է, որ դաշինքի 20 պատժամիջոցների փաթեթները ճնշում են գործադրել Մոսկվայի ռազմական մեքենայի վրա, և չնայած երկարաժամկետ խաղաղության հանգեցնող որևէ առաջընթացի, «մենք նույնպես չենք տեսել, որ Ռուսաստանը հաղթի պատերազմում»։
Սուտ և ապատեղեկատվություն
Անօդաչու թռչող սարքերի պատերազմից բացի, Բալթյան տարբեր առաջնորդներ մեղադրել են Ռուսաստանին ապատեղեկատվություն տարածելու մեջ: Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը անցյալ շաբաթ հայտարարել էր, որ Ուկրաինան պլանավորում է «ահաբեկչական հարվածներ» իր տարածաշրջաններում՝ օգտագործելով Լատվիան և այլ Բալթյան երկրները որպես մեկնարկային հարթակներ։
Լատվիայի նախագահ Էդգարս Ռինկևիչսը բազմիցս հերքել է այդ գաղափարը՝ այն անվանելով «սուտ»: Երեքշաբթի օրը նա կրկնել է. «Կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որ մենք պատրաստ լինենք հետագա ապատեղեկատվական արշավների կամ հետագա սադրանքների, գուցե նաև դիվերսիաների», – ասել է Ռինկևիչսը։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեն նույնպես արշավը որակել է որպես «բացարձակապես ծիծաղելի, և Ռուսաստանը գիտի դա»։ Ռուտտեն նաև գովաբանել է դաշինքի արձագանքը անօդաչու թռչող սարքերի ներխուժման նկատմամբ՝ ասելով, որ դրանք հանդիպել են «հանգիստ, վճռական և համաչափ պատասխանի»։
Դիտրիխը նշել է, որ Ռուսաստանը զենք է դարձնում անորոշությունն ու քաոսը թե՛ անօդաչու թռչող սարքերի, թե՛ ապատեղեկատվության ճակատներում, և Եվրոպան պետք է ամրապնդի իր օդային պաշտպանության համակարգերը և ավելի լավ խթանի քաղաքացիական պատրաստվածությունը: «Հիբրիդային սպառնալիքները չեն կարող ընդունվել որպես նոր նորմալ երևույթ», – անցյալ տարվա նոյեմբերին Գերմանիայում զգուշացրել էր ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը։
«Մենք պետք է համակարգված համագործակցենք՝ հիբրիդային սպառնալիքներին հակազդելու և զսպումը վերականգնելու համար»։
ԵՄ արձագանքը
Եվրոպական հանձնաժողովը 800 միլիարդ եվրո է հատկացրել պաշտպանության հետ կապված ծախսերին՝ մինչև 2030 թվականը Եվրոպան վերազինելու իր ծրագրի շրջանակներում: ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյայի խոսքով՝ սա արտացոլում է այն տեսակետը, որ «խաղաղության դիվիդենտի դարաշրջանն անցել է»։
Գումարի մեծ մասը կօգտագործվի Եվրոպայի արևելյան թևի պաշտպանական նախագծերը ֆինանսավորելու համար, ինչպիսին է անօդաչու թռչող սարքերի պատը, որը պետք է շահագործման հանձնվի մինչև 2027 թվականի վերջը: Սա նախատեսում է անօդաչու թռչող սարքերի դեմ պաշտպանություն, ինչպիսիք են 5G անտենաները որպես ռադարներ և արհեստական բանականության կողմից կառավարվող խափանող սարքերը։
Բացի այդ, ԵՄ անդամ պետությունները կարողացել են դիմել պաշտպանական վարկի համար՝ որպես դաշինքի «Եվրոպայի անվտանգության գործողություններ» (SAFE) ծրագրի մաս: Բալթյան երկրները կստանան ընդհանուր առմամբ 12 միլիարդ եվրո՝ նախաձեռնության շրջանակներում, որի նպատակն է խթանել սահմանային ռազմական ենթակառուցվածքները և ուժեղացնել ցամաքային ուժերի աջակցությունը, ի թիվս այլ գործառույթների։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ Եվրոպայի արևելյան սահմանի երկայնքով «խոցելի» որակված կարողությունների բացերը լրացնելու միջոցներից մեկը ՆԱՏՕ-ի հետ ավելի սերտ համագործակցությունն է։
Նպատակն է գնահատել «հակաօդային ինքնաթիռների և վաղ նախազգուշացման համակարգերի ազդեցությունը տարածաշրջանում, որպեսզի մենք կարողանանք միասին բացահայտել կարևոր բացերը, ապա արագացնել աջակցությունը այնտեղ, որտեղ այն ամենաշատն է անհրաժեշտ և լրացնել այդ բացերը», – ասել է նա։
Ֆոն դեր Լեյենը շեշտել է, որ կա նաև զգալի աշխատանք կատարելու հիբրիդային պատերազմի մեղմացման հարցում։
Ճնշման «նոր ձևեր»
Մայիսի սկզբին, երբ անօդաչու թռչող սարքերի միջադեպերը առաջին անգամ ցնցեցին Բալթյան երկրները, պաշտպանության հարցերով եվրահանձնակատար Անդրիուս Կուբիլիուսը հայտարարեց, որ քանի որ Ռուսաստանը ճնշման «նոր ձևեր» է կիրառում ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի երկայնքով գտնվող երկրների վրա, նրա ջանքերը թուլանում են մարտադաշտում։
Նրա խոսքով՝ դրա նպատակն է «վախեցնել» տարածաշրջանի մարդկանց և թուլացնել Ուկրաինային ցուցաբերվող աջակցությունը։
ԵՄ դիվանագետը կրկնել է այս տեսակետը՝ ասելով, որ այս հիբրիդային պատերազմի փորձերը արտացոլում են Ռուսաստանի անհաջողությունները այլուր։ Նրանք հավելել են, որ նման միջադեպերը, մասնավորապես՝ անօդաչու թռչող սարքերի ներխուժումները, հավանաբար կշարունակվեն, քանի որ Մոսկվան պայքարում է այլ ճակատներում։
«Ռուսաստանը դառնում է ավելի հուսահատ, և որոշ չափով Ռուսաստանը նաև ավելի վտանգավոր է դառնում», – ասել է Ռինկևիչսը։
Նաուսեդան ասել է, որ մալուխների կտրումները, հրկիզման փորձերը, անօդաչու թռչող սարքերի ներխուժումը և ապատեղեկատվական արշավները՝ բոլորը Մոսկվայի հոգեբանական պատերազմի ձեռնարկի մաս են կազմում։ «Դրանք նպատակ ունեն վախ սերմանել, անկայունացնել մեր հասարակությունները և փորձարկել Եվրոպայի և ՆԱՏՕ-ի վճռականությունը», – ասել է նա։
«Մենք գնահատում ենք Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից Բալթյան երկրներին ուղղված համերաշխության հստակ ուղերձը։ Սակայն միայն համերաշխության խոսքերը այլևս բավարար չեն։ Եվրոպան պետք է արագ և կոնկրետ գործողություններ ձեռնարկի»։
