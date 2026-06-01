Բրյուսելը նպատակ ունի արհեստական ​​բանականության չիպերի բում ստեղծել

Հանձնաժողովը և երկու հետազոտությունների և զարգացման կենտրոններ Եվրոպայում առաջատար չիպերի գործարան կառուցելու մտադրություն ունեն։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական հանձնաժողովը վերակենդանացնում է Եվրոպայում առաջատար արհեստական բանականության չիպեր արտադրելու վաղեմի երազանքը՝ նվազեցնելով մայրցամաքի կախվածությունը ԱՄՆ-ի և Ասիայի արտադրողներից։
Բլոկացիայի գործադիր մարմինը համագործակցում է բելգիական հետազոտությունների և զարգացման կենտրոնի՝ Imec-ի և գերմանական SPRIND նորարարական գործակալության հետ՝ ժամանակակից կիսահաղորդչային գործարանի նախնական ծրագրերի շուրջ, ըստ բանակցություններին ծանոթ երեք անձանց։
Այս քայլը արտացոլում է Բրյուսելում աճող մտահոգությունը, որ Եվրոպան շատ է հետ մնացել արհեստական բանականության տնտեսությունը սնուցող հիմնական տեխնոլոգիաների հարցում, քանի որ բլոկը կախված է ԱՄՆ-ում նախագծված և այնտեղ արտադրված չիպերից, կամ Թայվանում և Հարավային Կորեայում։ Տեղական արտադրական հզորությունների զարգացումը Եվրոպային հնարավորություն կտա վերահսկել արհեստական բանականության մատակարարման շղթայի մեծ մասը, ավելի շատ յուրացնել դրա տնտեսական արժեքը և մեկուսացնել իրեն աշխարհաքաղաքական ցնցումներից։
Սակայն Եվրոպա առաջադեմ չիպերի արտադրությանը ներգրավելու նախորդ փորձերը ձախողվել են, և քննադատները կասկածի տակ են դնում, թե արդյոք տարածաշրջանն ունի բավարար պահանջարկ՝ կամ պետական միջոցներ՝ նման գործարան պահելու համար։
Առաջարկվող կիսահաղորդչային գործարանը, ինչպես սպասվում է, կլինի ավելի լայն նախաձեռնության մաս, որը ներառում է Բրյուսելի չիպերի արտադրության կարևոր ռազմավարության թարմացում, որը հայտնի է որպես «Չիպերի մասին օրենք 2.0» նախաձեռնություն և որը նախատեսվում է հրապարակել Հանձնաժողովի կողմից հաջորդ շաբաթ՝ որպես Եվրոպայի կախվածությունը օտարերկրյա տեխնոլոգիաներից նվազեցնելու ջանքերի մաս։
Politico-ի կողմից ստացված օրենսդրական առաջարկի նախագծի համաձայն՝ «Չիպերի մասին օրենք 2.0»-ը կներառի առաջարկ՝ խրախուսելու մասնավոր ներդրողներին ֆինանսավորել խոշորածավալ «ռազմավարական նախագծեր»՝ «ինքնիշխան և առաջադեմ արտադրությունը, առաջադեմ չիպերի նախագծումը և մատակարարման շղթայի դիմացկունությունը» խթանելու համար։
Չնայած առաջարկվող գործարանը չի ներառվում օրենսդրության նախագծում, «արհեստական արհեստական ինտելեկտի չիպեր արտադրելու համար առաջադեմ կիսահաղորդչային արտադրության» գործարանը կարող է առաջարկվել ավելի ուշ՝ որպես ռազմավարական նախագիծ, ըստ կողմից ավելի վաղ ստացված ռազմավարական փաստաթղթի նախագծի։
Հանձնաժողովը բանակցություններ է վարել Imec-ի և SPRIND-ի հետ՝ որոշելու համար, թե ինչ է անհրաժեշտ նման նախագծի համար, որը կրում է «ԵՄ-ում արտադրված առաջադեմ կիսահաղորդչային արտադրություն» կոդային անվանումը, ըստ բանակցություններին ծանոթ աղբյուրների։
Քննարկումը դեռևս վաղ փուլում է, և բանակցություններին ծանոթ անձինք զգուշացրել են, որ դեռևս որոշում չի կայացվել առաջարկին աջակցելու, թե որտեղ է տեղակայվելու պոտենցիալ գործարանը կամ ինչպես է այն ֆինանսավորվելու։
Եթե այն իրականացվի, առաջարկը կհիմնվի Հանձնաժողովի 2023 թվականի չիպերի արտադրության ծրագրի մի տարրի վրա, որի շրջանակներում Բելգիայում գտնվող չիպերի հետազոտությունների և զարգացման կենտրոն Imec-ը ստացել է ԵՄ-ից 700 միլիոն եվրո ֆինանսավորում՝ հաջորդ սերնդի «երկու նանոմետրանոց» չիպեր մշակելու համար, որոնք, ինչպես սպասվում է, ավելի հզոր և էներգաարդյունավետ կլինեն, քան առկա մոդելները։
Բանակցություններին ծանոթ անձանցից մեկը նշել է, որ քննարկվող տարբերակներից մեկը մինչև 2035 թվականը Գերմանիայում «մեկ նանոմետրանոց» չիպերի գործարանի կառուցումն է։
Թայվանում գործող TSMC-ն, հարավկորեական Samsung-ը և ԱՄՆ-ում գործող Intel-ը չիպերի արտադրության առաջատարներն են, ինչը նրանց դարձնում է համաշխարհային առաջատարներ արհեստական ինտելեկտի մոդելներ օգտագործող ենթակառուցվածքների արտադրության մեջ։
Բրյուսելի ջանքերը լուրջ կասկածների են ենթարկվում, ոչ միայն այն պատճառով, որ Եվրոպան նախկինում փորձել է դա անել։
Որոշ պաշտոնյաներ և ոլորտի գործիչներ նշել են ճապոնական Rapidus-ը որպես հնարավոր մոդել ԵՄ-ի համար։ Ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 2022 թվականին՝ խոշոր ճապոնական ընկերությունների և կառավարության աջակցությամբ, նպատակ ունի 2027 թվականին սկսել լայնածավալ առաջադեմ չիպերի արտադրություն։
Սակայն Բրյուսելի ջանքերը լուրջ կասկածների են ենթարկվում, ոչ միայն այն պատճառով, որ Եվրոպան նախկինում փորձել է դա անել։ 2022 թվականին այն ժամանակվա ներքին շուկայի հանձնակատար Թիերի Բրետոնը պնդեց, որ առաջադեմ չիպերի արտադրությունը պետք է բերվի դաշինք, սակայն Intel-ի կողմից Գերմանիայում նախատեսված մեգա-գործարանը փլուզվեց 2024 թվականին՝ ամերիկյան չիպերի արտադրողի ֆինանսական խնդիրների պատճառով։
Անցյալ շաբաթ հարցազրույցում չիպեր պատրաստող մեքենաներ արտադրող ոլորտի առաջատար ASML ընկերության գործադիր տնօրեն Քրիստոֆ Ֆուկեն զգուշացրել է նման նախագծի դեմ։
«Եթե Եվրոպայում նման [գործարան] ունենայիք, բոլոր արտադրվող վաֆլիները կարտահանվեին Միացյալ Նահանգներ», – ասել է Ֆուկեն։ «Այդ դեպքում դուք կհայտնվեք մի իրավիճակում, երբ Եվրոպան սուբսիդավորի մեծ նախագիծ, և այս նախագծի արտադրանքը կգնա ուրիշ տեղ»։
Եվրախորհրդարանի հոլանդացի անդամ Բարտ Գրութհեյսը վերջերս այցելել է Rapidus-ի գլխավոր գրասենյակ Ճապոնիայում և ասել, որ տպավորված է, բայց կրկնել է Ֆուկեի մտահոգությունները եվրոպական շուկայի վերաբերյալ։
«Հարցը մնում է բաց, թե արդյոք բավարար պահանջարկ կա և արդյոք [չիպերի] նախագծողների շրջանում բավարար վստահություն կա իրենց առաջադեմ չիպերը այնտեղ արտադրելու համար», – ասաց նա։
Ֆինանսավորումը մեկ այլ չլուծված հարց է։ Բանակցություններին ծանոթ մի անձ ասել է, որ վախենում է, որ Գերմանիայի կառավարությունը դժվարություններ կունենա նման գործարանը կենսունակ դարձնելու հարցում՝ զգուշացնելով, որ այն կարող է պահանջել «մշտական սուբսիդիաներ»։
Բեռլինը 2026 թվականի բյուջեում կիսահաղորդիչների համար նախատեսել է 5 միլիարդ եվրո, իսկ ևս կես միլիարդ՝ արհեստական բանականության վերաբերյալ եվրոպական ընդհանուր նախագծի համար։ Սակայն Գերմանիայի ֆինանսների նախարար Լարս Քլինգբեյլն արդեն հայտարարել է հաջորդ տարվա կրճատումների մասին, ընդ որում՝ յուրաքանչյուր նախարարություն պարտավոր է կրճատել ծախսերը 1 տոկոսով։
IMEC-ի խոսնակը նշել է, որ արդյունաբերականացումը ԵՄ չիպերի առաջխաղացման «կարևոր հաջորդ կառուցվածքային փուլն» է՝ 2023 թվականի «Չիպերի մասին» օրենքից հետո, որը կենտրոնացած էր հետազոտությունների և փորձնական նախագծերի վրա։
Եվրահանձնաժողովը հրաժարվել է մեկնաբանություն տալ այս հոդվածի համար։ SPRIND-ը նույնպես հրաժարվել է մեկնաբանություն տալ այս հոդվածի համար։
ԵՄ չիպերի արտադրության ծրագրերը կներառեն նաև գործիքներ՝ մատակարարման շղթայի ճգնաժամերին արձագանքելու համար, ինչպիսին էր անցյալ տարվա պակասը, այն բանից հետո, երբ Նիդեռլանդների կառավարությունը միջամտեց հոլանդական, չինական սեփականության ներքո գտնվող Nexperia կիսահաղորդչային արտադրողի գործունեությանը։
Այդ չիպերը «ձանձրալի» ժառանգական չիպեր են, որոնք նախատեսված են ավտոմեքենա արտադրողների համար, որտեղ ԵՄ-ն ունի որոշ չափով ավելի ուժեղ դիրք։
