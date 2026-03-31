ԱՄՆ-ում ՀՀ դեսպանը DISQO-ի տնօրենին է ներկայացրել տեխնոլոգիական ոլորտում համագործակցության հնարավորությունները. Լուսանկար

ԱՄՆ-ում ՀՀ դեսպան Նարեկ Մկրտչյանը հանդիպում է ունեցել հաճախորդների փորձառության (CX) հետազոտական հարթակ հանդիսացող DISQO ընկերության համահիմնադիր և տեխնիկական տնօրեն Դրյու Կուտչարյանի հետ։
Դեսպանը ներկայացրել է ԱՄՆ-ի հետ վերջերս ստորագրված համագործակցության փաստաթղթերը, ինչպես նաև տեխնոլոգիական ոլորտում համագործակցության նոր հնարավորությունները, որոնք կարող են նպաստել ընկերության գործունեության ընդլայնմանը Հայաստանում, որտեղ 2018 թվականից գործում է ընկերության հիմնական ինժեներական և տեխնոլոգիական գրասենյակներից մեկը։
Հանդիպմանը մասնակցել է նաև DISQO ընկերության ներդրող, գործարար Արտակ Դալդումյանը։
Կասկածի սերմեր. Իտալական էներգետիկ հսկայի կանաչ ռեակտիվ վառելիքի խոստման մութ կողմը
Վարչապետը հրապարակել է իր ստացած ուշագրավ նամակներից մեկը
Նամակների թիվը՝ 1272. որոշներին պատասխանում եմ, որոշների մասով՝ հանձնարարական տալիս. Փաշինյան