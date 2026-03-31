31/03/2026

EU – Armenia

Իրանը Հուսիթներին դրդում է վերսկսել Կարմիր ծովում նավերի վրա հարձակումները. Bloomberg

infomitk@gmail.com 31/03/2026

Իրանը Եմենի Հուսիթներին դրդում է վերսկսել Կարմիր ծովում նավերի վրա հարձակումները, գրել է Bloomberg-ը՝ հղում անելով եվրոպացի պաշտոնյաների։

Աղբյուրները նշել են, որ ԱՄՆ և Սաուդյան Արաբիայի պաշտոնյաները եվրոպացի դաշնակիցներին ասել են, որ խմբավորումն այժմ ցանկանում է խուսափել հետագա սրացումից և ամերիկյան, սաուդյան օբյեկտների վրա հարձակումներից։

Ըստ գործակալության աղբյուրների՝ որքան երկար շարունակվի ԱՄՆ-ի և Իսրայելի պատերազմը Իրանի դեմ, այնքան ավելի մեծ է հավանականությունը, որ Հուսիթները կթիրախավորեն Կարմիր ծովը։ Խմբավորումը կարող է հետաձգել որոշման կայացումը՝ ԱՄՆ-ի վրա լծակ պահպանելու համար։

Մի պաշտոնյա նշել է, որ ԱՄՆ-ի Խարգ կղզին գրավելու փորձը, որտեղից Իրանը արտահանում է իր նավթի մեծ մասը, կարող է խրախուսել Հուսիթներին ընդլայնել իրենց հարձակումները։

