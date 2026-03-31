Լավրովն ընդդեմ Ռուբիոյի․ Որոշ երկրներ կորցրել են իրենց ափերը ․․․ ԱՄՆ-ն արժանի է դրան

Որոշ երկրներ կորցրել են իրենց ափերը և արդեն բացահայտորեն հայտարարում են որոշակի տարածքների նկատմամբ իրենց իրավունքների մասին՝ առանց անհանգստանալու իրենց ծրագրերի համար որևէ իրավական հիմք ներկայացնելու, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։
Որպես օրինակ՝ նախարարը մեջբերել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հայտարարությունը։
Պարսից ծոցում հակամարտությունն արագորեն դադարեցնելու հարցին Ռուբիոն պատասխանել է, որ որոշումը կախված է Իրանից։
Ըստ Ռուբիոյի՝ Թեհրանը պարզապես պետք է բացի Հորմուզի նեղուցը, հակառակ դեպքում «կշարունակի միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտումներ կատարել»։
Լավրովն այս թեմայով նշել է, որ ընդամենը երկու օր առաջ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ ինքը որևէ հետաքրքրություն չունի միջազգային իրավունքի նկատմամբ և առաջնորդվում է «իր բարոյականությամբ ու բնազդներով»։
