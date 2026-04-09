ՀԷՑ-ը հերքում է վճարումների վերաբերյալ սոցիալական ցանցերում տարածված կեղծ տեղեկատվությունը

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ընկերությունը իր բաժանորդներին հայտնում է, որ սոցիալական հարթակներում տարածված տեղեկատվությունը, որում ՀԷՑ-ի անունից բաժանորդային պարտքի և չվճարելու դեպքում էլեկտրամատակարարման կասեցման մասին գրառում կա, կեղծ է և չի համապատասխանում իրականությանը։
«Տարընկալումներից խուսափելու համար հորդորում ենք հետևել միայն պաշտոնական տեղեկատվության աղբյուրներին»,- ասվում է հաղորդագրության մեջ:
ՀԷՑ ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը «Ֆեյսբուք»-ի իր էջում հայտնել է, որ ՀԷՑ-ում կորպորատիվ սոցիալական համահարթեցման ծրագրերը շարունակվում են:
«Ժամանակավոր կառավարման շուրջ 8 ամիսներին ընկերության բարձր ղեկավարության կողմից իրենց համար նախատեսված պարգևավճարներից հրաժարվելու արդյունքում գոյացած միջոցներն ամեն ամիս ուղղվել են մինչև 200 հազար ՀՀ դրամ (հարկերը՝ ներառյալ) համախառն ամսական վարձատրություն ստացող շուրջ 1500-ից 1700 մեր աշխատակիցներին ամսական հավելյալ 20 հազար ՀՀ դրամ (հարկերը՝ ներառյալ) լրացուցիչ պարգևատրումներ տրամադրելուն։
Տնտեսվարման այլ աղբյուրներից ՀԷՑ-ում գոյացած զգալի խնայողությունների վերաբաշխման արդյունքում որոշում ենք կայացրել՝ բարձրացնելու մեր աշխատակիցների թե՛ համախառն ամսական վարձատրության շեմը, թե՛ լրացուցիչ պարգևավճարների չափը։
Ըստ այդմ՝ սկսած մարտ ամսից մինչև համախառն 250 հազար ՀՀ դրամ (հարկերը՝ ներառյալ) վարձատրություն ստացող մեր բոլոր աշխատակիցները, ընկերության խնայողությունների հաշվին անկախ արդյունավետության գործող ցուցանիշներից, համահարթեցված կարգով կվարձատրվեն լրացուցիչ 30.000-ական ՀՀ դրամով (հարկերը՝ ներառյալ) որպես լրացուցիչ պարգևավճար։
Արդյունքում սոցիալական այս ծրագիրը կառնչվի ընկերության աշխատակիցների ավելի քան 50%-ին՝ շուրջ 3400-ից 3500 մեր գործընկերների։
ՀԷՑ-ն այլևս ծառայում է մեր ժողովրդին»,- գրել է Պետրոսյանը:
