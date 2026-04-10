15-ամյա աղջիկը BMW-ով բախվել է հաստաբուն ծառին. նա հոսպիտալացվել է, մեքենան՝ վերածվել մետաղի ջարդոնի. Լուսանկար

Ապրիլի 10-ին արտառոց ու խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում։

Ժամը 03:50-ի սահմաններում տեղեկություններ են ստացվել, որ Թբիլիսյան խճուղուց դեպի Աճառյան փողոց տանող հատվածում BMW մակնիշի ավտոմեքենան բախվել է բետոնե եզրաքարերին, անցել դրանց վրայով, հայտնվել կանաչ գազոնում՝ բախվելով հաստաբուն ծառին։

Տեղում պարզվել է, որ տեղեկությունը հավաստի է. BMW մակնիշի ավտոմեքենան, որն ամբողջությամբ վերածվել է մետաղե ջարդոնի, իսկ ավտոմեքենայի մի քանի հատվածներ հայտնվել են տարբեր տեղերում, վարել է աղջիկ, որը տեղափոխվել է Երևանի մասնագիտացված բժշկական կենտրոններից մեկը։

Վթարի փաստով քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզում են ավտոմեքենայի սեփականատիրոջ և հիվանդանոց տեղափոխված վարորդի ինքնությունը։

Կայքի տեղեկություններով՝ վարորդն անչափահաս է, և երբ նրան տեղափոխում էին հիվանդանոց, նա հայտնել է, որ վթարը միտումնավոր է արել, քանի որ իր ընկերը մերժել է իրեն, և ինքը դրա համար մտածված ինքնավար է կատարել՝ փորձելով վերջ տալ կյանքին։

Դատարանը որոշել է․ կիրառված խափանման միջոցը կվերացվի

Ովքեր են Շիրակի ողբերգական ավտովթարի զոհերը․ մահացածներից 5-ը նույն ընտանիքից են

Երկրաշարժ՝ հայ-վրացական սահմանին

Ինչո՞ւ է ՀՀ-ում ՌԴ դեսպան Կոպիրկինն այցելել ԿԸՀ

ՀՀ դիմակայունության շեմն այնքան է իջեցվել, որ պատերազմի սպառնալիքով հնարավոր է զիջումներ կորզել

