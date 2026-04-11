Մագյարը պլանավորում է վերափոխել Հունգարիայի պաշտպանությունը՝ եթե հաղթի Օրբանին

Ընդդիմության առաջնորդը ցանկանում է մեծացնել պաշտպանության ծախսերը, թիրախավորել արդյունաբերական կոռուպցիան և վերականգնել վստահությունը ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Պետեր Մագյարի հնարավոր ընտրություններում հաղթանակը այս կիրակի արթնացնում է հույսեր, որ Հունգարիան կավելացնի պաշտպանության ծախսերը, կդադարի Ուկրաինային թշնամի համարել և կդառնա ՆԱՏՕ-ի ավելի հուսալի գործընկեր։
Սակայն քաղաքական նորեկը բախվում է լուրջ խոչընդոտների այդ նպատակներին հասնելու ճանապարհին՝ վարչապետ Վիկտոր Օրբանի 16 տարվա կառավարումից հետո։
Մագյարի ապստամբ բարեփոխական «Տիսա» կուսակցությունը խոստանում է մինչև 2035 թվականը պաշտպանության ծախսերը հասցնել ՆԱՏՕ-ի ՀՆԱ-ի 5 տոկոսի նպատակին, ներդրումներ կատարել Հունգարիայի բանակում, վերանայել պաշտպանական արդյունաբերության պայմանագրերը կոռուպցիայի դեմ և իրականացնել լայնածավալ բարեփոխումներ՝ ուղղված ռուսական ազդեցության վերացմանը կառավարությունում։
«Նոր կառավարությունը ծովային փոփոխություն կբերի» Բուդապեշտի պաշտպանական քաղաքականության մեջ, ասել է անկախ հունգարացի պատգամավոր Կատալին Չեհը։ «Տիսան շատ, շատ անկեղծ է եղել Հունգարիայի տեղը Արևմտյան դաշինքում վերականգնելու և ՆԱՏՕ-ում հուսալի գործընկեր մնալու ցանկության մասին»։
Սակայն Տիզան այդ նպատակներին հասնելու համար կհանդիպի գործնական և քաղաքական խոչընդոտների, հատկապես, եթե Օրբանը վերջին րոպեի օրենքներ ընդունի մադյարների հաղթանակից հետո, ինչը կդժվարացնի ցանկացած նոր կառավարության համար խզել նախկին քաղաքականությունը։
Նոր հունգարական կառավարության համար «երկար և դժվարին պայքար կլինի վստահությունը վերականգնելու և… անհրաժեշտ կադրային փոփոխություններն ու տեխնիկական փոփոխությունները կատարելու համար», – ասել է Անդրաս Ռաչը, Գերմանական արտաքին հարաբերությունների խորհրդի վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխատողը։
Ոչ Տիզան, ոչ էլ Հունգարիայի կառավարությունը չեն արձագանքել մեկնաբանությունների խնդրանքներին։
Խոչընդոտից մինչև կառուցողական
2010 թվականին իշխանության վերադառնալուց ի վեր Օրբանը ավելի ու ավելի է համաձայնեցրել Հունգարիայի արտաքին քաղաքականությունը Ռուսաստանի հետ՝ առաջացնելով իր հարևանների զայրույթը և խաթարելով կապերը ԵՄ գործընկերների հետ՝ Ուկրաինայի հարցում կրկնվող խոչընդոտողականության պատճառով։
Բուդապեշտն ավելի լավ է վարվել ՆԱՏՕ-ի ներսում, նույնիսկ եթե դաշնակիցները վաղուց բարձրացրել են Ռուսաստանի ազդեցության ռիսկը հետախուզական տվյալների փոխանակման վրա։ Հունգարիայի և Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջև վերջերս տեղի ունեցած հեռախոսազրույցների արտահոսքերը կրկին «հոնքեր են բարձրացրել» այս հարցի շուրջ, ասել է ՆԱՏՕ-ի դիվանագետներից մեկը։
Երկիրը նաև ՆԱՏՕ-ի միակ դաշնակիցն էր, որը 2024-2025 թվականների ընթացքում զգալիորեն կրճատեց իր պաշտպանական ծախսերը՝ դրանք սահմանափակելով 6 տոկոսով, չնայած այն դեռևս գերազանցում էր դաշինքի ՀՆԱ-ի 2 տոկոսի նպատակը։
Պաշտպանական ծախսերի ավելացմանը զուգահեռ, Տիսզան առաջարկել է արագացնել երկակի նշանակության տեխնոլոգիաների ներդրումները, «վերանայել պաշտպանական ոլորտի մասնավորեցումը» և անցկացնել երկրի արտաքին գործերի նախարարության և պաշտպանական գնումների գործակալության տեղեկատվական համակարգերի «համապարփակ աուդիտ»՝ կիբերանվտանգության խոցելիությունները բացահայտելու համար։ Դա նաև կբացի դուռը Ուկրաինայի ԵՄ-ին երկարաժամկետ անդամակցության համար։
Չնայած Մագյարը քարոզարշավի ընթացքում չի կենտրոնացել այս հարցի վրա, կան հույսեր, որ նրա կառավարությունը կարող է վերացնել Հունգարիայի վետոն ԵՄ-ի կողմից Ուկրաինային տրամադրվող 90 միլիարդ եվրոյի վարկի վրա կամ մեղմացնել Կիևին տրամադրվող ռազմական աջակցությունը Բրյուսելի Եվրոպական խաղաղության հիմնադրամի միջոցով, ասել են երկու ԵՄ դիվանագետներ, որոնց անանունությունը թույլատրվել է ազատ խոսելու համար։
«Մագյարն ասում է, որ ցանկանում է վերականգնել կառուցողական հարաբերությունները ԵՄ-ի հետ», – ասաց դիվանագետներից մեկը: «Վարկի տրամադրումը արագ միջոց կլինի դա անելու համար»:
«Տիզան» կարող է նաև բարելավել վստահությունը դաշնակիցների հետ զգայուն տեղեկատվության փոխանակման հարցում, ասացին դաշինքի երկու դիվանագետներ: Դա կլինի «հսկայական փոփոխություն», ասաց ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան դիվանագետը:
Հույսերը համընկնում են իրականության հետ
Այնուամենայնիվ, պաշտպանության վերագործարկումը հեշտ չի լինի:
Մինչդեռ Մագյարը կարող է վերանայել պաշտպանական արդյունաբերությունը և ռուսական ազդեցությունը պետական մարմիններում, ասաց Ռաչը, լայնածավալ փոփոխությունների իրականացումը «դժվար» կլինի Հունգարիայի հետախուզական ծառայություններում Մոսկվայի խորը արմատացած ներկայության պատճառով:
Ռաչը պնդում էր, որ պաշտպանական ծախսերի ավելացումը նույնպես գերակա խնդիր չի լինի՝ հաշվի առնելով Հունգարիայի ՀՆԱ-ի 4.7 տոկոսի չափով դեֆիցիտը և Մադյարի նախընտրական խոստումները՝ ավելացնել սոցիալական ծախսերը և բարելավել առողջապահությունը։ «Կարճաժամկետ հեռանկարում դա բացառվում է», – ասաց նա։
Միևնույն ժամանակ, ներքին քաղաքական ճնշումը նշանակում է, որ նոր կառավարությունը, հավանաբար, արմատապես այլ մոտեցում չի ցուցաբերի Կիևի նկատմամբ։
«Ֆիդեսի տարիներ տևած քարոզչությունից հետո Ուկրաինան հունգարացի ընտրողների շրջանում ժողովրդական թեմա չէ, ուստի նա, հավանաբար, ստիպված կլինի շատ զգույշ գործել», – ասաց ԵՄ առաջին դիվանագետը։
