Երկու նոր ուսումնասիրություններ կարող են փոխել քննադատների կարծիքը այն մասին, թե քանի թռչուն է մահանում քամու տուրբիններից

Քանի՞ թռչուն է մահանում քամու տուրբիններից: Զարմանալի արդյունքներ.
Քննադատները նշում են, որ քամու տուրբինները վտանգում են թռչուններին, բայց երկու նոր ուսումնասիրություններ այժմ ավելի մանրամասն վերլուծել են այդ ռիսկը: Նրանց բացահայտածը կարող է փոխել բանավեճը:
Վերջերս կատարված երկու ուսումնասիրություններ վերանայել են թռչունների՝ քամու տուրբինների պտտվող թևերի հետ բախման ռիսկը:
Vattenfall-ի և Spoor-ի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ոչ մի բախում չի եղել
Vattenfall էներգետիկ ընկերությունը և Spoor տեխնոլոգիական ընկերությունը վերլուծել են, թե որքանով են քամու տուրբինները վտանգում թռչուններին Աբերդինի ծովային քամու էլեկտրակայանում:
19 ամսվա ընթացքում՝ 2023 թվականի հունիսից մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերը, քամու տուրբինի տեսագրություններ են արվել արհեստական ինտելեկտով աջակցվող վերլուծությունների օգնությամբ: Ուսումնասիրվել են վերահսկվող տուրբինի մոտ գտնվող թռչունների թռիչքի ընդհանուր 2007 ուղիներ:
«Արհեստական բանականության միջոցով հայտնաբերումը և մանրամասն փորձագիտական վերլուծությունը համատեղելով՝ մենք կարող ենք ենթադրությունները փոխարինել կոնկրետ դիտարկումներով և չափել իրական վարքագիծը քամու տուրբինների անմիջական մոտակայքում», – ասում է Spoor-ի գլխավոր գործադիր տնօրեն և համահիմնադիր Ասկ Հելսեթը։
Ուսումնասիրությունը պարզել է, որ ոչ մի բախում տեղի չի ունեցել։ «Աբերդինի ծոցի արդյունքները ցույց են տալիս, որ ժամանակակից ծովային քամու էլեկտրակայանները կարող են շահագործվել վայրի բնության համար ցածր ռիսկով», – ասում է Վաթենֆոլի «Քամու էներգիայի» ԲԲ-ի շրջակա միջավայրի և կայունության տնօրեն, դոկտոր Եվա Ջուլիուս-Ֆիլիպը։
Գերմանիայի ծովային քամու էներգիայի ասոցիացիայի (BWO) ուսումնասիրությունը. չվող թռչունների ավելի քան 99 տոկոսը խուսափում է քամու տուրբիններից
Գերմանիայի ծովային քամու էներգիայի ասոցիացիայի (BWO) կողմից անցկացված ուսումնասիրությունը նույնպես ցույց է տալիս, որ չվող թռչունները գրեթե ամբողջությամբ խուսափում են քամու տուրբիններից։
Մեկուկես տարվա ընթացքում հետազոտողները վերլուծել են ավելի քան չորս միլիոն թռչունների շարժումներ՝ ռադարի և արհեստական բանականության վրա հիմնված տեսախցիկների օգնությամբ։ Արդյունքը ցույց է տվել, որ չվող թռչունների ավելի քան 99.8 տոկոսը հուսալիորեն խուսափել է քամու տուրբիններից։
«Նոր ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ չվող թռչունները խուսափում են քամու տուրբիններից: Սա հաստատում է, որ ծովային քամու էներգիայի էկոլոգիապես մաքուր ընդլայնումը գործում է այս թռչունների հետ ներդաշնակ, այլ ոչ թե նրանց դեմ», – ասում է BWO-ի կառավարիչ տնօրեն Ստեֆան Թիմը։
«Մենք օգտագործել ենք ժամանակակից մեթոդներ: Արհեստական բանականությամբ կառավարվող ստերեո տեսախցիկները որոշել են թռիչքի ակտիվությունը ռոտորի տարածքում, մինչդեռ մասնագիտացված թռչունների ռադարը գրանցել է միգրացիայի օրինաչափությունները: Երկու տվյալների հավաքածուները համեմատելով՝ մենք կարողացանք ճշգրիտ հաշվարկել խուսափման մակարդակները», – ասում է BioConsult SH GmbH & Co.-ի հետազոտությունների և զարգացման ղեկավար, դոկտոր Յորգ Վելկերը։
Բնապահպանները, այնուամենայնիվ, զգուշացնում են ռիսկերի մասին
Արդյունքներից անկախ, բնության և կենդանիների պաշտպանության կազմակերպությունները զգուշացնում են քամու տուրբինների վտանգի մասին շատ թռչունների համար: Գերմանիայի վայրի բնության հիմնադրամը քամու տուրբինները համարում է կլիմայի պաշտպանության կարևոր գործիք: Այնուամենայնիվ, կազմակերպությունը զգուշացնում է, որ իրենց ծանր պտտվող շեղբերով քամու տուրբինները կսպառնան բազմաթիվ տեղական բազմացող թռչունների տեսակների։
«Գերմանական վայրի բնության հիմնադրամը բացարձակապես ողջունում է վերականգնվող էներգիայի ընդլայնումը, սակայն դա չպետք է լինի տեսակների պահպանման հաշվին։ Կենսաբազմազանության պաշտպանության հրատապությունը ոչ մի կերպ չի զիջում կլիմայի պաշտպանությանը», – ասում է Գերմանիայի վայրի բնության հիմնադրամի բնության և տեսակների պահպանման ղեկավար, դոկտոր Անդրեաս Քինզերը։
Թռչուններին ավելի լավ պաշտպանելու համար Գերմանիայի վայրի բնության հիմնադրամի կողմից պատվիրված ուսումնասիրությունը կոչ է անում մշակել բնության պահպանման հստակ նվազագույն կանոններ։
Դրա համար ամենակարևոր հիմքը այսպես կոչված «Հելգոլանդի փաստաթուղթն» է՝ փորձագետների առաջարկություններով։ Այնտեղ, օրինակ, նշվում է, որ փոքր խայտաբղետ արծվի բնի և քամու տուրբինի միջև պետք է լինի առնվազն 6000 մետր հեռավորություն։
Գերմանական վայրի բնության հիմնադրամի կողմից պատվիրված ուսումնասիրությունը քննադատում է այն փաստը, որ թռչունների պաշտպանության իրավական կարգավորումները զգալիորեն զիջում են գիտական առաջարկություններին։
Նոր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ թռչունների շատ տեսակներ քամու տուրբիններին բախվում են ավելի հազվադեպ, քան սովորաբար վախենում էին։ Միևնույն ժամանակ, տվյալների հետ կապված իրավիճակը դեռևս լիովին պարզաբանված չէ։ Հետևաբար, կարևոր է զգայուն բնակավայրերի համար հատուկ պաշտպանություն ապահովել քամու էներգիայի հետագա ընդլայնման ընթացքում։
