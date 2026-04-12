Ներքին անձից մինչև մրցակից. ինչպես Մագյարը դարձավ Օրբանի ամենալուրջ մրցակիցը վերջին 16 տարիների ընթացքում

Ընդամենը մի քանի տարի առաջ Պետեր Մագյարը Հունգարիայի իշխող Ֆիդես կուսակցության ներքին անդամ էր։ Այս կիրակի նա մասնակցում է ընտրությունների, որոնք կարող են նրան զրկել Օրբանից 16 տարի անընդմեջ կառավարումից հետո՝ տպավորիչ շրջադարձով։
Ընդամենը երկու տարվա ընթացքում Պետեր Մագյարը հունգարական քաղաքականության մեջ գրեթե անհայտ անձից վերածվել է Ֆիդես կուսակցության՝ իր նախկին քաղաքական օջախի, և դրա 16-ամյա անընդմեջ կառավարության ամենամեծ սպառնալիքի։
Մագյարը աչքի ընկավ 2024 թվականին, երբ կառավարությունը բախվեց նախագահական ներման սկանդալի, որը ներառում էր մանկապիղծի հանցակցին։ Դրանից առաջ նա մեծացել էր պահպանողական ընտանիքում և Ֆիդեսի քաղաքականության մեջ ամեն ինչ էր, բացի արտաքինից։
Ծնված է պահպանողականների ընտանիքում
Ծնված լինելով ականավոր պահպանողականների ընտանիքում, նրա պապը հայտնի հեռուստատեսային դեմք և իրավաբան Պալ Էրոշն էր, իսկ նրա կնքահայրը՝ Ֆերենց Մադլը, Հունգարիայի նախագահն էր։ Մագյարը ստացել է իր աստիճանը Պազմանի Պետեր կաթոլիկ համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետում 2004 թվականին։
Համալսարանում սովորելու տարիներին նա ընկերացել է Գերգելի Գուլյասի հետ, ով այժմ վարչապետ Վիկտոր Օրբանի գրասենյակի նախարարն է։ Գուլյասը Մագյարին ծանոթացրել է Հուդիթ Վարգայի հետ, որի հետ 2006 թվականին ամուսնանալուց հետո ունեցել է երեք երեխա։ Վարգան ավելի ուշ դարձել է երկրի արդարադատության նախարար Օրբանի օրոք։
Օրբանի կառավարության կողմից Բրյուսել ուղարկվելուց հետո՝ որպես ԵՄ հարցերով զբաղվող դիվանագետ, ընտանիքը 2018 թվականին վերադարձել է Հունգարիա: Մագյարը նշանակվել է պետական սեփականություն հանդիսացող «Magyar Közút ZRT» ճանապարհների շահագործման և սպասարկման ընկերության տնօրենների խորհրդում: Ավելի ուշ նա դարձել է կառավարության ուսանողական վարկերի տրամադրողի ղեկավար և եղել է մի քանի այլ պետական ընկերությունների տնօրենների խորհրդում:
Նա և Յուդիտ Վարգան, որն այդ ժամանակահատվածում դարձել էր արդարադատության նախարար, ամուսնալուծվել են 2023 թվականին:
Ամեն ինչ սկսվել է հարցազրույցից
Մագյարը հանրությանը մեծ մասամբ անհայտ էր մինչև 2024 թվականի սկզբին սկանդալի բռնկումը, որտեղ դատապարտված մանկապիղծի հանցակցի ներումը հանգեցրեց նախագահի հրաժարականին, ինչպես նաև Վարգայի քաղաքականությունից հեռանալուն:
«Ֆիդես» կուսակցությունը մեղադրել է Վարգային, որը ներման որոշումը ստորագրել էր որպես արդարադատության նախարար:
Պետեր Մագյարն այնքան վրդովված էր, որ մի քանի ժամվա ընթացքում Facebook-ում խոսեց Օրբանի կառավարության դեմ։ Այդ պահից սկսած՝ կուսակցության հետ նրա հարաբերությունները գլխիվայր շրջվեցին։
Նրա գրառման մեջ կառավարությունը մեղադրվում էր լայնածավալ կոռուպցիայի մեջ և նշվում էին չարաշահումները, որոնց անձամբ ականատես էր եղել, օրինակ՝ Օրբանին մոտ մարդկանց նախապատվություն տալու հարկադրանքը նրա՝ ազգային ուսանողական վարկերի տրամադրողի ղեկավար լինելու տարիներին։
Հետագայում նա հարցազրույց տվեց Partizán առցանց հեռուստաալիքին, որը, ինչպես նշվում է, մեծ դեր է խաղացել նրա արագ աճող ժողովրդականության մեջ։
Պետեր Մագյարն այնքան հայտնի դարձավ, որ մի քանի օրվա ընթացքում նա Բուդապեշտում Անդրասի պողոտայում հանրահավաք կազմակերպեց, որը տասնյակ հազարավոր մարդկանց ներգրավեց։
Օգտագործելով իր նորահայտ աջակցությունը՝ նա ստանձնեց նախկինում անհայտ «Տիզա» կուսակցությունը և առաջադրվեց որպես թեկնածու 2024 թվականի Եվրախորհրդարանի ընտրություններում։ Նա ստացավ տեղ որպես Եվրախորհրդարանի անդամ, իսկ «Տիզան» զբաղեցրեց երկրորդ տեղը իշխող կոալիցիայից հետո։
Այդ ընտրությունների արդյունքը ցույց տվեց, որ հունգարացի ընտրողները, կարծես, ավելի ու ավելի հիասթափված էին այլ ընդդիմադիր կուսակցություններից, որոնց Մագյարը անվանում էր «հին ընդդիմություն»։
Սկանդալներն ու մեղադրանքները քիչ բան են արել Մագյարի վերելքին վնասելու համար։
Այդ ժամանակվանից ի վեր նրա դեմ մի շարք մեղադրանքներ են առաջադրվել, այդ թվում՝ նախկին կնոջ կողմից ընտանեկան բռնության, լրտեսության և թմրանյութերի օգտագործման մեղադրանքներ։ Վերջերս լրատվամիջոցները առցանց հրապարակել են մի փաստաթուղթ, որը պնդում է, որ «Տիզա» կուսակցության հարկային ծրագիրն է, բայց դրա իսկությունը երբեք չի հաստատվել։
Այս տարվա փետրվարին տեղի ունեցած տարօրինակ միջադեպի ժամանակ Մագյարը հայտարարել է, որ կառավարության պաշտոնյաները շանտաժի են ենթարկել իրեն՝ ներկայացնելով իրեն և իր նախկին զուգընկերոջը ցուցադրող սեքս-տեսանյութ, որը գաղտնի ձայնագրվել է Բուդապեշտի մի բնակարանում 2024 թվականին: Ֆիդեսի ներկայացուցիչները հերքել են այդ պնդումը։
Այնուամենայնիվ, հարցումները ցույց են տալիս, որ Մագյարի ժողովրդականությունը մեծ մասամբ չի տուժել։
Տիսայի նախագահը շատ է ճանապարհորդել ընտրողների հետ հանդիպելու համար՝ իրեն ներկայացնելով որպես տարբերվող հակառակորդներից։ Ընտրարշավի ավարտին նա մեկ օրվա ընթացքում ելույթ է ունեցել յոթ քաղաքներում։
Մագյարը խոստացել է բարելավել երկրի հանրային ծառայությունները և իրականացնել բարեփոխումներ, որոնք կսառեցնեն ԵՄ-ի կողմից Հունգարիային հատկացված միլիարդավոր եվրոները։
Նրա դիրքորոշումը ԼԳԲՏՔ հարցերի վերաբերյալ անորոշ է, մինչդեռ ներգաղթի վերաբերյալ նրա տեսակետները նույնիսկ ավելի խիստ են, քան Օրբանինը, քանի որ նա հայտարարել է, որ կդադարեցնի կառավարության հյուր-աշխատողների ծրագիրը: Նա ընդհանուր առմամբ անվստահություն է տածում լրատվամիջոցների նկատմամբ և հաճախ բախվում է նրանց հետ։
Ընդհանուր առմամբ, նրա խոստումը ընտրողներին պարզ է. գործող երկիր՝ արևմտյան ինքնությամբ և քրիստոնեա-պահպանողական քաղաքականությամբ, բայց առանց այն բանի, ինչը նա անվանում է Ֆիդեսի կոռուպցիա։
Բաց մի թողեք
