12/04/2026

EU – Armenia

Պուտինը հայտարարում է Զատկի զինադադարի մասին, որը շաբաթներ շարունակ առաջարկել էր Կիևը

infomitk@gmail.com 12/04/2026

Մոսկվան բազմիցս անտեսել է Կիևի կոչերը Զատկի շաբաթավերջին հրադադարի մասին՝ ապրիլի 12-ի շուրջ, միայն թե հայտարարելու այն մասին, ինչը նա անվանել է իր սեփական «միակողմանի» զինադադարը։

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հինգշաբթի օրը հայտարարեց ուղղափառ Զատկի շաբաթավերջի համար զինադադարի մասին՝ մերժելով Ուկրաինայի կողմից զինադադարի վերաբերյալ նմանատիպ առաջարկները։

«Ուղղափառ Զատկի մոտեցող տոնի կապակցությամբ հայտարարվում է զինադադար ապրիլի 11-ի ժամը 16:00-ից մինչև ապրիլի 12-ի օրվա վերջը», – ասվում է Կրեմլի հայտարարության մեջ։

«Մենք գործում ենք այն հիմքով, որ ուկրաինական կողմը կհետևի Ռուսաստանի Դաշնության օրինակին»։

Վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կոչ է արել զինադադարի մասին՝ առաջիկա ուղղափառ Զատկի շաբաթավերջի համար։

Ուկրաինայի առաջնորդը Ռուսաստանին առաջարկել է Զատկի զինադադարը և նաև փորձել է համոզել Մոսկվային՝ միջնորդ երկրների միջոցով, ընդունել զինադադարը։

Այս շաբաթվա սկզբին Զելենսկին հայտարարել է, որ խնդրել է Միացյալ Նահանգներին որպես առաջին քայլ Մոսկվային փոխանցել տոնական շաբաթավերջի զինադադարի առաջարկը։

Այս բոլոր կոչերը Մոսկվայի կողմից անտեսվել են մինչև հինգշաբթի երեկո, երբ Կրեմլը հայտարարեց իր «միակողմանի» տոնական զինադադարի մասին։

Զելենսկին պատասխանել է Կրեմլի հայտարարությանը՝ ասելով. «Ուկրաինան բազմիցս հայտարարել է, որ մենք պատրաստ ենք հայելային քայլերի։ Մենք առաջարկել ենք հրադադար այս տարի Զատկի տոների համար և կգործենք համապատասխանաբար»։

«Մարդկանց անհրաժեշտ է Զատիկ առանց սպառնալիքների և իրական շարժում դեպի խաղաղություն, և Ռուսաստանը հնարավորություն ունի չվերադառնալ հարվածներին Զատիկից հետո»։

Կարո՞ղ է հրադադարը երկարաձգվել

Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ դիվանագիտական ​​գործընթացը կանգ է առել Իրանի պատերազմի սկզբից ի վեր, որը, ըստ Կիևի, միայն «ամրապնդում է Ռուսաստանի վստահությունը»։

Լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների համաձայն, Կրեմլի դեսպան Կիրիլ Դմիտրիևը հինգշաբթի օրը մեկնել է ԱՄՆ՝ հանդիպելու Թրամփի վարչակազմի պաշտոնյաների հետ։

Ըստ տեղեկությունների, բանակցությունները կենտրոնացած են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմի դադարեցման հնարավոր բանակցությունների, ինչպես նաև ԱՄՆ-Ռուսաստան տնտեսական համագործակցության ավելի լայն շրջանակի շուրջ։

Նրա այցի ժամկետը պատահական չէ։ ԱՄՆ-ի կողմից սահմանված վերջնաժամկետը՝ Վաշինգտոնի կողմից ռուսական նավթի վրա պատժամիջոցների մեղմացման երկարաձգման վերաբերյալ, լրանում է շաբաթ օրը։

Երբ ԱՄՆ-ն 2025 թվականի հոկտեմբերին պատժամիջոցներ կիրառեց, Մոսկվան համաձայնվեց վերադառնալ խաղաղության բանակցություններին։

Մարտի սկզբին ԱՄՆ-ն մեղմացրեց սահմանափակումները և թույլատրեց մինչև ապրիլի 11-ը վաճառել նախկինում պատժամիջոցների տակ գտնվող ռուսական նավթը։

Վաշինգտոնը հույս ուներ նվազագույնի հասցնել Իրանի հետ պատերազմի տնտեսական հետևանքները, սակայն նավթի գները շարունակեցին աճել, ինչը թույլ տվեց Ռուսաստանին միլիարդավոր դոլարների լրացուցիչ շահույթ ստանալ՝ ըստ գնահատականների։

Զելենսկին կոչ արեց վերականգնել ռուսական նավթային պատժամիջոցները Իրանի հրադադարից հետո։

«Եթե ռուսական նավթի նկատմամբ պատժամիջոցները վերացվել են Մերձավոր Արևելքում պատերազմի պատճառով, արդյո՞ք ԱՄՆ պատժամիջոցները կվերադառնան հրադադարի ռեժիմի կնքումից հետո։ Կարծում եմ, որ այս հարցի պատասխանը կբացահայտի պատժամիջոցների վերացման պատճառը», – ասաց Ուկրաինայի նախագահը։

«Իմ կարծիքով, Ռուսաստանը կրկին խաղաց ամերիկացիների դերը՝ խաղաց Միացյալ Նահանգների նախագահի դերը»։

«Ռուսները ստեցին նավթի շուկաների կայունության պահպանման գործում իրենց նավթի մատակարարումների դերի մասին։ Եթե ԱՄՆ-ն կրկին պատժամիջոցներ կիրառի, դա արդարացի կլինի։ Բայց եթե դա չանի…», – հայտարարեց նա։

Զելենսկին կոչ արեց ուժեղացնել Ռուսաստանի վրա ճնշումը՝ խաղաղության բանակցությունները վերսկսելու և վերջապես համաձայնելու եռակողմ առաջնորդների հանդիպմանը, որը Կիևը պնդում էր ամիսներ շարունակ։

«Եթե Ռուսաստանը ընտրի լարվածության թուլացման ուղին, ապա կարծում եմ, որ եռակողմ հանդիպումը կկայանա»։

Ուկրաինայի նախագահն ասաց, որ ապրիլը, մայիսը և հունիսը «հիմնական ամիսներ» են, քանի որ նա կարծում է, որ «ամերիկացիները ոչ մեկին ավելի շատ ժամանակ չեն տա այս երկխոսության համար»։

«Ամռան սկսվելուն պես Միացյալ Նահանգները ավելի շատ կկենտրոնանան իր ներքին գործընթացների՝ ընտրությունների վրա։ Եվ կարծում եմ, որ նրանք ունեն մի տեսակ ներքաղաքական վերջնաժամկետ՝ օգոստոսի մոտ»։

Նա խոստովանեց, որ դրանից առաջ ընկած ժամանակահատվածը «բավականին դժվար կլինի քաղաքականապես և դիվանագիտորեն»։

«Կարող է ճնշում լինել Ուկրաինայի վրա», – ասաց Զելենսկին, քանի որ Կիևը հույս ունի, որ ճնշում կլինի նաև Ռուսաստանի վրա։

