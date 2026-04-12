ԲՈՒԴԱՊԵՇՏ — Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի ճամբարը և ընդդիմությունը միմյանց մեղադրում են ընտրակեղծիքների մեջ, քանի որ երկու կողմերն էլ պատրաստվում են կիրակի օրը կայացած կարևորագույն ընտրությունների արդյունքների շուրջ հնարավոր բախման։
Օրբանը Բուդապեշտում աննախադեպ մարտահրավերի է բախվում իր 16-ամյա կառավարմանը, քանի որ մրցակից Պետեր Մագյարը, որը նախկինում կառավարության անդամ էր, և նրա «Տիսա» կուսակցությունը կիրակի օրվա քվեարկության նախօրեին առաջատար դիրքերում էին։
Հունգարիայի ազգային ընտրական գրասենյակի տվյալների համաձայն՝ ժամը 17:00-ի դրությամբ քվեարկել էր գրանցված ընտրողների մոտ 74 տոկոսը, ի տարբերություն 2022 թվականի նախորդ խորհրդարանական ընտրությունների 63 տոկոսի։
Քանի որ հունգարացիները շարունակում են քվեարկել, Օրբանի կողմնակիցները արդեն պատրաստվում են առճակատման, երբ արդյունքները հրապարակվեն քվեարկության տեղամասերի փակվելուց հետո՝ ժամը 19:00-ին։ Երկու ճամբարներն էլ փոխանակվում են ընտրակեղծիքների մեղադրանքներով, փորձագետները զգուշացնում են, որ արդյունքները կարող են բողոքարկվել դատարանում՝ անկախ նրանից, թե ով կհաղթի։
Հարյուրավոր միջազգային դիտորդներ են ժամանել Բուդապեշտ, մինչդեռ Օրբանի ճամբարը ստեղծել է իր սեփական մոնիթորինգային խմբերը։ «Եվրոպայի հայրենասերներ» աջակողմյան խմբից տասնյակ ԵՄ օրենսդիրներ են գրանցվել որպես դիտորդներ, ինչպես նաև Օրբանի հետ կապված խմբերի 100 դիտորդներ՝ նախապատրաստելով այն, ինչը փորձագետները զգուշացնում են, որ կլինի պատմությունների բախում Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության հետ, որը Հունգարիայի կառավարությունը որակել է որպես քաղաքականացված։
Անկախ լրագրողների կողմից նկարահանված «Քվեի գինը» վերնագրով վավերագրական ֆիլմը, որը հեռարձակվել է մարտի 26-ին, պնդում էր, որ գյուղական համայնքներում լայնորեն կիրառվում են ընտրակաշառքներ և ճնշումներ Օրբանի «Ֆիդես» կուսակցության օգտին ընտրողների վրա։ Ականատեսները պնդում էին, որ կուսակցությունը գումար է առաջարկել ձայների դիմաց։
Ալբերտիրսա գյուղի «կանաչ» տեղական խորհրդական Միհալի Գերը ասել է, որ իր տարածքում մարդկանց առաջարկել են մինչև 30,000 ֆորինտ՝ 80 եվրո՝ «Ֆիդես»-ին քվեարկելու համար։
Հունգարացի գործարար Գյորգի Վաբերերը կիրակի օրը Ֆեյսբուքում հայտարարել է, որ 300,000 ֆորինտ կտրամադրի յուրաքանչյուրին, ով կբացահայտի ընտրակեղծիքներ։
DE! կոնսորցիումի մամուլի գրասենյակը հայտնել է, որ «Քվեարկության գինը» վավերագրական ֆիլմը նկարահանած նույն կոնսորցիումը Հունգարիայի ավելի քան 100 վայրերում կազմակերպել է 2400 դիտորդներից բաղկացած ցանց՝ փաստաթղթերի կեղծման համար։ Նրանք պլանավորում են YouTube ալիքով ուղիղ հեռարձակել ցանկացած կեղծիքի մասին մեղադրանք, որը կհայտնաբերեն։
Մագյարի «Տիզա» կուսակցությունը իր սեփական համակարգը հասանելի է դարձրել ընտրողների համար՝ կեղծիքի մասին հաղորդելու համար։
«Ֆիդես»-ը հետևել է օրինակին՝ գործարկելով թեժ գիծ և հատուկ էլեկտրոնային հասցե։ «Այս խախտումների ճնշող մեծամասնությունը կապված է «Տիզա»-ի հետ։ Նրանք աղաղակում են կեղծիքի մասին, բայց նրանք են դա կատարում», – կիրակի առավոտյան ասել է «Ֆիդես»-ի եվրապպարանական Չաբա Դյոմոտորը։
«Ֆիդես»-ի ներկայացրած փաստաթղթերի հիման վրա հայտնաբերվել է ընտրական խախտումների 639 դեպք, իսկ ոստիկանության կողմից ներկայումս մշակվում է 74 արձանագրություն», – ասել է Դյոմոտորը։
Ընդդիմության առաջնորդ Մագյարը կիրակի վաղ առավոտյան հայտարարել է, որ կընդունի արդյունքները, եթե լուրջ ընտրակեղծիքներ չլինեն՝ կոչ անելով ընտրողներին հաղորդել ցանկացած խախտում, հաղորդում է HVG-ն։
Մագյարն ասել է, որ եթե ընտրությունները արդար և ազատ լինեն, ապա Տիսզան կհաղթի, և նա մեղադրել է Օրբանի կառավարությանը Տիսայի գլխավորած շրջաններում արդյունքները անվավեր ճանաչելու համար կեղծ դրոշակով գործողություններ նախապատրաստելու մեջ։
Մինչդեռ, Օրբանի միջազգային խոսնակ Զոլտան Կովաչը կիրակի առավոտյան X-ում հաղորդագրություն է հրապարակել՝ մեղադրելով Տիսային պարտության դեպքում կառավարական շենքերը գրոհելու համար հող նախապատրաստելու մեջ։
«Տեղանքը կարևոր է, և սա շատ բան է ասում», – ասել է Կովաչը Տիսայի կողմից նախատեսված ընտրությունների հետևողական երեկույթի մասին, որը, նրա խոսքով, տեղի է ունենում վարչապետի նստավայրից մի քանի փողոց հեռավորության վրա։
«Մի կարճ զբոսանք բավական է, որպեսզի ամբոխը «արդյունքների դիտումից» տեղափոխվի «գործողություններ ձեռնարկելու»», – զգուշացրել է Կովաչը։ «Եթե արդյունքը անբարենպաստ լինի, կազմակերպվածությունը թույլ է տալիս արագ մոբիլիզացիա քաղաքականապես զգայուն վայրում։ Լարված պահին մոտիկությունը կարող է վերածվել լարվածության սրման»։
Կովաչի պնդումը հետագայում մերժվեց Մադյարի կողմից՝ կոչ անելով բոլոր հունգարացիներին հանգիստ մնալ և անտեսել «Ֆիդեսի» կողմից վախի տարածումը և սադրանքները։
«Այն պնդումները, որ որևէ մեկը պատրաստվում է բռնի գործողություններ կամ պլանավորում է գրավել շենքեր ընտրատեղամասերի փակվելուց հետո, «Ֆիդեսի» կողմից սովորական վախեցնող և ստեր են։ Պառակտում սերմանելու նման փորձերը, հավանաբար, գալիս են երկրում ներկա ռուս խորհրդականներից», – ասել է նա սոցիալական ցանցերում գրառման մեջ։
Մադյարը լավատեսություն է հայտնել արդյունքի վերաբերյալ՝ մխիթարություն ստանալով բարձր մասնակցությունից։ Տիշան «լավատեսությամբ, վստահությամբ և հանգստությամբ սպասում է այսօր երեկոյան ընտրատեղամասերի փակմանը», – ասել է նա։ «Այսօր պատմական պահ է, որը կմտնի Հունգարիայի պատմության գրքերում»։
Հունգարիայում ընտրողների մասնակցությունը խախտում է ժողովրդավարական ռեկորդները
Հարցումների հարցումը կանխատեսում է վարչապետ Վիկտոր Օրբանի մրցակից Պետեր Մագյարի և նրա կենտրոնամետ «Տիզա» կուսակցության համար հարմարավետ առաջատարություն։
Կիրակի օրը Հունգարիայում ընտրողների մասնակցությունը խախտում է երկրի ժողովրդավարական պատմության համար ռեկորդային ցուցանիշներ՝ ցույց տալով ընտրություններում ներգրավվածության մակարդակը, որը պետք է որոշի, թե արդյոք վարչապետ Վիկտոր Օրբանի 16-ամյա կառավարումն ավարտվում է։
Հունգարիայի ազգային ընտրական գրասենյակի տվյալների համաձայն՝ գրանցված ընտրողների 74 տոկոսը քվեարկել էր ժամը 17:00-ին՝ արդեն գերազանցելով նախորդ ընտրությունների վերջնական մասնակցության ցուցանիշը։ 2022 թվականի նախորդ խորհրդարանական ընտրություններում մասնակցությունը կազմել է մոտ 63 տոկոս։
Հարցումների հարցումը կանխատեսում է Օրբանի մրցակից Պետեր Մագյարի և նրա կենտրոնամետ «Տիզա» կուսակցության համար հարմարավետ առաջատարություն։ Սակայն հարցումները նույնպես զգալիորեն տարբերվում են, և Հունգարիայի ընտրական համակարգում ձայների բաժինը պարտադիր չէ, որ հավասար լինի վերջնական քաղաքական կշռին։
Քվեարկղերը բացվել են ժամը 6-ին, ընտրական հանձնաժողովը հայտնել է ռեկորդային 3.5 տոկոս մասնակցություն քվեարկության առաջին ժամվա ընթացքում: Ընտրատեղամասերը կփակվեն ժամը 19:00-ին, իսկ առաջին արդյունքները սպասվում են ժամը 20:00-ից սկսած։
Ընտրական հանձնաժողովը նաև հայտնել է, որ կիրակի օրը ստացել է ավելի քան 293,000 փոստային քվե։
Արևմտյան Լոնդոնի մի հյուրանոցում, որտեղ Մեծ Բրիտանիայում բնակվող 9,500 հունգարացիներ գրանցվել էին քվեարկելու համար, ժամը 6-ին, երբ ընտրատեղամասերը բացվեցին, արդեն հերթ էր գոյացել թաղամասի շուրջ։
