Ինչպես հետևել Հունգարիայի ընտրություններին որպես պրոֆեսիոնալ

Զգուշացե՛ք. այս մրցավազքում բարդ մաթեմատիկա կա։
Հունգարացիները կիրակի օրը գնում են ընտրատեղամասեր՝ ընտրություններում, որոնք, հնարավոր է, վերջ դնեն վարչապետ Վիկտոր Օրբանի 16-ամյա կառավարմանը։
Ընտրարշավը ամբողջ աշխարհում ուշադիր հետևում են Օրբանի՝ որպես ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ԵՄ-ում առաջատար դաշնակցի, հսկայական ազդեցության շնորհիվ։
Ե՛վ Վաշինգտոնում, և՛ Մոսկվայում հունգարացի առաջնորդի հեռանալը կդիտարկվի որպես հետընթաց։ ԱՄՆ-ի կողմից նրան ուղղակիորեն աջակցում են Թրամփը և MAGA-ի դաշնակիցները, որոնք նրան համարում են իրենց քրիստոնեական կողմնորոշմամբ ազգայնականության առաջամարտիկ։ Իսկ ռուսական կողմից Օրբանը ապացուցել է իր օգտակարությունը՝ հետաձգելով և խոչընդոտելով Ուկրաինային աջակցելու ԵՄ միջոցառումները։
POLITICO-ի հարցումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ վարչապետն այժմ դժվարությունների մեջ է, քանի որ նրա մրցակից Պետեր Մագյարը և նրա կենտրոնամետ «Տիսա» կուսակցությունը վայելում են հարմարավետ առաջատարություն։
Սակայն ընտրատեղամասերի թիվը պարտադիր չէ, որ նշանակի խորհրդարանական տեղեր, հատկապես ոչ Հունգարիայի բարդ ընտրական համակարգում: Ընտրողների մեծ մասը կընտրի և՛ ընտրատարածքի թեկնածու, և՛ կուսակցական ցուցակից, շրջանները վերաձևավորվել են իշխող կուսակցության օգտին, իսկ քվեաթերթիկները՝ արտասահմանից:
Սա ամենահեշտ մրցավազքը չէ, բայց ահա ամեն ինչ, որ պետք է իմանալ, նախքան առաջին արդյունքները կհայտնվեն:
Քվեարկության լոգիստիկա
Ընտրատեղամասերը բացվում են ժամը 6-ին և փակվում ժամը 7-ին ապրիլի 12-ին: Ընտրատեղամասերի փակման պահին արդեն հերթում կանգնած ընտրողները դեռ կկարողանան քվեարկել: Բոլոր Հունգարիայի քաղաքացիները, ովքեր առնվազն 18 տարեկան են, կարող են քվեարկել, ինչպես նաև 16 տարեկանից բարձր անձինք, եթե ամուսնացած են:
Մեծ մասը կքվեարկի երկու ձայնով՝ մեկը այն թեկնածուի օգտին, որը կարող է տեղ գրավել իր ընտրատարածքում ուղիղ մրցավազքում, երկրորդը՝ ամբողջ երկրում գործող կուսակցական ցուցակի օգտին: Գրանցված էթնիկ խմբի պատկանող ընտրողները նույնպես կարող են քվեարկել ազգության վրա հիմնված ցուցակի օգտին, չնայած միայն գերմանական և գնչուական փոքրամասնություններն ունեն ներկայացուցիչ ընտրելու համար անհրաժեշտ թվերը։
Ի՞նչ են ասում հարցումները
Հունգարական հարցումները զգալիորեն տարբերվում են՝ կախված հարցումներ անցկացնողներից և դրանք պատվիրած կամ անցկացնող կազմակերպություններից։
Հարցումը ամփոփում է տարբեր հարցումներ անցկացնող կազմակերպությունների թվերը, և դրա կանխատեսումները ցույց են տալիս, որ Մադյարի «Տիսա» կուսակցությունը կազմում է 49 տոկոս, 10 միավորով ավելի, քան Օրբանի «Ֆիդեսը»՝ 39 տոկոս։
Որոշ հարցումներ անցկացնող կազմակերպությունների, քանի որ նրանք չեն համապատասխանել նմուշի չափի, մեթոդաբանության կամ իրենց ֆինանսավորման և հանձնարարությունների թափանցիկության չափանիշներին։ Եթե դրանք նույնպես հաշվի առնվեին, երկու կուսակցությունների միջև եղած տարբերությունը կնվազեր, բայց այն չէր շրջվի Օրբանի օգտին։
Այնուամենայնիվ, քվեարկության մտադրության հարցումները հազվադեպ են հավասարեցնում քվեարկության արդյունքները, և Հունգարիայի (ապշեցուցիչ) ընտրական համակարգի և կեղծված ընտրատարածքների քարտեզի պատճառով ձայների բաժինը չի հավասարվում վերջնական քաղաքական կշռին։
Օրինակ՝ 2022 թվականին հարցումները ցույց էին տալիս, որ Օրբանի և նրա այն ժամանակվա մրցակից Պետեր Մարկի-Զայի միջև մրցակցությունը լարված էր։ Սակայն Ֆիդեսը, ի վերջո, ստացավ կուսակցական ցուցակների ձայների ահռելի 54 տոկոսը՝ ընդդիմության ընդամենը 34 տոկոսի համեմատ, և հաղթեց 106 ընտրատարածքային մանդատներից 87-ը։
Այդ հաշվարկը Ֆիդեսին տվեց խորհրդարանական 199 տեղերից 135-ը՝ կամ 67.8 տոկոսը։
Եվ սա առանց գերմանացի հունգարացիների ներկայացուցիչ և Ֆիդեսի նախկին համախոհ Իմրե Ռիտերի հաշվի առնելու, որը հակված էր աջակցել իշխող կոալիցիային։
Բարդ հաշվարկման մեխանիզմ
Հունգարիայի խորհրդարանն ունի 199 տեղ, որոնցից 106-ը լրացվում են ընտրատարածքային մրցավազքերի միջոցով։ Այդ մրցավազքերին հետևելը հեշտ է. ամենաշատ ձայներ ստացած թեկնածուն հաղթում է։
Մնացած 93 տեղերը լրացվում են համազգային կուսակցական ցուցակներով, և այստեղ է, որ ամեն ինչ բարդանում է։
Միայն այն կուսակցություններն են իրավասու ստանալ կուսակցական ցուցակներով տեղեր։ Սակայն այդ տեղերի հաշվարկը հիմնված չէ միայն կուսակցական ցուցակներով տրված ձայների վրա։ Դա չափազանց պարզ կլիներ։ Փոխարենը, այդ 93 տեղերի համար ձայների հաշվարկի մի մասը ներառում է 106 ընտրատարածքներում տրված ձայները։
Սա ներառում է ոչ միայն անհաջող թեկնածուներին տրված ձայները, այլև այն ձայները, որոնք հաղթող թեկնածուները կարիք չունեին իրենց ամենամոտ մրցակցից առաջ անցնելու համար։ Սա 2011 թվականի բարեփոխման արդյունք է, որը հետագայում մեղադրվել է համակարգում «հաղթողը վերցնում է ամեն ինչ» տարրը ներմուծելու համար։
Մանդատները բաշխվում են համամասնորեն՝ համաձայն Դ’Հոնդտի համակարգի, սակայն ազգային ցուցակների թեկնածուների համար ձայնի շեմն ավելի ցածր է։
Արդյունքների ժամանակը
Ընտրատարածքային մրցավազքի արդյունքները սովորաբար առաջինը աստիճանաբար են հայտնվում, մինչդեռ կուսակցական ցուցակների քվեարկության բաժինները մնում են փոփոխական ամբողջ գիշեր՝ բարդ մաթեմատիկայի պատճառով։
Հունգարիայի ընտրական բյուրոն հայտարարել է, որ ձայների հաշվարկը կսկսվի ժամը 19:00-ին ընտրատեղամասերի փակվելուց հետո, իսկ առաջին նախնական արդյունքները կհրապարակվեն ժամը 20:00-ից։
Բյուրոն հայտարարել է, որ ակնկալում է, որ կուսակցական ցուցակների ձայների մինչև 95 տոկոսը և ընտրատարածքային քվեարկության մինչև 97 տոկոսը կհաշվվի կիրակի երեկոյան, սակայն զգուշացրել է, որ կարող է տևել մինչև մեկ շաբաթ, մինչև ձայների 100 տոկոսը հաշվարկվի։
Խորհրդարանական մանդատների նոր բաշխման առաջին կանխատեսումները սպասվում են կեսգիշերին մոտ։
Արտերկրից քվեարկություն
Արտերկրում բնակվող հունգարացիները կարող են քվեարկել փոստով, բայց միայն երկրի մասշտաբով ցուցակների համար։
Փոստով ուղարկված այդ քվեաթերթիկները բավարար էին 2018 թվականին մեկ խորհրդարանական մանդատ որոշելու համար։ և երկուսը՝ 2022 թվականին։ Եվ քանի որ վերլուծաբանները այժմ կանխատեսում են, որ փոստային քվեարկությունը կրկին կարող է որոշել երկու տեղ, դրանք կարող են վճռորոշ դեր խաղալ լարված մրցավազքում։
Նախորդ երկու ընտրություններում փոստային քվեարկությունը մեծապես նպաստել է Օրբանին, որտեղ Ֆիդեսը 2022 թվականին ստացել է փոստային քվեարկության ավելի քան 90 տոկոսը, իսկ 2018 թվականին՝ մոտ 225,000 փոստային քվեաթերթիկներից ավելի քան 216,500-ը՝ թեքում, որը նախկինում ընդդիմադիր կուսակցություններին դրդել է պաշտպանել ոչ բնակվող հունգարացիների քվեարկելու իրավունքը զրկելու օգտին։
Այս տարի փոստային քվեարկությանը գրանցվել է գրեթե 500,000 մարդ՝ ռեկորդային թիվ, որոնցից շատերը գտնվում են Ռումինիայում և Սերբիայում։ Կառավարության հաշվիչի տվյալներով՝ այդ ձայներից ավելի քան 230,000-ը արդեն հասել էին հինգշաբթի օրը գրելու պահին։
Ռումինիայի ամենամեծ հունգարական կուսակցությունը՝ Ռումինիայի հունգարացիների դեմոկրատական դաշինքը, բացահայտորեն աջակցում է Ֆիդեսին, և կուսակցության առաջնորդ Հունոր Կելեմենը կոչ է արել Տրանսիլվանիայում բնակվող հունգարացի ռումինացիներին աջակցել վարչապետին։
Այնուամենայնիվ, այս տարվա սկզբին Մադյարը փորձեց գրավել Սլովակիայի հունգարացիներին՝ քննադատելով վիճահարույց Բենեշի հրամանագրերի շուրջ պտտվող նոր սլովակական օրենսդրությունը՝ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի դարաշրջանի օրենքների մի շարք, որոնք զրկեցին էթնիկ հունգարացիներին և գերմանացիներին քաղաքացիությունից և սեփականությունից այն ժամանակվա Չեխոսլովակիայում։
Միևնույն ժամանակ, հունգարացի քաղաքացիները, որոնք ապրում են արտերկրում, բայց դեռևս ունեն բնակության իրավունք երկրում, կարող են քվեարկել դեսպանատներում կամ հյուպատոսություններում։ Այս ժողովրդագրական խումբը հակված է ավելի շատ նախապատվություն տալ ընդդիմադիր կուսակցություններին, բայց նրանց քվեաթերթիկները հաշվվում են ներքին քվեարկության համար՝ թե՛ կուսակցական ցուցակների, թե՛ ընտրատարածքների համար։
Այս տարի ռեկորդային թվով ընտրողներ են ընտրել այս տարբերակը՝ 90,734 մարդ գրանցվել է արտասահմանում քվեարկելու համար։ Tisza-ն գործարկել է կայքէջ, որը հատուկ նպատակ ունի գրավել այս խմբին ընտրատեղամասեր։
Բաց մի թողեք
