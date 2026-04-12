Զելենսկին ասում է, որ «Դրուժբա» նավթատարը կվերանորոգվի այս գարնանը

Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ «Դրուժբա» նավթատարը, որի գործառնական կարգավիճակը կապված է Կիևի համար ԵՄ ֆինանսավորման հետ, կվերանորոգվի այս գարնանը, իսկ վերանորոգման աշխատանքները կսկսվեն։
«Դրուժբա» նավթատարը վերանորոգվում է և, ինչպես սպասվում է, կվերանորոգվի «այս գարնանը», ուրբաթ օրը հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին՝ հավելելով, որ «մատակարարման պատասխանատվությունը կընկնի եվրոպացիների վրա»։
«Մենք կավարտենք վերանորոգումը, քանի որ դա է համաձայնագիրը։ Ես (ԵՄ-ին) ասացի, որ մենք կավարտենք այս գարնանը», – բացատրել է նա։
«Դրուժբա» նավթատարը, որը ռուսական նավթը Ուկրաինայի տարածքով մատակարարում է Հունգարիա և Սլովակիա, վնասվել է հունվարի վերջին Ուկրաինայի արևմուտքում ռուսական անօդաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով, հայտարարել է Կիևը։
Հունգարիան մեղադրել է Ուկրաինային տարանցումը դիտավորյալ կասեցնելու մեջ և ի պատասխան արգելափակել է ԵՄ-ի 90 միլիարդ եվրոյի վարկը։
Զելենսկին ասել է, որ եթե նավթի տարանցման հարցը կապված մնա Կիևի համար ԵՄ ֆինանսավորման հետ, Ուկրաինան կհամաձայնվի վերականգնել «Դրուժբա» նավթատարը։
Նա ասաց, որ արդեն շատ վերանորոգումներ են իրականացվել, բայց հարձակման ժամանակ ոչնչացված պահեստարանները չեն կարող արագ վերանորոգվել, հատկապես ռուսական անընդհատ հարձակումների պայմաններում։
Մեկնաբանելով իր խոսքերը՝ Եվրոպական հանձնաժողովը ուրբաթ օրը հայտարարեց, որ Բրյուսելն ու Կիևը «մոտավորապես համաժամեցված են եղանակների առումով»։
Հանձնաժողովը հաստատեց, որ «ուշադիր հետևում է զարգացումներին», բայց ձեռնպահ մնաց այս հարցի վերաբերյալ լրացուցիչ մեկնաբանություններից՝ վերահաստատելով, որ Բրյուսելը Ուկրաինային առաջարկել է ուղարկել իր «փաստահավաք» առաքելությունը, բայց այս հարցի վերաբերյալ որևէ թարմացում չունի։
Զելենսկին նախկինում խոստովանել է, որ իրեն «ստիպում են» վերանորոգել ռուսական նավթ տեղափոխող վիճահարույց «Դրուժբա» խողովակաշարը՝ ենթադրելով, որ Եվրամիությունը պետք է լիովին կիրառի իր պատժամիջոցները Մոսկվայի նկատմամբ՝ չնայած Հունգարիայի ճնշմանը։
«Ես ստիպված եմ վերագործարկել «Դրուժբան», – ասաց Զելենսկին մարտին՝ հավելելով, որ «ինչո՞վ է դա տարբերվում ռուսների նկատմամբ պատժամիջոցների վերացումից»։
«Մենք վաճառո՞ւմ ենք ռուսական նավթ, թե՞ ոչ»։
Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը բազմիցս պնդել է, որ գազատարը գործում է, և որ Զելենսկին այն փակ է պահել քաղաքական պատճառներով՝ ապրիլի 12-ին կայանալիք հունգարական ընտրություններին ազդելու համար։
Օրբանը իր քարոզարշավը կենտրոնացրել է գազատարի շուրջ՝ որպես ազգային ինքնիշխանության հարցի, և Զելենսկիին անվանել է ստախոս։
Հունգարիայի վարչապետի՝ Ուկրաինայի և Զելենսկիի դեմ արված հայտարարությունների պատճառով Կիևը վերջերս զգուշորեն լռել է և այլևս մեկնաբանություններ չի արել Հունգարիայի հետ կապված որևէ հարցի վերաբերյալ՝ Բուդապեշտի կողմից միջամտության մեղադրանքների ֆոնին։
Զելենսկին այս շաբաթ կայացած ճեպազրույցի ժամանակ ընդգծել է, որ կիրակի օրը կայանալիք ընտրությունները Հունգարիայի ներքին գործն են և կապված չեն Ուկրաինայի հետ։
