24/04/2026

EU – Armenia

Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով աշխատանքից հեռացրել են լեգենդար Կանդազի որդուն

infomitk@gmail.com 23/04/2026 1 min read

Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով աշխատանքից հեռացրել են լեգենդար Կանդազի որդուն։

Այս մասին հայտնում է մեդիափորձագետ Նաիրի Հոխիկյանը։

«Սամվել Կարապետյանի «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության առանցքային դեմքերից մեկի՝ հետախույզ Արթուր Ավանեսյանի (Կանդազ) պայմանագրային զինծառայող որդուն հեռացրել են ՊՆ հատուկ նշանակության ստորաբաժանումից՝ պատճառաբանությամբ, թե նրա հայրը ընդդիմադիր է։

ՊՆ ղեկավարության կողմից քաղաքական ճնշումների են ենթարկվում բազմաթիվ ուրիշ զինվորականներ ևս, որոնք ծանոթ են կամ երբևէ բանակում ծառայել են Կանդազի հետ։

Սա ոչ այլ ինչ է, քան բանակի ուղիղ քաղաքականացում։ Դա քրեական հանցանք է, որի մեղավորները պատժվելու են օրենքի ամբողջ խստությամբ՝ սկսած նախարարից մինչև այդպիսի հանցավոր հրահանգներ կատարողները։

Փաշինյանի ռեժիմն այնքան է վախեցած, որ ամենուր ընդդիմության ստվերն է տեսնում և իր հանցանքների մեջ ներքաշում է բանակին։ Դա արդեն ոչ միայն հոգեբանական, այլև հոգեկան լուրջ խնդիր է։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ովքե՞ր են ներգրավված «Հայաստան» դաշինքում․ Ընտացուցակ

23/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում մեքենան հարվածել է կանգառում կայանված ավտոբուսին. կան տուժածներ. Լուսանկարներ

23/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում «Tesla»-ի ոչ սթափ վարորդը մեքենայով անցել է բազալտե եզրաքարն ու կոտրել երկաթե պաշտպանիչ ցանկապատը. Լուսանկար

23/04/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մահացել է Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանի մայրը. Լուսանկար

23/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի են դպրոցականների ավարտական քննությունների օրերը

23/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ վիճակում են գտնվում Բյուրեղավանի համաճարակի հետևանքով տուժած բնակիչները. Լուսանկարներ

23/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ապրիլի 24-ի աստղագուշակ․ Օրը հազվագյուտ հաջողությամբ կսկսվի

23/04/2026 infomitk@gmail.com