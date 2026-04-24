24/04/2026

EU – Armenia

Ծաղկաձորի հյուրանոցներից մեկում քաղաքացին ինքնասպան է եղել. իրեն նետել է 4-րդ հարկից, երակները կտրված են

infomitk@gmail.com 24/04/2026

Ապրիլի 24-ին՝ ժամը 10։00-ի սահմաններում, ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Հրազդանի բաժնում տեղեկություններ են ստացվել, որ Ծաղկաձոր քաղաքի հյուրանոցային համալիրներից մեկի բակում դի կա։

Իրավապահները պարզել են, որ մահացածը Վայոց ձորի մարզի բնակիչ 35 – 36-ամյա Աշոտ Խ․-ն է։

Ըստ տեղեկությունների՝ տեղի ունեցածը ինքնասպանություն է: Քաղաքացին իրեն նետել է հյուրանոցի 4-րդ հարկից: Նրա երակների հատվածում կտրված հետքեր են հայտնաբերվել:

Մեր տեղեկություններով՝ նա մի քանի օր էր, ինչ մնում էր նշված հյուրանոցում:

