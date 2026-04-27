Փաշինյանն ու իր կառավարությունը բացարձակ առնչություն չպետք է ունենան հայ ժողովրդի ապագայի հետ․ Սամվել Կարապետյան

Առհասարկ ինձ ոգևորում են հաջողությունները բոլոր բնագավառներում, հիմա ոգևորում է այն, որ մենք կամաց-կամաց արթնացնում ենք հայ ժողովրդին, ժողովուրդը ոգևորված է, զգում է, որ մենք շուտով փոփոխություններ ենք բերելու, այս մասին հայտարարել է «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության նախագահ Սամվել Կարապետյանը։
«Ինչքան քիչ ուշադրություն դարձնենք Նիկոլ Փաշինյանի և իր կառավարության վրա, դրանից հայ ժողովուրդը ավելի շատ օգուտներ է ունենալու, Փաշինյանն ու իր կառավարությունը բացարձակ առնչություն չպետք է ունենան հայ ժողովրդի ապագայի հետ, ում պետք էր հարգել Ցեղասպանության փաստը, որ կուսակցություններին պետք էր, նրանք ցույց տվեցին իրենց հայրենասիրությունը»,- ասել է Կարապետյանը՝ խոսելով այն մասին՝ Փաշինյանին կհաջողվի Ցեղասպանության ճանաչման հարցը փակել։
«Իշխանության բանաձեւով՝ Հայաստանը վերջանալու է Փաշինյանով։ Մեր տեսլականով Հայաստանը հավերժ է»