EU – Armenia

Ռուբեն Վարդանյանին տեղափոխել են Ումբակի բանտային համալիր, ինչու ․․․

Ռուբեն Վարդանյանին տեղափոխել են Ումբակի բանտային համալիր։ 

ՄԻԵԴ-ում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանը նշել է, որ Ումբակի բանտային համալիրը հիմնանորոգվել է 2023 թվականին՝ համապատասխանեցվելով միջազգային ստանդարտներին։

«2023 թվականին արդեն իսկ Ադրբեջանում պահվող գերիները տեղափոխվել են այս բանտային համալիր, և մեզ համար կանխատեսելի է, որ այն 16 անձինք, որոնց դատավարությունները ավարտվել են փետրվարին, ևս տեղափոխվելու են հենց Ումբակի բանտային համալիր»,- ասաց Սահակյանը։

Այն գտնվում է Ադրբեջանի Արդարադատության նախարարության ենթակայության տակ՝ ի տարբերություն քննչական մեկուսարանի․ «Ինչպես տարբեր երկրների օրենսդրությունները, այնպես էլ Ադրբեջանինը տարանջատում է կալանավորվածների և պատիժը կրող անձանց պահման վայրերը։ Քանի որ Ռուբեն Վարդանյանը չի բողոքարկել դատական ակտը, և այն արդեն իսկ ուժի մեջ է մտել, պատժի կրման նպատակով տեղի է ունեցել այս տեղափոխումը։ Նշենք, որ նույն մոտեցումը դրսևորվելու է նաև մյուսների նկատմամբ»,- ասել է ՄԻԵԴ-ում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչը։

Եվրոպացի առաջնորդների հետ Հայաստան կժամանի նաև Կանադայի վարչապետը. Լուսանկար

28/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշոտ Փաշինյանն արդեն գրանցման հասցե ունի

28/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Հարսնաքար»-ի մոտ բախվել են «BMW X5»-ը, «Tesla»-ն և «Toyota»-ն․ 3 վիրավորներից «Toyota»-ի վարորդը գիտակցության չգալով մահացել է. Լուսանկար

28/04/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը hիասթափված է Միացյալ Նահանգներից եւ Իսրայելից

28/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կոլումբիայիայում մաֆիան մտադիր է սպանել ընդդիմադիր թեկնածուին․ Լուսանկար

28/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանի հակամարտությունը նոր Սառը պատերազմն է․ Axios

28/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀԷՑ-ի շուրջ 3700 աշխատակից պարգևավճար է ստացել մարտ ամսվա համար․ ՀԷՑ-ը ծառայում է մեր ժողովրդին․ Պետրոսյան

28/04/2026 infomitk@gmail.com