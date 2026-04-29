29/04/2026

EU – Armenia

Ուժային կառույցներում նախընտրական «զտում» է սկսվել

infomitk@gmail.com 29/04/2026 1 min read

Ուժային կառույցների մեր աղբյուրները հայտ­նում են, որ վերջին շաբաթներին նախընտրական «զտում» է սկսվել ՆԳ եւ պաշտպանության համակարգերում։

Հրապարակ թերթը գրել է․ Ովքեր թեկուզ հեռավոր բարեկամություն կամ մտերմություն ունեն ընդդիմադիր շրջանակների հետ, ազատվում են աշխատանքից՝ «այլեւս նպատակահարմար չենք գտնում համատեղ աշխատանքը» բացատրությամբ, հետո «չերեզներով» տեղեկացնում են, որ ընդդիմության հետ կապի պատճառով են հեռացրել։

Ընդ որում՝ զավեշտն այն է, որ որոշ մարդկանց ազատել են, դիցուք, մի ընդդիմադիր բարեկամի պատճառով, որի հետ տվյալ աշխատողը վերջին անգամ, ասենք, 3-4 տարի առաջ է հանդիպել։

Բաց մի թողեք

1 min read

29/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

29/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

29/04/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

29/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

29/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

29/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

