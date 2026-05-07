Մահացել է CNN-ի հիմնադիր Թեդ Թըրները. Լուսանկար

87 տարեկանում մահացել է մեդիամագնատ և CNN-ի հիմնադիր, գործարար Թեդ Թըրները։
CNN-ը՝ առաջին մալուխային լրատվական ալիքը, որն ունի 24-ժամյա հեռարձակում, Թըրները հիմնադրել է 1980 թվականին։ Հեռուստաընկերության հիմնական առանձնահատկությունը լուրերի արագ մատուցումն էր և հետագայում՝ իրադարձությունների ուղիղ հեռարձակումը։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նրան անվանել է «հեռարձակման պատմության մեծագույն դեմքերից մեկը և ընկեր»։
Time ամսագիրը 1991 թվականին Թըրներին անվանել է «Տարվա մարդ»՝ «իրադարձությունների ընթացքի վրա ազդելու և հեռուստադիտողներին պատմության անմիջական ականատեսներ դարձնելու» համար։
