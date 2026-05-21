ՔՊ-ի հանդեպ Անդոյի՝ Անդրանիկ Հարությունյանի սերը ֆինանսական ասպեկտ ունի․ Լուսանկար

Հումորիստ, դերասան Անդրանիկ Հարությունյանը՝ Անդոն, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության բացահայտ կողմնակից է։ Նրա ֆեյսբուքյան էջում ձեռքերով սրտիկի պատկեր կա։ Օրերս նա փողոցներում ՔՊ-ի բուկլետներն էր բաժանում:
Դիլիջան քաղաքի հետ սերտ կապեր ունեցող դերասանի սերը ՔՊ-ական իշխանության նկատմամբ նաև ֆինանսական դրդապատճառներ ունի․ դերասանը Դիլիջանում տոնական միջոցառումներ է վարում, բարձր վարձատրվում։
Դիլիջանի համայնքապետարանի Ֆեյսբուքյան էջում տեսանյութ կա, որտեղ դերասան Անդրանիկ Հարությունյանը` մեկ այլ հանդիսավարի հետ, մայիսի 12-ին, ժամը 18-ին դպրոցների շրջանավարտներին հրավիրում է Դիլիջանի ամֆիթատրոն՝ դպրոցական «Վերջին զանգի» միջոցառման։
Դիլիջանցիներն ասում են, որ Դիլիջանում 2026 թ. Ամանորի միջոցառումը եւս վարել է Անդրանիկ Հարությունյանը, ով հանդեսի ժամանակ շատ շռայլ գովաբանել է Դիլիջանի ՔՊ-ական, «արու» համայնքապետ Դավիթ Սարգսյանին և նրա խորհրդական Նոնա Գրիգորյանին։
