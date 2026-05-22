ԵՄ-ն Թուրքիայի առջև փորձության է բախվում ծովային տարածքների զավթման պատճառով

Եթե Թուրքիան ընդունի օրենսդրությունը, ապա «ԵՄ-ն այլընտրանք չի ունենա, քան պատժամիջոցներ կիրառելը» և Հունաստանին ռազմական աջակցություն տրամադրելը, ասել է հույն Եվրախորհրդարանի անդամ Նիկոլաս Ֆարանտուրիսը։
Թուրքիան պատրաստվում է իր «Կապույտ հայրենիք» ռազմավարությունը վերածել օրենքի՝ որպես պետական քաղաքականություն ձևակերպելով Եգեյան և Արևելյան Միջերկրական ծովերի նկատմամբ ավելի մեծ վերահսկողության զավթումը, ինչը տագնապ է առաջացնում Աթենքում և Բրյուսելում։
Կապույտ հայրենիքը թուրքական ռևիզիոնիստական դոկտրին է, որը կասկածի տակ է դնում հարավարևելյան Միջերկրական ծովի առկա սահմանները։ Եթե օրինագիծն ընդունվի, Անկարան պաշտոնապես կվիճարկի Եգեյան ծովի ավելի քան 150 կղզիների ինքնիշխանությունը։
Անկարան պնդում է, որ Եգեյան ծովի ծովային սահմանները պետք է մոտավորապես անցկացվեն Հունաստանի մայրցամաքի և Թուրքիայի ափերի միջև գտնվող միջին գծի երկայնքով։ Նրա հիմնական պնդումն այն է, որ Թուրքիայի մայրցամաքին մոտ գտնվող հունական կղզիները չպետք է ավտոմատ կերպով ստեղծեն լիարժեք բացառիկ տնտեսական գոտիներ (ԲՏԳ), որոնք սահմանում են ծովային ռեսուրսների նկատմամբ իրավունքներ։
Վեճը տեղի է ունենում տարածաշրջանում գազի և նավթի պաշարների մասին հաղորդումների ֆոնին, որոնք նաև գրավել են ԱՄՆ-ի ուշադրությունը, մինչդեռ Հունաստանում և Թուրքիայում սպասվող ընտրությունները խթանում են երկու կառավարությունների վրա ներքին քաղաքական ճնշումը։
Թուրքիան նաև վիճարկում է Հունաստանի իրավունքը՝ իր տարածքային ջրերը վեցից մինչև 12 ծովային մղոն ընդլայնելու՝ համաձայն ՄԱԿ-ի Ծովային իրավունքի կոնվենցիայի (UNCLOS), նախազգուշացնելով, որ նման քայլը կարող է պատերազմի պատճառ դառնալ։ Հունաստանը UNCLOS-ի ստորագրող կողմ է, մինչդեռ Թուրքիան՝ ոչ։
Բաժանված ԵՄ
Վեճը սրվել է Եվրոպայի համար դժվար աշխարհաքաղաքական պահին, որը ավելի ու ավելի է մարգինալանում Մերձավոր Արևելքում։
Թուրքական օրինագիծը, որը հունական դիվանագիտական աղբյուրները սպասում են հունիսի սկզբին, ըստ տեղեկությունների քննարկվել է Եվրոպական հանձնաժողովի բարձր մակարդակներում։ ԵՄ դիվանագետը Euractiv-ին ասել է, որ Թուրքիայի կողմից Եվրոպայի «շատ անհրաժեշտ էներգետիկ ռեսուրսների» վերաբերյալ մարտահրավերը մտահոգություններ է առաջացրել, չնայած Հանձնաժողովը հրաժարվել է պաշտոնապես մեկնաբանություն տալ։
«Եթե Թուրքիան շարունակի՝ մերժելով Հունաստանին, և, հետևաբար, ԵՄ-ին, կղզիների շուրջ բացառիկ տնտեսական գոտի և մայրցամաքային շելֆ, ապա ԵՄ-ն այլընտրանք չի ունենա, քան պատժամիջոցներ կիրառելը և փոխադարձ պաշտպանական օգնության վերաբերյալ ԵՄ պայմանագրի 42(7) հոդվածը կիրառելը», – Euractiv-ին ասել է հույն սոցիալիստ եվրապատգամավոր Նիկոլաս Ֆարանտուրիսը։
Լարվածությունը նաև մտահոգություններ է առաջացրել այն մասին, որ ԵՄ-ն, կարծես, պատրաստ չէ Թուրքիայի հետ կապված հնարավոր պայթյունավտանգ ճգնաժամին, և մեկ այլ ԵՄ դիվանագետ ենթադրել է, որ «Հունաստանը շուտով կգնահատի իր ԵՄ ընկերներին»։
Բաժանումները ընդգծվեցին ապրիլին, երբ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը Թուրքիան դասեց Ռուսաստանի և Չինաստանի կողքին՝ որպես բացասական ազդեցության աղբյուրներ։
Եվրոպական խորհրդի նախկին նախագահ Շառլ Միշելը հակադարձեց՝ Թուրքիային բնութագրելով որպես ՆԱՏՕ-ի հիմնական դաշնակից և կարևոր միգրացիոն գործընկեր։
Կարո՞ղ է շտկվել Միջերկրական ծովում քաոսը
Նրա մեկնաբանությունները վատ ընդունվեցին Աթենքում, քանի որ Միշելը ղեկավարում էր Եվրոպական խորհուրդը, երբ Թուրքիան 2020 թվականին բացեց իր սահմանները և հազարավոր միգրանտների մղեց դեպի Հունաստան։
Բելգիայի արտաքին գործերի նախարար Մաքսիմ Պրևոն նույնպես այս ամսվա սկզբին հայտարարել էր, որ առանց Թուրքիայի չի կարող քննարկում լինել եվրոպական անվտանգության ճարտարապետության մասին, մեկնաբանություններ, որոնք անհանգստացրել էին Հունաստանին։ Մինչդեռ, թագուհի Մաթիլդան անցյալ շաբաթ գլխավորեց Թուրքիա կատարած խոշոր տնտեսական առաքելությունը, որի արդյունքում կնքվեցին 40 առևտրային և ներդրումային համաձայնագրեր։
«ԵՄ մի քանի երկրներ հակված են ԵՄ-Թուրքիա հարաբերությունները դիտարկել հիմնականում տնտեսական տեսանկյունից և անտեսել անվտանգության հետ կապված հետևանքները», – ասաց Եվրոպական և արտաքին քաղաքականության հունական հիմնադրամի ավագ գիտաշխատող Ջորջ Ցոգոպուլոսը։
Նա հավելեց, որ եթե Աթենքի և Նիկոսիայի դեմ ուղղված թուրքական սպառնալիքները անտեսվեն, Եվրոպայի համար դժվար կլինի վերակարգավորել իր գործընկերությունը Թուրքիայի հետ փոփոխվող աշխարհաքաղաքական միջավայրում։
Իսպանիան կարող է ևս մեկ մարտահրավեր ներկայացնել Աթենքի համար։ Մադրիդը 2020-2024 թվականներին ԵՄ-ից Թուրքիա զենքի առաջատար արտահանողն էր, մինչդեռ երկկողմ առևտուրը 2025 թվականին հասել է ռեկորդային 17,5 միլիարդ եվրոյի։
Բեռլինը կարմիր գիծ է գծում Թուրքիայի զենքի օգտագործման վրա Աթենքի լարված բանակցություններում
Պաշտպանություն
Մինչդեռ Գերմանիան ավանդաբար ավելի զգույշ դիրքորոշում է պահպանել հույն-թուրքական վեճերում։ Պաշտպանության հարցերում այն սկզբում Հունաստանին մատակարարեց առաջադեմ 214 տիպի սուզանավեր, իսկ ավելի ուշ, չնայած Հունաստանի առարկություններին, նմանատիպ հնարավորություններ տրամադրեց Թուրքիային։ Միգրացիան, մասնավորապես՝ փախստականների և միգրանտների հոսքը, որոնք փորձում են հասնել Եվրոպա Թուրքիայի միջոցով, մնում է մեկ այլ կարևոր գործոն։
Աթենքում Ֆրանսիան համարվում է ավելի հուսալի գործընկեր այս հարցում: Փարիզը և Աթենքը վերջերս երկարաձգել են պաշտպանական համաձայնագիրը, որը ներառում է փոխադարձ օգնության կետ։
Իսրայելը հավասարման մեջ
Աթենքի դիվանագիտական աղբյուրները նշում են, որ Հունաստանի ռազմավարական համաձայնությունը Իսրայելի հետ էական դեր է խաղում Թուրքիայի հաշվարկներում: «Այս օրինագծով նրանք ցանկանում են պարզաբանել իրավիճակը», – ասել են աղբյուրները։
Անկարան պնդում է, որ Հունաստան-Իսրայել-Կիպրոս եռանկյունին անկայունացնում է տարածաշրջանը և մեղադրել է Իսրայելին Ղազայում ցեղասպանություն կատարելու մեջ: Իսրայելը, իր հերթին, մեղադրում է Թուրքիային տարածաշրջանային գերիշխանություն ձգտելու մեջ։
Կանխատեսվում է, որ կարևոր պահ կլինի հուլիսի 7-8-ը Անկարայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը և այն հարցը, թե արդյոք Դոնալդ Թրամփը կայցելի Աթենք, նախքան ԱՄՆ նախագահի մասնակցությունը հանդիպմանը։
Երկու երկրներն էլ հայտարարել են, որ չեն ցանկանում արտաքին միջնորդություն իրենց երկկողմ վեճերում։
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին։
