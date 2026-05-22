Բալթիկ ծովից մինչև Բալկաններ. Պուտինը փորձարկում է եվրոպացի առաջնորդներին

Այս տարվա GLOBSEC ֆորումը Պրահայում ունի չարագուշակ ֆոն, քանի որ Ուկրաինայի պատերազմը տարածվում է ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի վրայով։
Վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում Բալթիկ երկրներում՝ Լատվիայում, Լիտվայում և Էստոնիայում, ԵՄ օդային տարածքով աճել են անօդաչու թռչող սարքերի ներխուժումները։
Եվ հարցեր կան Եվրոպայի անվտանգությանը Ամերիկայի նվիրվածության վերաբերյալ՝ հուլիսին Անկարայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի կարևոր գագաթնաժողովից առաջ, ամերիկյան զորքերի տեղակայման փոփոխություններից հետո, և արդյոք իրավիճակը Ուկրաինայում իսկապես փոխվում է։
GLOBSEC ֆորումի ժամանակ Speakeasy-ում ձայնագրության ժամանակ Անն ՄաքԷլվոյը նստում է խաղի մեջ ներգրավված երկու եվրոպացիների՝ Ֆինլանդիայի պաշտպանության նախարարության մշտական քարտուղար Յաննե Կուուսելայի և Սերբիայի Ազգային ժողովի խոսնակ և նախկին վարչապետ Անա Բրնաբիչի հետ։
Երկու երկրներն էլ շահագրգռված են Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմով և ԵՄ-ի փոփոխվող դեմքով։
