Ռուսական ապատեղեկատվությունը պնդում է, որ Բալթյան երկրները թույլ են տալիս Ուկրաինային օգտագործել իրենց օդային տարածքը:
Մոսկվան փորձում է օգտագործել ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը, որոնք շեղվել են ուղղությունից ռուսական էլեկտրոնային պատերազմի պատճառով և վթարի ենթարկվել Բալթյան երկրներում, Եվրոպայում պառակտում սերմանելու համար՝ ստիպելով եվրոպացի առաջնորդներին նուրբ հավասարակշռություն պահպանել Կիևին աջակցելու և սեփական օդային տարածքը պաշտպանելու միջև:
Լատվիայում երկու ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերի վթարից մեկ շաբաթ անց երկրի պաշտպանության նախարարը և վարչապետը հրաժարական տվեցին, ինչը կառավարությանը խառնաշփոթի մեջ գցեց, մինչ պաշտոնյաները շտապում էին բացատրել, թե ինչու անօդաչու թռչող սարքերը չեն որսացվել:
«Փնտրեք ապաստան ներսում, փակեք պատուհաններն ու դռները», – հինգշաբթի օրը զգուշացրին Լատվիայի զինված ուժերը՝ երրորդ օրը անընդմեջ:
Վերջին երկու ամիսների ընթացքում Էստոնիան և Լիտվան նույնպես բազմիցս զգուշացրել են բնակիչներին անօդաչու թռչող սարքերի ներխուժման վտանգի մասին:
Միջադեպերը մեղադրվում են Ռուսաստանի կողմից խցանումների համար, որոնք կարող են խանգարել ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերի աշխատանքին և ստիպել նրանց թափառել Բալթյան օդային տարածք։
Իրավիճակը եվրոպական կառավարություններին դնում է անհարմար դրության մեջ. շարունակելով վերահաստատել իրենց աջակցությունը Ուկրաինային, նրանք նաև ստիպված են խոցել թափառող ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը։
«Ռուսաստանը և Բելառուսը անմիջական պատասխանատվություն են կրում մեր արևելյան թևում մարդկանց կյանքն ու անվտանգությունը վտանգող անօդաչու թռչող սարքերի համար», – չորեքշաբթի օրը հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը։
Այնուամենայնիվ, չնայած Կիևին իրենց ամուր աջակցությանը, մի քանի մայրաքաղաքներ կոչ են արել Ուկրաինային բարելավել անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռների մոնիթորինգը։
«Ուկրաինան պետք է ավելի ճշգրիտ լինի այստեղ, իհարկե, որպեսզի խուսափի ռուսական սադրանքներից», – հինգշաբթի օրը հայտարարել է Լեհաստանի պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը՝ կրկնելով այս ամսվա սկզբին իր էստոնացի գործընկերոջ կողմից բարձրացված մտահոգությունները։
Հինգշաբթի օրը հարցին, թե ինչպես կարող է ՆԱՏՕ-ն օգնել կանխել հետագա ներխուժումները, գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն չի կարողացել կոնկրետ լուծում առաջարկել։
«Երբ անօդաչու թռչող սարքը, լինի դա Ուկրաինայից, թե Ռուսաստանից, սպառնալիք է ներկայացնում, ապա մենք այնտեղ ենք՝ համոզվելու համար, որ ամեն ինչ անում ենք», – ասաց նա։
Երեքշաբթի օրը ՆԱՏՕ-ի օդային ոստիկանության առաքելությանը մասնակցող ռումինական կործանիչը Էստոնիայի օդային տարածքում խոցել է ուկրաինական անօդաչու թռչող սարք։ Լատվիայի նախագահ Էդգարս Ռինկևիչսը ավելի ուշ հայտարարեց, որ քննարկել է երկրի օդային պաշտպանությունը ամրապնդելու հնարավոր լրացուցիչ քայլերը։
Բալթյան երկրներն արդեն կոչ են արել դաշինքին հզորացնել օդային պաշտպանության հնարավորությունները մարտ ամսին նմանատիպ ներխուժումներից հետո։
Դեֆորմացիոն արշավ
Սակայն Մոսկվան նաև օգտագործում է միջադեպերը ավելի լայն դեֆորմացիոն արշավ առաջ մղելու համար՝ պնդելով, որ Բալթյան երկրները թույլ են տալիս Ուկրաինային օգտագործել իրենց օդային տարածքը՝ Ռուսաստանի վրա հարձակումներ իրականացնելու համար։
Ըստ Propastop էստոնական կայքի, որը հետևում է ռուսական դեֆորմացիային, ռուսական լրատվամիջոցները հետագայում ուժեղացրել են մեղադրանքները, որոնք սկզբում տարածվել էին սոցիալական ցանցերում՝ Բալթիկան ներկայացնելով որպես ուկրաինական հարձակումների համար հաստատված տարանցիկ միջանցք։
Այս շաբաթվա սկզբին Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայությունը ուղղակիորեն սպառնացել է Լատվիային՝ ասելով, որ նրա ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունը «չի պաշտպանի ահաբեկիչների հանցակիցներին արդարացի վրեժխնդրությունից»։
Լատվիայի արտաքին գործերի նախարար Բաիբա Բրաժեն հերքել է մեղադրանքները, իսկ Ռուտտեն նույնպես մերժել է այդ պնդումները՝ դրանք անվանելով «ծիծաղելի»։
Այս պատմությունը տարածելով՝ Մոսկվան փորձում է Ուկրաինան ներկայացնել որպես Բալթյան երկրների և նրանց քաղաքացիների համար սպառնալիք, ըստ Եվրոպական քաղաքականության կենտրոնի (EPC) վերլուծական կենտրոնի քաղաքականության վերլուծաբան Յուրայ Մաջինի։ Դա, նրա խոսքով, կարող է ուժեղացնել հակաուկրաինական տրամադրությունները տարածաշրջանի որոշ մասերում։
Մաջինը հավելել է, որ Մոսկվան նաև փորձում է ամաչեցնել Բալթյան երկրների կառավարություններին և ստեղծել անապահովության զգացում։
ԵՄ-ում Լատվիայի մշտական ներկայացուցչության խոսնակը հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ Մոսկվայի տեղեկատվական գործողության թիրախը «առաջին հերթին Ռուսաստանի ներքին լսարանն է, մասնավորապես նրանք, ովքեր սկսում են կասկածել երկրի կառավարող վերնախավի վրա»։
«Սակայն գործողությունը նաև նպատակ ունի նվազեցնել ՆԱՏՕ-ի միասնության և դաշնակիցներին պաշտպանելու վճռականության նկատմամբ վստահությունը, ինչպես նաև նվազեցնել հանրային աջակցությունը Ուկրաինային», – հավելել է խոսնակը։
Ռազմավարական տեսանկյունից սա խելացի մարտավարություն է, քանի որ այն ստեղծում է բավարար հավանական հերքման հնարավորություն Մոսկվայի համար՝ խուսափելու հստակ պատասխանատվությունից, ասել է Մաջինը։
Այնուամենայնիվ, Ուկրաինան ցույց է տվել իր կարողությունը զարգացնելու հեռահար հարվածային հնարավորություններ՝ առանց Բալթյան օդային տարածքին հույսը դնելու։ Կիևը մոտ մեկ տարվա ընթացքում արագացրեց իր «Ֆլամինգո» հրթիռի կառուցումը, որի գործողության շառավիղը մինչև 3000 կմ է։
Մաջչինի համար «Բալթյան օդային տարածքի օգտագործումը կապահովի սահմանափակ ռազմական օգուտ, միաժամանակ ստեղծելով մեծ քաղաքական ռիսկեր Կիևի ամենաուժեղ կողմնակիցներից մի քանիսի համար»։
Կրկնակի ներխուժումները տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ Բալթյան երկրների արտաքին գործերի նախարարները մեկնում են Շվեդիա՝ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին մասնակցելու համար, որտեղ, հավանաբար, կքննարկվի այս հարցը: Լատվիայի Ռինկևիչսը հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ Ռուտտեի հետ քննարկել է երկրի օդային տարածքը պաշտպանելու «լրացուցիչ քայլերը»:
