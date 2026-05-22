Հմայքի վիրավորանքից մինչև բացասական արձագանք. Գրենլանդիայում ԱՄՆ հյուպատոսության բացումը հանդիպեց բողոքի ցույցերի

Ամերիկյան բաժանումները տարածվեցին Նուուկում՝ վերաձևավորելով դիվանագիտությունն ու տեղական կյանքը։
ՆՈՒՈՒԿ, Գրենլանդիա – Հինգշաբթի օրը Գրենլանդիայի մայրաքաղաքում ԱՄՆ նոր հյուպատոսության բացումը մեծ բողոքի ցույցեր առաջացրեց, ինչը Վաշինգտոնի հույսով շաբաթ տևած հմայքի հարձակման գագաթնակետը վերածեց հասարակայնության հետ կապերի հետընթացի։
Նուուկում մոտ 1000 մարդ հավաքվել էր նոր 3000 քառակուսի մետր տարածք զբաղեցնող համալիրի դիմաց՝ թափահարելով Գրենլանդիայի դրոշները և վանկարկելով «Kalaallit Nunaat, kalaallit pigaat!» («Գրենլանդիան պատկանում է գրենլանդացիներին») և «ԱՄՆ, գնա տուն»։ Ցուցարարները շենքը արագ անվանեցին «Թրամփի աշտարակ» և մի պահ մեջքով շրջվեցին ԱՄՆ պաշտոնյաներից, նախքան ցրվելը։
«Լսեք մեզ։ Մենք վաճառքի չենք հանվում և ռազմական օբյեկտ չենք», – ամբոխին ասաց կազմակերպիչ և ակտիվիստ Աքկալուկկուլուկ Ֆոնտեյնը։ «Մենք չենք ընդունի Միացյալ Նահանգների սպառնալիքները մեր ինքնորոշման վերաբերյալ»։
Բողոքի ցույցերը ընդգծեցին Վաշինգտոնի կողմից ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք աճող վճռական արկտիկական դիվանագիտության նկատմամբ ցուցաբերվող բացասական արձագանքը, որի վարչակազմը կրկին կենտրոնացել է Գրենլանդիայի վրա՝ որպես ռազմավարական և աշխարհաքաղաքական մրցանակի։
Հյուպատոսության ներսում ամերիկացի դիվանագետները հյուրընկալել են տեղացի հյուրերի ընտրյալ խմբի՝ խմիչքներով և կենդանի երաժշտությամբ, որը հիմնականում բաղկացած էր հավայան երաժիշտներից։ Գրենլանդիայի մի քանի ականավոր գործիչներ, այդ թվում՝ վարչապետ Յենս-Ֆրեդերիկ Նիլսենը, մերժել են մասնակցելու հրավերները։
Մեկ հյուպատոսություն, երկու Ամերիկա
Բացումը նախատեսված էր Թրամփի դեսպան Ջեֆ Լենդրիի շաբաթական այցի ավարտին, որը փորձում էր մեղմել տեղական կասկածամտությունը անսովոր տեղեկատվական արշավի միջոցով, որը ներառում էր երեխաներին թխվածքաբլիթներ և բնակիչներին MAGA գլխարկներ բաժանելը։ Լենդրին լքել է Գրենլանդիան երդմնակալությունից մեկ օր առաջ։
Բացումից առաջ հրապարակված խմբագրականում Դանիայում ԱՄՆ դեսպան Քենեթ Հաուերին հյուպատոսությունը նկարագրել է որպես «մշտական, նպատակային դիվանագիտական հաստատություն», որը ազդարարում է Վաշինգտոնի երկարաժամկետ հանձնառությունը Գրենլանդիային։
Նման հաստատությունները «ներդրում են մեր ներկայության, լրջության և մնալու մտադրության մեջ», – գրել է նա։
Հաուերին նաև մատնանշեց Գրենլանդիայի արտաքին, անվտանգության և պաշտպանության ռազմավարությունը, որը կոչ է անում ավելի սերտ համագործակցության ԱՄՆ-ի հետ: Սակայն Գրենլանդիայի արտաքին քաղաքականությունը պաշտոնապես մնում է կապված Դանիայի Թագավորության հետ։
Դիվանագիտական ուղերձը կտրուկ հակադրվում էր Բարաք Օբամայի օրոք Կոպենհագենում ԱՄՆ նախկին դեսպան և Ջո Բայդենի քարոզարշավի փոխղեկավար Ռուֆուս Գիֆորդի ուղերձին, որը նույնպես այս շաբաթ Նուուկում էր՝ մասնակցելու «Գրենլանդիայի ապագան» կոնֆերանսին։
Գիֆորդը, որն իրեն բնութագրել է որպես «Ամերիկայի իրական մեծամասնության» ներկայացուցիչ, ասել է, որ շատ ամերիկացիներ անհանգստացած են Գրենլանդիայի և ԱՄՆ դաշնակիցների նկատմամբ Թրամփի հռետորաբանությունից։
«Թրամփի արտաքին քաղաքականությունը խաթարել է վստահությունը մեր ամենամոտ դաշնակիցների միջև ամբողջ աշխարհում՝ անընդհատ ահաբեկման մարտավարության հեղեղի պատճառով», – Euractiv-ին ասել է Գիֆորդը։
Հարցին, թե ինչու է Թրամփը շարունակում կենտրոնացած Գրենլանդիայի վրա, Գիֆորդը պատասխանեց. «Դուք խնդրում եք ինձ մտնել Թրամփի գլխի մեջ։ Դա անհնար է։ Ես պատասխանը չգիտեմ, բացի Արևմտյան կիսագնդում ամերիկյան գերիշխանությունը շարունակելու աղավաղված ցանկությունից»։
Ճնշում տեղացիների վրա
ԱՄՆ-ի նորացված ուշադրությունը սկսել է վերաձևավորել Նուուկի առօրյա կյանքը՝ մոտ 20,000 բնակչություն ունեցող քաղաքում, որտեղ քաղաքական լարվածությունը գնալով ավելի է տարածվում մասնավոր տարածքներում։
«ԱՄՆ-ի վերաբերյալ խիստ բևեռացված բանավեճը տարածվել է մեր հասարակության վրա», – ասաց Ուջամյուգագ Էնգելը, Նուուկի տեղական թանգարանի տնօրենը։ «Մարդ պետք է երկու անգամ մտածի, նախքան արդիական խնդիրների մասին խոսելը, հակառակ դեպքում դա կարող է կաֆեմիկը վերածել ընտանեկան կռվի», – ավելացրեց նա՝ նկատի ունենալով Գրենլանդիայի ավանդական բաց դռների տոնակատարությունը, որտեղ հրավիրվում են համայնքի բոլոր անդամները։
Նա նկարագրեց ամերիկացի այցելուների հետ կրկնվող անհարմար հանդիպումները, այդ թվում՝ մի տարեց զբոսաշրջիկի, որն իրեն ասել էր. «պատրաստվեք ԱՄՆ-ի կողմից գրավմանը, քանի որ Թրամփը միշտ ստանում է այն, ինչ ուզում է»։
Վերջին ամիսներին Նուուկը նաև գրավել է ծայրահեղ ակտիվիստների և քաղաքական օպորտունիստների։ Նուուկում դեռևս գտնվող ութսունամյա ամերիկացի Քլիֆորդ Սթենլին ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց ԱՄՆ-ի հետ ավելի սերտ ինտեգրման օգտին ստորագրություններ հավաքելու փորձի համար՝ ենթադրաբար տեղացիներին առաջարկելով մոտ 200,000 դոլար (173,000 եվրո) ստորագրման դիմաց։
ԵՄ-ն պահպանում է հեռավորությունը
Մինչ ամերիկացիները փորձում էին իրենց ժողովրդականությունը Արկտիկական կղզում, եվրոպացի ներկայացուցիչները պահպանում էին հեռավորությունը։ Հանձնակատար Ջոզեֆ Սիկելան, որը Նուուկում էր մինչև հինգշաբթի ուշ կեսօրը, հեռացավ առանց բացման արարողությանը մասնակցելու։ Նուուկում գտնվող ԵՄ պաշտոնյաները փոխարենը մնացին վերջերս բացված Եվրոպական հանձնաժողովի գրասենյակում։
Դանիական ներկայացուցչությունը նույնպես զգալիորեն սահմանափակ էր, քանի որ Կոպենհագենում կոալիցիոն բանակցությունների պատճառով պաշտոնապես որևէ բարձրաստիճան կառավարական պաշտոնյա չէր մասնակցում։
