Բինֆեյսի, Բաքեթհեդի և Բըրնհեմի ճակատամարտը։ Բոլորը ողջունում են կատակերգական կերպարներին ընտրական մրցավազքերում

Բարի գալուստ Declassified շաբաթական հումորային սյունակ։
Գրելու պահին բրիտանական քաղաքականության երկու տիտաններից ոչ մեկը՝ լորդ Բաքեթհեդը կամ կոմս Բինֆեյսը, չի հայտարարել, թե արդյոք կմասնակցի Մեծ Բրիտանիայի առաջիկա ընտրություններին։
Բարեբախտաբար, «Պաշտոնական Monster Raving Loony» կուսակցության Ալան «Հաուլին» Լոդ Հոուփը հունիսի 18-ին կմասնակցի Անգլիայի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող Մեյքերֆիլդի խորհրդարանի անդամի ընտրություններին, որտեղ Էնդի Բըրնհեմը հույս ունի վերադառնալ Վեստմինստեր և մրցել վարչապետ Քիր Սթարմերի հետ, ով հանտավիրուսային զբոսանավի վրա անցկացրած մեկ ամսվա ժողովրդականության արժանացել է։
Բաքեթհեդը և Բինֆեյսը բրիտանական ընտրությունների առանձնահատկություններն են, որոնք կատակերգական կերպարների երկարատև ավանդույթի մի մասն են, որոնք փորձում են տեղ ստանալ խորհրդարանում կամ, առնվազն, ամաչեցնել հիմնական թեկնածուներին։ Տարիների ընթացքում այլ հայտնի, թեև ծիծաղելի թեկնածուների թվում են ճչացող լորդ Սաչը, պարոն Ֆիշֆինգերը և Բորիս Ջոնսոնը։
Նայջել Ֆարաժը, որը յոթ անգամ չկարողացավ ընտրվել, մինչև վերջապես խորհրդարան մտնելը, մի անգամ պարտվեց անկախ թեկնածու Ջոն Սթիվենսին՝ նախկին Եվրախորհրդարանի անդամին, որին քարոզարշավի ժամանակ միացավ դելֆինի հագուստով մեկը։ Մեկնաբանության խնդրանքին դելֆինը Declassified-ին ասաց. «Կտ … «դեկտեմբերից առաջ Սուրբ Ծննդյան երաժշտություն նվագող խանութները պետք է փակվեն և վերածվեն հանրային գրադարանների» և «բոլոր նախկին վարչապետների համար պետք է ներդրվի ազգային ծառայություն»։
Միայն Մեծ Բրիտանիան չէ, որ ունի կատակերգու թեկնածուներ և կուսակցություններ։ Հնդկաստանում «Cockroach Janta Party»-ն ալիք է բարձրացնում՝ անդամակցության չափանիշների թվում ներառելով գործազուրկ լինելը, ծույլ լինելը, անընդհատ առցանց լինելը և «մասնագիտորեն բղավելու ունակությունը»։ Գրանցեք ինձ։
Եվ վերջին եվրոպական ընտրություններում՝ 2024 թվականին, կային բազմաթիվ տարօրինակ կուսակցություններ, որոնց օգտին կարելի էր քվեարկել, այդ թվում՝ Շվեդիայի Ond Kyckling Partiet-ը կամ «Չար հավի կուսակցությունը», որի գլխավոր նպատակը, կարծես, ցույց տալն էր, թե որքան հեշտ է հայտնվել քվեաթերթիկում։
Իհարկե, ԱՄՆ-ում երբեք կատակերգու թեկնածուներ չեն առաջադրվել ընտրություններում, և, անշուշտ, ոչ 2016, 2020 և 2024 թվականների ազգային քվեաթերթիկներում։
Ոչ, սպասեք, կա Vermin Love Supreme-ը, որը մասնակցել է բազմաթիվ ընտրությունների՝ քարոզարշավի այնպիսի խոստումներով, ինչպիսիք են՝ մարդկանցից ատամները լվանալու պահանջը, զոմբի-ապոկալիպսիսի մասին իրազեկվածությունը և յուրաքանչյուր ամերիկացու համար անվճար պոնիի խոստումը։
«Մի՞թե ես քեզ չգիտեմ ինչ-որ տեղից։ Մի՞թե դու մի ժամանակ ինձ համար չես աշխատել»։
Շնորհակալություն բոլոր գրառումների համար։ Ահա մեր փոստարկղից լավագույնը. մրցանակ չկա, բացի ծիծաղի նվերից, որը, կարծում եմ, բոլորս կարող ենք համաձայնել, որ շատ ավելի նախընտրելի է, քան կանխիկը կամ ալկոհոլը։
«Իմ շաբաթը՞։ Օր օրի իմ պրոկտոլոգը դա անում է»։ Շոն Յանգ
