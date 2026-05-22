Մելոնիի՝ միջուկային էներգիան վերականգնելու ջանքերը բախվում են Իտալիայի հին ուրվականներին

Միջուկային էներգիան թունավոր թեմա է եղել Իտալիայում 40 տարի առաջ Չեռնոբիլի աղետից ի վեր։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին ցանկանում է չեղարկել միջուկային էներգիայի չորս տասնամյակի արգելքը՝ խաղադրույք կատարելով, որ էներգետիկ անվտանգության վերաբերյալ մտավախությունները և էլեկտրաէներգիայի գների աճը կօգնեն նրան հաջողության հասնել այնտեղ, որտեղ նախկին կառավարությունները ձախողվել են։
Սակայն Եվրոպայի ամենաատոմային սկեպտիկներից մեկին համոզելը, որ տեխնոլոգիան անվտանգ է, հեշտ չի լինի, և անփույթ արշավը կարող է հակառակ ազդեցություն ունենալ Մելոնիի և նրա աջակողմյան կոալիցիայի վրա։
Անցյալ շաբաթ Իտալիայի վարչապետը հայտարարեց, որ իր կառավարությունը այս ամռանը կհաստատի իրավական շրջանակ՝ միջուկային էներգիայի վերադարձի ճանապարհը հարթելու համար՝ պնդելով, որ երկրին անհրաժեշտ են նոր գործիքներ՝ իրեն պաշտպանելու անկայուն բրածո վառելիքի շուկաներից և աշխարհաքաղաքական ցնցումներից։
«Մինչև ամառ կհաստատվի համապատասխան օրենքը և կընդունվեն կիրարկող հրամանագրերը՝ Իտալիայում միջուկային էներգիայի արտադրությունը վերսկսելու համար անհրաժեշտ իրավական շրջանակը հաստատելու համար», – Իտալիայի սենատում ասաց Մելոնին։
Առաջարկը նշանավորում է Իտալիայի ամենաակնհայտ միջուկային էներգիայի կողմնակից շրջադարձը 2010-ականների սկզբից ի վեր և կենտրոնանում է այսպես կոչված փոքր մոդուլային ռեակտորների կամ SMR-ների վրա, որոնք կոմպակտ միջուկային բլոկներ են, որոնք դեռևս մեծ մասամբ գտնվում են նախատիպի կամ վաղ տեղակայման փուլում ամբողջ աշխարհում: SMR-ները նախագծված են ավանդական ռեակտորներից փոքր լինելու և տեսականորեն ավելի արագ և էժան կառուցվելու համար։
Սակայն քաղաքական թափից անկախ, փորձագետները զգուշացնում են, որ Իտալիան տարիներ է, և հնարավոր է՝ մի քանի կառավարություն, հեռու է որևէ գործողության։
«Այս օրինագիծը չի վերականգնում միջուկային էներգիան Իտալիայում», – ասաց Լուկա Ռոմանոն, միջուկային էներգիայի կողմնակից մեկնաբան, որը հայտնի է որպես «Ատոմային պաշտպան» առցանց: «Այն պարզապես սահմանում է դրա վերականգնման կանոնները»։
Հանրաքվեի գործոնը
Կառավարության ծրագրի համաձայն՝ Իտալիայի խորհրդարանը նախ պետք է հաստատի շրջանակային օրենք: Այնուհետև Հռոմը կունենա մինչև 12 ամիս ժամանակ՝ կիրարկող հրամանագրեր մշակելու համար, նախքան նախագծերի, վայրերի կամ տեխնոլոգիաների վերաբերյալ որևէ կոնկրետ որոշում սկսելը։
Սա նաև այն պահն է, երբ Իտալիայի հին միջուկային ուրվականները կարող են վերադառնալ։ «Այդ փուլում հանրաքվեի անցկացումը դառնում է հավանական», – ասաց Ռոմանոն՝ նշելով, որ Իտալիայի միջուկային պատմությունը բազմիցս որոշվել է քվեատուփերում, այլ ոչ թե երկարաժամկետ արդյունաբերական պլանավորման միջոցով։
Իտալիան փակեց իր ռեակտորները 1987 թվականին Չեռնոբիլի աղետից հետո անցկացված հանրաքվեից հետո։ Ատոմային էներգետիկան վերակենդանացնելու երկրորդ փորձը, որը տեղի ունեցավ հանգուցյալ կենտրոնամետ վարչապետ Սիլվիո Բեռլուսկոնիի օրոք, ձախողվեց Ֆուկուսիմայի վթարից հետո, որը հանգեցրեց ևս մեկ հանրաքվեի 2011 թվականին։
Սակայն այդ քվեարկությունները երբեք միայն տեխնոլոգիայի վերաբերյալ չէին։ Դրանք նաև արտացոլում էին ինստիտուտների նկատմամբ խորը անվստահությունը, անվտանգության վերաբերյալ վախերը և ավելի լայն քաղաքական մշակույթը, որը կասկածամիտ էր պետական աջակցություն ունեցող խոշոր ենթակառուցվածքային նախագծերի նկատմամբ, դինամիկա, որը, ըստ փորձագետների, դեռևս ձևավորում է բանավեճը այսօր։
Վերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ իտալացիները այլևս ճնշող մեծամասնությամբ դեմ չեն միջուկային էներգիային։ Վերջին երկու տարիների ընթացքում մի քանի հարցումներ ցույց են տվել, որ աջակցությունը տատանվում է 50 տոկոսի շուրջ կամ մի փոքր ավելի բարձր, ինչը կտրուկ փոփոխություն է ընդամենը մի քանի տարի առաջվա համեմատ, երբ ընդդիմությունը հստակորեն գերիշխում էր։
Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժումը, էլեկտրաէներգիայի գների աճը և արդյունաբերական մրցունակության վերաբերյալ աճող մտահոգությունները մեղմացրել են հանրային դիմադրությունը, մասնավորապես երիտասարդ ընտրողների և բիզնես խմբերի շրջանում։
Այնուամենայնիվ, Համաշխարհային միջուկային ասոցիացիայի կողմից վերջերս անցկացված հարցման համաձայն, Իտալիան շարունակում է շատ ավելի կասկածամիտ լինել միջուկային էներգիայի նկատմամբ, քան ԵՄ անդամ երկրների մեծ մասը, և վերլուծաբանները զգուշացնում են, որ աջակցությունը մնում է մակերեսային և խիստ խոցելի քաղաքականացման նկատմամբ։
Հարցման հեղինակ Ալեսանդրա Ղիսլերին Il Foglio-ին տված հարցազրույցում զգուշացրել է, որ ցանկացած հանրաքվեի արշավ կարող է արագ վերածվել կառավարության վերաբերյալ ավելի լայն քաղաքական դատողության, քան էներգետիկ քաղաքականության վերաբերյալ տեխնիկական բանավեճի։
Այդ ռիսկը կարևոր է Իտալիայում, որտեղ հանրաքվեները հաճախ վերածվել են իշխանության գլուխ կանգնած կառավարությունների դեմ բողոքի քվեարկության՝ անկախ հարցի էությունից։
Ռոմանոյի խոսքով՝ խնդիրը բարդանում է Իտալիայի անկայուն քաղաքական համակարգով։ «Միշտ բարդ է սկսել միջուկային ծրագիր, երբ քաղաքական կուսակցությունների միայն կեսն է աջակցում դրան», – ասել է նա։ «Եթե մեկ կառավարություն ստորագրում է պայմանագրեր, իսկ հաջորդը չեղարկում է ամեն ինչ, անորոշությունը վերածվում է ֆինանսական ռիսկի»։
Տեղական ընդդիմության մղձավանջ
Նույնիսկ եթե ազգային օրենսդրությունն ընդունվի, փորձագետները նշում են, որ տեղական ընդդիմությունը և թույլտվությունները կարող են դառնալ ամենամեծ խոչընդոտը: «Իտալիայում գլխավոր խոչընդոտը տեղական համայնքի ընդդիմությունն է», – ասաց Ռոմանոն՝ զգուշացնելով, որ վարչական բողոքարկումները և տարածաշրջանային դատարանների մարտահրավերները կարող են տարիներով հետաձգել ենթակառուցվածքային նախագծերը:
Էներգետիկայի վերլուծաբան Դավիդե Տաբարելլին ասաց, որ այս միտումն արդեն տեսանելի է վերականգնվող էներգիայի, ցանցերի և այլ ռազմավարական ենթակառուցվածքների դեպքում: «Իտալիայում, ինչպես Եվրոպայի մեծ մասում, ոչինչ չի կարելի անել առանց տեղական իշխանությունների կողմից խոչընդոտներ ստեղծելու», – ասաց նա՝ պնդելով, որ միջուկային նախագծերը, հավանաբար, ավելի ուժեղ դիմադրության կհանդիպեն իրենց քաղաքական զգայունության պատճառով:
Այդ լարվածությունը բացահայտում է այն, ինչը վերլուծաբանները նկարագրում են որպես Իտալիայի միջուկային պարադոքս:
Երկիրը տասնամյակներ առաջ հրաժարվել է ներքին միջուկային արտադրությունից, սակայն դեռևս մեծապես կախված է Ֆրանսիայից ներմուծվող էլեկտրաէներգիայից, որի մեծ մասը արտադրվում է ֆրանսիական ռեակտորների կողմից: «Կարծես Ֆրանսիան ավելի քան 30 տարի ունի երեք միջուկային ռեակտոր, որոնք աշխատում են Իտալիայի համար», – ասաց Տաբարելլին:
Կառավարությունը պնդում է, որ միջուկային արտադրության վերսկսումը կնվազեցնի այդ կախվածությունը՝ միաժամանակ ամրապնդելով Իտալիայի արդյունաբերական բազան: Սակայն քննադատները մերժում են այս ծրագիրը՝ այն համարելով քաղաքականապես հարմար, բայց տնտեսապես անիրատեսական:
Իտալիայի փոխվարչապետ Մատեո Սալվինին պատկերված է Հռոմի Պալացո Չիջիում, 2026 թվականի ապրիլի 30-ին: | Սիմոնա Գրանատի – Corbis/Corbis via Getty Images
ԵՄ-ի «Ձախեր» խմբակցության անդամ Դարիո Տամբուրանոն կառավարության առաջարկը անվանել է «քաղաքական քարոզչություն»:
«Այս ենթադրական կայանները կարտադրեն առաջին կիլովատտ-ժամերը 15 տարվա ընթացքում, եթե ամեն ինչ լավ ընթանա», – ասել է նա: «Այսպես կոչված հաջորդ սերնդի միջուկային էներգիան գոյություն չունի»:
Տարիներ անց
Փոխվարչապետ Մատեո Սալվինին բազմիցս ակնարկել է, որ Իտալիան կարող է գործող ռեակտորներ ունենալ մինչև 2032 թվականը:
Սակայն փորձագետները նշում են, որ այդ ժամկետները խիստ լավատեսական են այն երկրի համար, որը զրոյից վերակառուցում է միջուկային ոլորտը:
«Առաջին ռեակտորներից մեկի կառուցման համար, ամենայն հավանականությամբ, կպահանջվի 12-15 տարի», – ասել է Ռոմանոն:
Ռոմանոն ասել է, որ քաղաքական գործիչները «հաճախ հստակ պատկերացում չունեն միջուկային էկոհամակարգի մասին» և կարող են «չափազանց լավատես կամ չափազանց հոռետես լինել, իսկ ընկերությունները հակված են չափազանցնել այն, թե ինչ կարող են ապահովել և որքան արագ»:
Եվրոպայում միջուկային էներգիան աստիճանաբար վերականգնում է քաղաքական ընդունումը։ Շվեդիան, Ֆինլանդիան և Մեծ Բրիտանիան ընդլայնում կամ երկարաձգում են միջուկային ծրագրերը, մինչդեռ Բելգիան չեղարկել է իր պլանավորված փուլային դադարեցումը։ Նիդեռլանդները ուսումնասիրում է նոր ռեակտորներ, իսկ Դանիան վերանայում է իր երկարատև արգելքը։
«Միջուկային էներգիան Եվրոպայում ավելի ու ավելի երկկուսակցական է դառնում», – ասաց Ռոմանոն։ «Ես չեմ կարծում, որ Իտալիան դեռ այնտեղ է»։
