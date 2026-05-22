Նավթի գները բարձրանում են, եվրոպական բաժնետոմսերը՝ անկում՝ Մերձավոր Արևելքում խաղաղության անորոշ հեռանկարների պատճառով

ԱՄՆ-ի կողմից ԵՄ ներմուծման վրա մաքսատուրքերը ուժի մեջ են մտնում:
Նավթի գները բարձրացան, եվրոպական ֆոնդային շուկաները նահանջեցին, իսկ դոլարը ամրապնդվեց հինգշաբթի օրը, քանի որ Մերձավոր Արևելքում խաղաղության համաձայնագրի հույսերը մարեցին բանակցությունների վիճակի վերաբերյալ հակասական վերնագրերի պատճառով։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերջին քննարկումները որակել է որպես համաձայնագրի և վերսկսված հարվածների «սահմանագծին»։
Իրանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Պակիստանի բանակի հրամանատարը պետք է հինգշաբթի օրը այցելեր Իրան, իսկ Իսլամաբադը միջնորդում էր Թեհրանը, քանի որ Թեհրանը քննարկում էր պատերազմը դադարեցնելու ԱՄՆ նոր առաջարկը։
«Շուկաները նահանջեցին ամբողջ Եվրոպայում, քանի որ Իրանի պատերազմը դադարեցնելու սպասման խաղը շարունակվեց», – ասաց Դեն Քոթսվորթը, AJ Bell-ի շուկաների ղեկավարը։
Ասիայում տեխնոլոգիական բաժնետոմսերի համար ավելի վաղ մեծ աճ է գրանցվել, քանի որ չիպերի հսկա Nvidia-ն գրանցել է ռեկորդային եռամսյակային եկամուտ՝ 81.6 դոլար միլիարդ դոլար՝ գերազանցելով Ուոլ Սթրիթի կանխատեսումները արհեստական ինտելեկտի սարքավորումների անսպառ պահանջարկի վերաբերյալ։
Տրամադրությունը նաև խթանվեց Էլոն Մասկի կողմից SpaceX բաժնետոմսերի հանրային վաճառքի հայտ ներկայացնելով, որը կարող է լինել պատմության մեջ ամենամեծ նախնական հանրային առաջարկը։
Հարավային Կորեայի Kospi ինդեքսը աճել է 8.4 տոկոսով՝ Samsung Electronics-ի բաժնետոմսերի շնորհիվ, այն բանից հետո, երբ արհմիությունները դադարեցրել էին խմբի վրա ազդող 18-օրյա գործադուլը։
Ճապոնիայի Nikkei ինդեքսն ավարտվել է 3.1 տոկոս աճով
Սակայն, երբ Եվրոպայում առևտուրը սկսվել էր կեսօրից հետո, բոլորի ուշադրությունը սևեռված էր ԱՄՆ-Իրան պատերազմի զարգացումների և մայրցամաքի տնտեսությունների համար հնարավոր հետևանքների վրա։
ԵՄ-ն հինգշաբթի օրը զգուշացրեց, որ եվրոգոտու աճը այս տարի կլինի սպասվածից ցածր, իսկ գնաճը զգալիորեն բարձր կլինի կանխատեսվածից, քանի որ Մերձավոր Արևելքի պատերազմը և դրան հաջորդած էներգետիկ ցնցումը իրենց հետքն են թողնում։
Դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ հիմնական հարցումը ցույց տվեց, որ եվրոգոտու գործարար ակտիվությունը մայիսին ավելի է կրճատվել՝ ճնշված հակամարտության պատճառով առաջացած թույլ պահանջարկով։
S&P Global-ի կողմից հրապարակված եվրոգոտու գնումների մենեջերների ինդեքսը (PMI), որը տնտեսության ընդհանուր առողջության կարևոր չափանիշ է, գրանցել է… 47.5՝ 31 ամսվա ամենացածր ցուցանիշը՝ ապրիլի 48.8-ից հետո։
50-ից բարձր ցուցանիշը ցույց է տալիս աճ, մինչդեռ 50-ից ցածր ցուցանիշը՝ կրճատում։
Միևնույն ժամանակ, Մեծ Բրիտանիայի մասնավոր հատվածի ակտիվությունը այս ամիս անսպասելիորեն կրճատվել է՝ նշելով արտադրության առաջին անկումը մեկ տարուց ավելի ժամանակահատվածում, հավելել է S&P Global-ը։
«Մեծ Բրիտանիայի տնտեսությունը կանգնած է կատարյալ փոթորկի առջև, քանի որ քաղաքական անորոշության աճը լրացնում է Մերձավոր Արևելքում պատերազմի աճող ազդեցությունը», – ասել է Քրիս Ուիլյամսոնը, S&P Global Market Intelligence-ի գլխավոր բիզնես տնտեսագետը։
Կորպորատիվ ճակատում SpaceX-ի կողմից ԱՄՆ կարգավորող մարմիններին ներկայացված դիմումը ուրվագծել է այն, ինչը կարող է դառնալ պատմության մեջ ամենամեծ նախնական հանրային առաջարկը, քանի որ Մասկի հրթիռային և արբանյակային ընկերությունը ձգտում է ներգրավել մինչև 75 միլիարդ դոլար։
Այլ կորպորատիվ նորություններում, ֆրանսիական տեսախաղերի հսկա Ubisoft-ի բաժնետոմսերը հինգշաբթի օրը ավելի քան 15 տոկոսով անկում ապրեցին, այն բանից հետո, երբ ընկերությունը հայտարարեց հիասթափեցնող տարեկան արդյունքների մասին և կանխատեսեց հետագա ցավեր գալիք տարում։
«Assassin’s Creed» և «Rayman» մշակողը հունվարին զգուշացրել էր հավանական ազդեցության մասին, որի արդյունքում յոթ խաղ չեղարկվեց, իսկ վեցը՝ հետաձգվեց։
