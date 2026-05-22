ԱՄՆ պետքարտուղարությունը հաստատել է Ուկրաինային Hawk հրթիռային համակարգի սարքավորումների հնարավոր վաճառքը. Լուսանկար

ԱՄՆ պետքարտուղարությունը հաստատել է, որ հնարավոր է՝ Ուկրաինային Hawk հրթիռային համակարգի սարքավորումներ վաճառեն ընդհանուր 108,1 միլիոն դոլար արժողությամբ։
Ըստ հաղորդագրության՝ առաջարկվող վաճառքը կնպաստի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության և ազգային անվտանգության նպատակների իրականացմանը, կբարելավի Ուկրաինայի կարողությունը՝ հակազդելու ներկա և ապագա սպառնալիքներին:
Պետքարտուղարությունը շեշտում է, որ այս սարքավորման առաջարկվող վաճառքը չի փոխի տարածաշրջանում ռազմական հավասարակշռությունը և որևէ վատ ազդեցություն չի ունենա ԱՄՆ պաշտպանական պատրաստության վրա:
