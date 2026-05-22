22/05/2026

EU – Armenia

Օրացույցում տոնական օր կավելանա. նախագիծ է ներկայացվել

infomitk@gmail.com 22/05/2026 1 min read

Վարչապետի աշխատակազմը e-draft.am կայքում հանրային քննարկման է ներկայացրել նախագիծ, որով առաջարկվում է «Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» օրենքով հունիսի 23-ը նշել որպես հանրային ծառայողի օր:

Հիմնավորման մեջ նշվում է. «ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշումներով սահմանվել են Հայաստանի Հանրապետությունում ազգային անվտանգության մարմինների աշխատողի օրը՝ հունվարի 8-ին, փրկարարի օրը՝ սեպտեմբերի 4-ին, դատախազության աշխատողի օրը՝ հուլիսի 1-ին, հարկադիր կատարողի օրը՝ մայիսի 5-ին, քննչական կոմիտեի ծառայողի օրը՝ հոկտեմբերի 8-ին, ոստիկանության օրը՝ ապրիլի 16-ին, քրեակատարողական ծառայողի օրը՝ հոկտեմբերի 19-ին, մարդու իրավունքների միջազգային օրը՝ դեկտեմբերի 10-ին և այլն:

Այս իրավիճակը առաջացնում է հանրային ծառայության բազմազանություն, որը հակասում է հանրային ծառայության զարգացման ներկա օրակարգին։ Այս համատեքստում կարևորվում է Հայաստանի Հանրապետությունում հռչակել հանրային ծառայողի մեկ միասնական օր։

Նախագծի ընդունմամբ նախատեսվում է գնահատել, քաջալերել, խրախուսել, շահադրդել, արժևորել և ընդգծել հանրային ծառայողների դերն ու կարևորությունը երկրի կայուն զարգացման, հանրային ծառայությունների արդյունավետ մատուցման, նոր գաղափարների և արդեն իսկ ձեռքբերված փորձի կիրառմամբ միասնական քաղաքականության մշակման գործում:

2002 թվականի դեկտեմբերի 20-ին ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեան 57/277 բանաձևով հունիսի 23-ը հռչակել է «Հանրային ծառայության օր», որի 3-րդ կետի համաձայն՝ «Գլխավոր ասամբլեան որոշում է, հունիսի 23-ը հռչակել Միավորված ազգերի կազմակերպության հանրային ծառայության օր և խրախուսում է անդամ պետություններին հատուկ միջոցառումներ կազմակերպել այդ օրը՝ ընդգծելու հանրային ծառայության ներդրումը զարգացման գործընթացում»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ծառուկյանը չհրապարակեց Կոտայքում ազատված 52 պարեկների (պարեՏների) անունները՝ ստեց

22/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Եթե մենք չլինենք 18 տարեկան երեխաների կողքին, ո՞վ պետք է լինի». կամավոր Գևորգ Ինջիղուլյանը զոհվել է հոկտեմբերի 8-ին Հադրութում. Լուսանկարներ

22/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Անկլավների թեմայից չենք կարող հրաժարվել, ինքներս ունենք անկլավ

22/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Օրացույցում տոնական օր կավելանա. նախագիծ է ներկայացվել

22/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միայն այս տարի 800 զինվոր ենք գերեվարել․ Զելենսկին՝ ՌԴ կորուստների մասին

22/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծառուկյանը չհրապարակեց Կոտայքում ազատված 52 պարեկների (պարեՏների) անունները՝ ստեց

22/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ռոսսելխոզնադզորը» հիմա էլ խնդիրներ է տեսնում Հայաստանից մրգերի և բանջարեղենի մատակարարման հետ կապված

22/05/2026 infomitk@gmail.com