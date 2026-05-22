EUCO բովանդակության ստեղծողները «չեն փոխարինի ԵՄ լրագրողներին», ասում է ազդեցիկ անձը

Խորհրդի՝ ազդեցիկ անձանց գագաթնաժողովներին հրավիրելու ծրագիրը տարակուսանք էր առաջացրել։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԵՄ նախարարների և առաջնորդների բարձր մակարդակի հանդիպումներին մասնակցող ազդեցիկ անձինք չեն փոխարինի լրագրողներին, ասել է ԵՄ Խորհրդի հետ աշխատող բովանդակության ստեղծողը։
27-ամյա ազդեցիկ անձը՝ Պիետրո Վալետտոն, հաջորդ շաբաթ հրավիրվել է Խորհուրդ՝ այսպես կոչված «բացառիկ փորձի» համար, որի ընթացքում ստեղծողները հնարավորություն կունենան տեսնելու ԵՄ հաստատության կուլիսներում կատարվողը։ Հուլիսից ազդեցիկ անձինք կհրավիրվեն նաև Բրյուսելում կայանալիք ԵՄ առաջնորդների գագաթնաժողովներին, ինչպես նաև որոշակի նախարարական հանդիպումների, ինչպես այս ամսվա սկզբին հաղորդել էր POLITICO-ն։
Այդ հայտարարությունը հարուցել է այդ գագաթնաժողովներն ու հանդիպումները լուսաբանող լրագրողների դժգոհությունը։ Սակայն Վալետտոն ասել է, որ ազդեցիկ անձինք չեն խաթարի հավատարմագրված լրագրողների աշխատանքը։
«Դա առանձին բան է լրագրողներից», – ասել է Վալետտոն։ «Դա այնպիսին չէ, ինչպես անում է ԱՄՆ-ն, որտեղ Սպիտակ տունը հրավիրում է որոշակի ստեղծողների լուսաբանելու նրանց», – շարունակել է նա։
ԵՄ գագաթնաժողովներին հրավիրված ցանկացած բովանդակության ստեղծող կկարողանա մասնակցել մամուլի ասուլիսների և դռների մոտ, բայց նրանց չի թույլատրվի հարցեր տալ՝ համաձայն Խորհրդի կողմից այս ամսվա սկզբին դիվանագետներին ներկայացված ծրագրերի։
«Բովանդակության ստեղծողները միշտ կլինեն ուղեկցվող և չեն դիտարկվի որպես լրատվամիջոցներ, այդ թվում՝ հավատարմագրման կամ լրատվամիջոցներին հասանելիության հարցերում», – ասել է Խորհրդի պաշտոնյան։
Բրյուսելում տեղակայված արտասահմանյան թղթակիցների ասոցիացիայի՝ API-ի նախագահ Դաֆիդ աբ Յագոն քննադատել է այս քայլը։
«Սեղմումները, դիտումները և տպավորությունները հիանալի են TikTok-ում և Instagram-ում։ Սակայն հիմնական փաստը մնում է. ազդեցիկ անձինք մամուլի ասուլիսներում և գագաթնաժողովներում պարտավոր չեն լինի բացահայտել, թե ով է վճարում իրենց», – ասել է նա։
«Ի տարբերություն դրա, ԵՄ-ում հավատարմագրված լրագրողներից չի սպասվում վարձատրություն ընդունել գեղեցիկ պատմություններ գրելու դիմաց։ Դա այսպես կոչված լրագրողական էթիկա է»։
Վալետտոն պնդում է, որ ազդեցիկ անձանց դերը տարբեր կլինի՝ իրեն անվանելով տեղեկատվության «տարածող»։
«Դա ավելի շատ նման է ինստիտուտի ցուցադրմանը, քանի որ այս պահին այն շատ է տառապում՝ համեմատած Հանձնաժողովի և Խորհրդարանի հետ», – ասաց նա: «Մարդիկ իրականում չգիտեն, թե ինչ է Խորհուրդը»:
Սակայն նա ասաց, որ ազդեցիկ անձինք, որոնց չի վճարվում, և որոնց հրավիրում են այցելել Խորհուրդ, կարող են որոշել, թե ինչ են ուզում ընդգծել, առանց Խորհրդի կողմից մուտքի դիմաց պահանջվող «արդյունքների»:
Խորհրդի քայլը հաջորդում է ԵՄ մյուս երկու հիմնական հաստատությունների նմանատիպ առաջարկներին՝ ողջունելու բովանդակության ստեղծողներին՝ նոր լսարան գտնելու նպատակով:
Եվրոպական հանձնաժողովի վերջերս անցկացված «Պաշտպանեք այն, ինչ կարևոր է» արշավի շրջանակներում, որը կենտրոնանում է անվտանգության, ժողովրդավարության և խաղաղության վրա, ԵՄ գործադիր մարմինը ընտրել է 50 ստեղծողի՝ արշավի վրա աշխատելու համար:
«Նրանք չեն վճարվում և ունեն լիակատար խմբագրական ազատություն՝ որոշելու, թե արդյոք և ինչպես աջակցել արշավին», – ասաց Հանձնաժողովի խոսնակը:
Վալետտոն ասաց, որ Խորհրդարանն «ամենամեծ օգտագործում է» ստեղծողներին՝ մատնանշելով սննդի բլոգերներին և նորաձևության ազդեցիկ անձանց, որոնք հրավիրվել են Բրյուսելում անցկացվող միջոցառումներին կամ Ստրասբուրգում անցկացվող լիագումար նիստերին:
«Դա պայմանավորված է նրանով, որ նրանք ցանկանում են հասնել նոր լսարանի», – ասաց նա: «Գուցե նրանք [Խորհրդարանը] երեք կամ չորս օր լուսաբանում ստանան այնպիսի լսարանի առջև, որը սովորաբար դա չի դիտարկում»:
