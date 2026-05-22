Եվրոպայի առաջատար տեխնոլոգիական ղեկավարը զգուշացնում է, որ Բրյուսելը վանում է արհեստական ​​բանականության ընկերություններին

ԵՄ կանոնակարգերը սահմանափակող են և չեն համապատասխանում արդյունաբերության կարիքներին, ասել է ASML-ի գործադիր տնօրեն Քրիստոֆ Ֆուկեն։
ՎԵԼԴՀՈՎԵՆ, Նիդեռլանդներ — Լավ լուսավորված հանդիպումների սենյակը, որտեղ Քրիստոֆ Ֆուկեն ընդունում է այցելուներին, պարունակում է նվերների փոքրիկ սրբավայր, կորպորատիվ մասունքներ, որոնք թողել են կառավարության ներկայացուցիչները և գործադիրները, ովքեր ուխտագնացություն են կատարում այս փոքրիկ հոլանդական քաղաք՝ տեսնելու Եվրոպայի ամենաարժեքավոր տեխնոլոգիական ընկերության ղեկավարին։
Նրանք գալիս են, քանի որ նրա ընկերությունը՝ ASML-ը, արտադրում է աշխարհի ամենաառաջադեմ չիպերի հետևում կանգնած մեքենաները։ Եվ Ֆուկեն ցանկանում է ուղերձ հղել Բրյուսելին. Եվրոպան վատ աշխատանք է կատարում արհեստական բանականության ոլորտում և ռիսկի է դիմում կորցնել ընկերությունները այլ տարածաշրջաններում։
Որպես սմարթֆոնների, մեքենաների, տվյալների կենտրոնների և համաշխարհային տնտեսությունը վերաձևավորող արհեստական բանականության համակարգերի համար նախատեսված չիպերը տպող մեքենաների մատակարար, ASML-ը գտնվում է տեխնոլոգիական աշխարհի կենտրոնում։ Այն Եվրոպայի ամենամեծ տեխնոլոգիական ընկերությունն է շուկայական կապիտալիզացիայի առումով, որը գնահատվում է 515 միլիարդ եվրո՝ ավելի քան 44,000 աշխատակիցներով։
Ֆուկեն այն դեմքն է, որի առջև իրենց դռները բացում են կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաները և տեխնոլոգիական ղեկավարները: Անցյալ ամիս նա հանդիպել է ԱՄՆ առևտրի նախարար Հովարդ Լուտնիկի հետ, իսկ վերջերս զրուցել է Tesla-ի և SpaceX-ի հիմնադիր Էլոն Մասկի հետ: Հարցին, թե արդյոք նա ունի Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հեռախոսահամարը, նա ժպտաց և ասաց, որ նրանք «վերջերս զրուցել են»:
Եվ այնուամենայնիվ, Ֆուկեի մեկնաբանությունները, որոնք արվել են տված բացառիկ հարցազրույցում իր ընկերության գրասենյակներում, որտեղ շինարարական կռունկները զբաղված են ևս մեկ ընդլայնմամբ, բացահայտում են Բրյուսելի և Եվրոպայի արդյունաբերական չեմպիոնների միջև խորացող պառակտումը: ԵՄ-ն ցանկանում է կարգավորել և սուբսիդավորել իր ճանապարհը դեպի արհեստական բանականության արդիականություն, բայց ASML-ի ղեկավարն ասում է, որ դաշինքը խոչընդոտներ է ստեղծում ընկերությունների համար, նախքան այն կստեղծի արհեստական բանականության կիրառությունների պահանջարկ, որը կդարձնի Եվրոպան մրցունակ:
Այդ թուլությունը տեսանելի է ASML-ի սեփական գրքերում. ընկերության մեքենաների վաճառքի 99 տոկոսը գալիս է Եվրոպայից դուրս, ասաց Ֆուկեն, ինչը ցնցող ցուցանիշ է Նիդեռլանդներում գտնվող և համաշխարհային արհեստական բանականության մատակարարման շղթայի կենտրոնական դեր ունեցող ընկերության համար:
Նա մասնավորապես մատնանշեց ԵՄ-ի արհեստական բանականության մասին օրենքը՝ տեխնոլոգիայի համար բլոկի կարևորագույն կանոնագիրքը, որպես Բրյուսելի կողմից սահմաններ սահմանելու օրինակ, նախքան եվրոպական ընկերությունները կստեղծեին իրենց սեփական ուժեղ արհեստական բանականության արտադրանքը։
«Մենք չսկսեցինք վազել, մենք նույնիսկ չսկսեցինք քայլել, և մեր առջև արդեն իսկ կային բոլոր խոչընդոտները, որոնք թույլ չէին տալիս նույնիսկ առաջին քայլը անել», – ավելացրեց Ֆուկեն՝ պնդելով, որ սա «չի ծառայում արդյունաբերությանը»։
Քննադատությունը հնչեց Եվրոպայի խոշորագույն ընկերությունների կողմից արհեստական բանականության մասին օրենքը մեղմելու ամիսներ շարունակ ճնշումներից հետո։ Մայիսի սկզբին ASML-ը միացավ Airbus-ին, Ericsson-ին, Mistral-ին, Nokia-ին, SAP-ին և Siemens-ին՝ զգուշացնելով ֆոն դեր Լեյենին, որ օրենսդրությունը կարող է խոչընդոտել եվրոպական ընկերություններին, նախքան նրանք կարողանան մրցակցել ԱՄՆ-ի և Չինաստանի մրցակիցների հետ։
ԵՄ քաղաքականության մշակողներն արդեն իսկ քայլեր են ձեռնարկել օրենքի մի մասը հետաձգելու և արդյունաբերական արհեստական բանականության կիրառությունների համար պոտենցիալ ավելի թեթև ռեժիմ մշակելու ուղղությամբ՝ այս ամսվա սկզբին ընդունված պարզեցման փաթեթի շրջանակներում։
Ֆուկեն ողջունեց այդ փոփոխությունը, սակայն պնդեց, որ նույն տրամաբանությունը պետք է կիրառվի նաև մեքենաների և արդյունաբերական օգտագործման սահմաններից դուրս՝ զգուշացնելով, որ եվրոպական ընկերությունները արհեստական բանականության զարգացումը կտեղափոխեն այլուր, եթե դաշինքի կանոնները մնան չափազանց սահմանափակող։
«Եթե նրանք չկարողանան դա անել այստեղ, ապա կանեն դա այլուր», – ասաց նա։
Ֆուկեն մերժեց Եվրոպական հանձնաժողովի ջանքերը՝ պարզեցնելու իր կանոնակարգերը Բրյուսելի տերմինաբանության մեջ հայտնի որպես համալիր փաթեթներ։ «Այն միտքը, որ դուք ստեղծում եք շատ բարդ բան, ապա պարզեցնում եք այն, և որ արդյունքում ստանում եք լավ բան… մի փոքր տարօրինակ է», – ասաց նա։
Փոխարենը, պնդեց նա, Բրյուսելը պետք է կանոններ գրի այն ընկերությունների հետ, որոնցից ակնկալվում է մրցել դրանց ներքո։
Ֆուկեի մեկնաբանությունները կրակոց են աղեղի ետևից, քանի որ Հանձնաժողովը պատրաստվում է հաջորդ ամիս ներկայացնել տեխնոլոգիական ինքնիշխանության փաթեթ, որի նպատակն է նվազեցնել ԱՄՆ տեխնոլոգիաներից կախվածությունը, մեծացնել դաշինքի տվյալների կենտրոնների հզորությունը և մեծացնել դրա բաժինը չիպերի մատակարարման շղթայում։
Նա զգուշացրեց տեղական արտադրությանը չափազանց մեծ ուշադրություն դարձնելու դեմ՝ ասելով, որ «ոչ մի երկիր երբեք չի ունենա այդ ամենը» և զգուշացրեց այն դրույթի դեմ, որը կպահանջեր կառավարություններից նախապատվություն տալ եվրոպական ընկերություններին պետական գնումներում։
«Նախապատվություն ունենալու համար դուք նախ պետք է ունենաք ինչ-որ բան, որը կարող եք նախընտրել», – ասաց նա։
Նա նաև զգուշացրեց Եվրոպայի կողմից տվյալների կենտրոնների կամ չիպերի գործարանների վրա մեծ գումարներ ծախսելու դեմ՝ առանց արհեստական բանականության կիրառությունների, ամպային ծառայությունների և չիպերի պահանջարկ ստեղծելու։
«Այն միտքը, որ Հանձնաժողովը կամ ԵՄ-ն կկառուցեն [գործարան] կամ տվյալների կենտրոն, գուցե լավագույնը չէ», – ասաց նա: «Դուք պետք է դա թողնեք արդյունաբերական առաջատարներին, քանի որ նրանք գիտեն, թե ինչպես դա անել»։
2022 թվականին, որպես ԵՄ չիպերի զարգացման կարևորագույն ռազմավարության մաս, ներքին շուկայի հարցերով այն ժամանակվա հանձնակատար Թիերի Բրետոնը պնդեց եվրոպական հողի վրա առաջադեմ չիպերի գործարան կառուցելու անհրաժեշտությունը: Սակայն ԱՄՆ չիպեր արտադրող Intel-ի կողմից Գերմանիայում նման գործարան կառուցելու ջանքերը ձախողվեցին 2024 թվականին՝ ընկերության ֆինանսական խնդիրների պատճառով։
Ֆուկեի խոսքով՝ խնդիրն այն է, որ Եվրոպայում ոչ ոք չի օգտագործում նման առաջադեմ տեխնոլոգիա։
«Եթե Եվրոպայում ունենայիք նման գործարան, բոլոր արտադրվող վաֆլիները կարտահանվեին Միացյալ Նահանգներ», – հավելեց նա։ Այսպիսով, դուք կհայտնվեք մի իրավիճակում, երբ Եվրոպան սուբսիդավորում է մեծ նախագիծ, և այդ նախագծի արդյունքը կգնա ուրիշ տեղ»։
Նա ասաց, որ Հանձնաժողովը պետք է կենտրոնանա արհեստական բանականության ծառայությունների պահանջարկը խթանող պայմանների ստեղծման վրա՝ թույլ տալով արդյունաբերությանը արձագանքել դրանք մատակարարելու համար անհրաժեշտ տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքներով։
Ֆուկեի կողմից ԵՄ-ի արհեստական բանականության մասին օրենքի քննադատությանը ի պատասխան՝ Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակ Թոմաս Ռեգնիեն ասաց, որ «Արհեստական բանականության մասին օրենքը աջակցում է նորարարություններին` մեծացնելով վստահությունը, իսկ վստահությունը հանգեցնում է օգտագործման և ներդրումների աճի»։
Նա հավելեց, որ արհեստական բանականության պարզեցման փաթեթի վերաբերյալ վերջերս կնքված համաձայնագիրը բերում է «հստակ ժամանակացույցեր [և] արհեստական բանականության համար ավելի պարզ և նորարարությանը նպաստող կանոններ»։
Բաց մի թողեք
Հյուստոն, Եվրոպայի տիեզերական մրցավազքը բրենդավորման խնդիր ունի
Նավթի գները բարձրանում են, եվրոպական բաժնետոմսերը՝ անկում՝ Մերձավոր Արևելքում խաղաղության անորոշ հեռանկարների պատճառով
Մելոնիի՝ միջուկային էներգիան վերականգնելու ջանքերը բախվում են Իտալիայի հին ուրվականներին